Đền thờ Cụ Phó bảng Nguyễn Sinh Sắc.

Sự kiện diễn ra trong 3 ngày, từ ngày 3 đến ngày 5-12-2026 (nhằm các ngày 25 đến 27-10 âm lịch năm Bính Ngọ) tại Di tích quốc gia đặc biệt Mộ Cụ Phó bảng Nguyễn Sinh Sắc (số 137, đường Phạm Hữu Lầu, phường Cao Lãnh). Dự kiến, Lễ giỗ có sự tham dự của khoảng 300 đại biểu đến từ Trung ương, các tỉnh, thành phố gắn với cuộc đời hoạt động của Cụ; đại diện dòng họ Nguyễn Sinh, dòng họ Hoàng Xuân cùng đông đảo Nhân dân và du khách.

Các nghi thức truyền thống được tổ chức trang trọng, thể hiện đạo lý “Uống nước nhớ nguồn” của dân tộc, bao gồm: Lễ cúng Tiên thường diễn ra lúc 15 giờ ngày 4-12 tại Đền thờ Cụ Phó bảng Nguyễn Sinh Sắc; Lễ chính giỗ bắt đầu lúc 8 giờ ngày 5-12 tại khu vực quảng trường trước tượng Cụ, với các nghi thức dâng hoa, dâng hương, dâng phẩm vật địa phương, cùng Chương trình trao học bổng Quỹ Khuyến học Nguyễn Sinh Sắc và ca cảnh “Theo dấu chân Người”; Lễ cúng Hậu thường diễn ra lúc 15 giờ ngày 5-12 tại Đền thờ Cụ Phó bảng Nguyễn Sinh Sắc.

Xuyên suốt 3 ngày diễn ra sự kiện, nhiều hoạt động văn hóa, nghệ thuật, thể thao và trải nghiệm hấp dẫn được tổ chức phục vụ người dân và du khách, như: Không gian di sản và nghệ thuật, Chương trình biểu diễn nghệ thuật, hoạt động ẩm thực và trải nghiệm cộng đồng…

Thông qua chuỗi hoạt động thiết thực, Lễ giỗ không chỉ góp phần giáo dục truyền thống yêu nước cho thế hệ trẻ, mà còn nâng cao ý thức bảo tồn, phát huy giá trị Di tích quốc gia đặc biệt Mộ Cụ Phó bảng Nguyễn Sinh Sắc, đồng thời quảng bá hình ảnh du lịch địa phương.