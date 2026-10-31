Đồng Tháp: Lễ húy nhật Hòa thượng Thích Hoằng Từ và công bố quyết định bổ nhiệm trụ trì chùa Phật Ân

Quang cảnh buổi lễ

Chứng minh và tham dự buổi lễ có chư vị giáo phẩm Chứng minh Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Đồng Tháp: Trưởng lão Hòa thượng Thích Huệ Minh (Ủy viên Thường trực Hội đồng Chứng minh), Trưởng lão Hòa thượng Thích Huệ Tâm (Thành viên Hội đồng Chứng minh), Hòa thượng Thích Giác Nhân (Ủy viên Hội đồng Trị sự), Hòa thượng Thích Trí Hườn, Hòa thượng Thích Hạnh Trân, Hòa thượng Thích Thiện Nhẫn; Thượng tọa Thích Tĩnh Triệt, Ủy viên Hội đồng Trị sự, Trưởng ban Trị sự GHPGVN tỉnh Đồng Tháp; chư vị Phó Trưởng ban Thường trực Ban Trị sự GHPGVN tỉnh: Thượng tọa Thích Quảng Lộc (Ủy viên Hội đồng Trị sự, Trưởng ban Đại diện Phật giáo khu vực 7) và Thượng tọa Thích Chơn Trí; chư tôn đức Ban Trị sự GHPGVN tỉnh; chư Tăng Ni và các thế hệ học trò của cố Hòa thượng Thích Hoằng Từ.

Về phía lãnh đạo tỉnh có ông Đinh Văn Dũng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy; bà Nguyễn Thị Kiều Loan, Phó Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Đồng Tháp; ông Lê Đông Du, Trưởng Phòng Dân tộc và Tôn giáo - Sở Nội vụ tỉnh; bà Võ Thị Mỹ Nhung, Phó Trưởng phòng An ninh Nội địa - Công an tỉnh; cùng đại diện các sở, ban ngành tỉnh và phường Mỹ Tho.

Dâng hương tưởng niệm cố Hòa thượng Thích Hoằng Từ

Nơi Tổ đường, chư tôn đức, quan khách đã dâng hương tưởng niệm cố Hòa thượng Thích Hoằng Từ trong không khí trang nghiêm, thành kính.

Sinh thời, Hòa thượng Thích Hoằng Từ đảm nhiệm các chức vụ, như: Ủy viên Hội đồng Trị sự, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Tiền Giang (cũ), Trưởng ban Giáo dục Phật giáo tỉnh Tiền Giang, Hiệu Trưởng Trường Trung cấp Phật học Tiền Giang,…

Đại đức Thích Huệ Phát đọc quyết định bổ nhiệm Đại đức Thích Đức Minh đảm nhận trụ trì chùa Phật Ân

Dịp này, Đại đức Thích Huệ Phát, Phó ban kiêm Chánh Thư ký Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Đồng Tháp đã đọc Quyết định số 053/QĐ-BTS, ngày 19-10-2026 về việc bổ nhiệm Đại đức Thích Đức Minh (thế danh Nguyễn Văn Bửu), sinh năm 1979, hiện giữ chức vụ Phó Thư Ký, phụ trách Thông tin - Truyền thông GHPGVN tỉnh đảm nhận trụ trì chùa Phật Ân.

Trong niềm hoan hỷ, Thượng tọa Thích Tĩnh Triệt đã trao quyết định bổ nhiệm trụ trì chùa Phật Ân đến Đại đức Thích Đức Minh.

Thượng tọa Thích Tĩnh Triệt ban đạo từ

Ban đạo từ, Thượng tọa Thích Tĩnh Triệt nêu cao công hạnh tu hành và những đóng góp to lớn của cố Hòa thượng Thích Hoằng Từ đối với Phật giáo tỉnh Tiền Giang (cũ). Thượng tọa tán thán tinh thần tu học, phụng sự Tam bảo của Đại đức Thích Đức Minh, đồng thời bày tỏ niềm tin tưởng Đại đức tân trụ trì sẽ luôn xứng đáng với trọng trách được Giáo hội và chư tôn đức tin tưởng giao phó.