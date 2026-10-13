Đồng Tháp: Liên tiếp bắt giữ nhiều vụ vận chuyển hàng hóa trái phép qua biên giới

Lực lượng chức năng kiểm đếm số tang vật thu giữ. (Ảnh: HÒA BÌNH)

Cụ thể, lúc 00 giờ 5 phút, lực lượng chức năng phát hiện V.V.H., sinh năm 1994, điều khiển vỏ lãi vận chuyển 35 bao đường cát, trọng lượng khoảng 1.750kg.

Đến 00 giờ 45 phút cùng ngày, tổ công tác tiếp tục phát hiện N.C.T., sinh năm 1994 và N.V.V., sinh năm 1968, sử dụng vỏ lãi vận chuyển 30 bao đường cát, trọng lượng khoảng 1.500kg.

Tiếp đó, vào lúc 1 giờ 15 phút, lực lượng chức năng phát hiện một đối tượng vận chuyển đường cát bằng vỏ lãi. Khi bị yêu cầu dừng phương tiện kiểm tra, đối tượng bỏ lại tang vật và rời khỏi hiện trường. Qua kiểm tra, lực lượng chức năng thu giữ khoảng 1.750kg đường cát.

Tổng số tang vật thu giữ gồm 5 tấn đường cát, 3 vỏ lãi, 2 máy xăng và 1 máy dầu đã qua sử dụng.

Đồn Biên phòng Cầu Muống đang tiếp tục phối hợp lực lượng chức năng điều tra, xác minh, xử lý theo quy định của pháp luật.