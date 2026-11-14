Đồng Tháp: Lễ tưởng niệm Ni trưởng Thích nữ Như Châu và bổ nhiệm trụ trì chùa Thanh Lương

Giác linh đài Ni trưởng Thích nữ Như Châu

Quang lâm chứng minh, tham dự buổi lễ có Trưởng lão Hòa thượng Thích Phước Thông - Thành viên Hội đồng Chứng minh, Chứng minh Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Đồng Tháp; Hòa thượng Thích Thiện Hảo, Chứng minh Ban Đại diện Phật giáo Khu vực II; Thượng tọa Thích Quảng Lộc, Ủy viên Hội đồng Trị sự, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Đồng Tháp; chư tôn đức Ban Trị sự, Ban Đại diện Phật giáo Khu vực II; chư tôn đức Phân ban Ni giới Trung ương, TP.HCM, tỉnh Đồng Tháp; chư vị trụ trì các tự viện trong và ngoài tỉnh; đại diện lãnh đạo sở, ban ngành tỉnh Đồng Tháp, phường Sa Đéc, cùng đông đảo tín đồ Phật tử.

Chư tôn đức, lãnh đạo địa phương dâng hương tưởng niệm

Trong không khí trang nghiêm, chư tôn đức đã dâng hương tưởng niệm cố Ni trưởng Thích nữ Như Châu (1915-2002).

Cố Ni trưởng Thích nữ Như Châu, pháp hiệu Chơn Minh, thế danh Đinh Thị Châu, sinh năm 1915 tại xã Mỹ Trà, huyện Cao Lãnh cũ, tỉnh Đồng Tháp, nối dòng Thiền Lâm Tế Chánh tông đời thứ 40.

Năm 1948, Ni trưởng khai sơn và đảm nhiệm trụ trì chùa Thanh Lương (Sa Đéc). Với giới hạnh trang nghiêm và tâm huyết hoằng dương Chánh pháp, Ni trưởng là một trong những thành viên sáng lập Ni bộ Bắc tông (1957), đảm nhận vai trò Giám luật Ni bộ Bắc tông, giảng dạy Luật học tại các Ni trường lớn (Dược Sư, Từ Nghiêm, Huê Lâm) và làm Hòa thượng Ni Đàn đầu, Yết-ma A-xà-lê tại nhiều Đại giới đàn.

Ni trưởng Thích nữ Như Châu thu thần viên tịch vào ngày mùng 4-10-Nhâm Ngọ (2002); trụ thế 88 năm, 65 hạ lạp.

Chư tôn đức Ni nhất tâm tưởng niệm cố Ni trưởng Thích nữ Như Châu

Nhân lễ tưởng niệm, thể theo thỉnh nguyện của bổn tự, Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Đồng Tháp đã công bố, trao quyết định bổ nhiệm tân trụ trì chùa Thanh Lương.

Theo đó, Đại đức Thích Huệ Phát, Phó Trưởng ban kiêm Chánh Thư ký Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Đồng Tháp đã tuyên đọc Quyết định số 018/QĐ-BTS.VP2 do Thượng tọa Thích Tĩnh Triệt, Trưởng ban Trị sự GHPGVN tỉnh ấn ký về việc bổ nhiệm Ni sư Thích nữ Như Mỹ (sinh năm 1957) chính thức đảm nhiệm trụ trì chùa Thanh Lương (phường Sa Đéc, tỉnh Đồng Tháp).

Đại đức Thích Huệ Phát công bố quyết định bổ nhiệm trụ trì chùa Thanh Lương

Đối trước chư tôn đức Tăng Ni, Ni sư tân trụ trì đã dâng lời cảm niệm ân đức Bổn sư và phát nguyện nỗ lực hướng dẫn Phật tử tu hành đúng Chánh pháp, giữ gìn và phát huy ngôi Tam bảo Thanh Lương ngày một hưng thịnh, tuân thủ Hiến chương Giáo hội và pháp luật Nhà nước.

Dịp này, Phân ban Ni giới Trung ương cũng đã trao tặng khánh vàng chúc mừng đến Ni sư Thích nữ Như Mỹ, gửi gắm niềm tin tưởng vào bước đường kế thừa, tiếp nối mạng mạch và phát triển ngôi tự viện của Ni sư trong thời gian tới.

Bà Liêu Ngọc Hằng phát biểu chúc mừng

Thay mặt lãnh đạo địa phương, bà Liêu Ngọc Hằng, Ủy viên Ban Thường trực Đảng ủy, Trưởng phòng Văn hóa - Xã hội phường Sa Đéc phát biểu chúc mừng, đồng thời ghi nhận những đóng góp tích cực của chùa Thanh Lương đối với công tác an sinh xã hội, giữ gìn nét đẹp văn hóa tâm linh tại địa phương. Bà bày tỏ sự tin tưởng Ni sư tân trụ trì sẽ tiếp tục hướng dẫn tín đồ Phật tử sống "tốt đời, đẹp đạo", đồng hành cùng chính quyền xây dựng phường Sa Đéc ngày càng văn minh, phát triển.

Thượng tọa Thích Quảng Lộc ban đạo từ

Ban lời đạo từ, Thượng tọa Thích Quảng Lộc tán thán công đức hộ trì Tam bảo và giữ gìn chốn Tổ của Ni sư Thích nữ Như Mỹ, đồng thời khuyến tấn Ni sư trên cương vị mới cần tiếp tục giữ vững giới hạnh thanh cao, đoàn kết hòa hợp cùng Ni chúng, gắn bó mật thiết với Giáo hội và chính quyền địa phương để ngôi cổ tự Thanh Lương ngày càng trang nghiêm, hưng thịnh.