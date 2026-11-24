Ngày 24/11, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Đồng Tháp cho biết, đơn vị đã ban hành Kế hoạch về việc tổ chức Lễ giỗ cụ Phó bảng Nguyễn Sinh Sắc (thân sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh) lần thứ 97 năm 2026, với nhiều hoạt động văn hóa, văn nghệ đậm chất truyền thống.

Hưởng ứng Ngày văn hóa Việt Nam, nhiều Lễ, hội văn hóa được tổ chức ở tỉnh Đồng Tháp.

Thời gian tổ chức diễn ratrong 3 ngày (từ ngày 3 đến ngày 5/12), tại Di tích quốc gia đặc biệt Mộ cụ Phó bảng Nguyễn Sinh Sắc (số 137, đường Phạm Hữu Lầu, phường Cao Lãnh).

Theo Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tỉnh Đồng Tháp, các nghi Lễ tổ chức theo truyền thống dân gian tại Đền thờ cụ Phó bảng Nguyễn Sinh Sắc. Phần Hội sẽ diễn ra nhiều hoạt động văn hóa, văn nghệ sôi động.

Các hoạt động văn hóa đặc sắc gồm trình diễn hai nghề thủ công truyền thống được ghi danh vào Danh mục di sản văn hóa phi vật thể quốc gia, gồm nghề dệt choàng xã Long Khánh và nghề dệt chiếu Định Yên.

Trưng bày ảnh chuyên đề "Sắc Sen", triển lãm tranh tượng, trải nghiệm cho du khách in tranh các ngôi nhà gỗ truyền thống thuộc không gian làng Hòa An. Hoạt động bốc thuốc trị bệnh cho người dân, biểu diễn Lân - Sư - Rồng, thể dục dưỡng sinh.

Hội thi chọi chim nghệ thuật; gian hàng ẩm thực - sản phẩm OCOP - đặc sản Đồng Tháp - quà lưu niệm; ẩm thực từ thiện. Hội thi vẽ tranh, mô hình Thư viện - Bảo tàng lưu động, hoạt động đọc sách trải nghiệm...

Ông Nguyễn Bình Minh, Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Đồng Tháp cho biết, Lễ giỗ cụ Phó bảng Nguyễn Sinh Sắc lần thứ 97 được tổ chức ở quy mô cấp tỉnh, dự kiến có khoảng 300 đại biểu tham dự cùng người dân và du khách thập phương đến tham dự, tham quan, du lịch.

Đây là dịp để Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân tỉnh Đồng Tháp tưởng niệm, tri ân công lao, đạo đức và nhân cách cao đẹp của cụ Phó bảng Nguyễn Sinh Sắc - người có ảnh hưởng sâu sắc đến quá trình hình thành nhân cách, tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Qua đó, góp phần giáo dục truyền thống yêu nước, đạo lý "Uống nước nhớ nguồn", nâng cao ý thức trách nhiệm trong bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa.

Trước đó, tối 18/11, hưởng ứng Ngày Văn hóa Việt Nam và Ngày hội Đại Đoàn kết toàn dân tộc, tại xã Cái Bè, UBND tỉnh Đồng Tháp đã long trọng tổ chức lễ khai mạc Lễ hội "Làng cổ Đông Hòa Hiệp" lần thứ VII năm 2026.

Trong bốn ngày diễn ra lễ hội (18-21/11), làng cổ Đông Hòa Hiệp - vùng đất di sản bên dòng sông Tiền mang đến bức tranh văn hóa miệt vườn đặc sắc, kỳ vọng thu hút đông đảo người dân và du khách thập phương đến tham quan, thưởng lãm.