Đồng Tháp: Lấy ý kiến Bộ tiêu chí lựa chọn các nhãn hiệu cộng đồng tiềm năng

Đồng chí Nguyễn Văn Đậm, Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Đồng Tháp, chủ trì và phát biểu tại hội thảo.

Theo dự thảo, Bộ tiêu chí được xây dựng trên cơ sở đánh giá thực trạng quản lý, sử dụng, khai thác và phát triển các nhãn hiệu cộng đồng đã được tạo lập. Nội dung đánh giá tập trung vào 6 nhóm tiêu chí chính, gồm: Tình trạng pháp lý và khả năng duy trì quyền; sản phẩm và vùng sản xuất; tình trạng sử dụng và khai thác thực tế; tổ chức quản lý và năng lực điều phối; tiềm năng phát triển giá trị và thị trường; mức độ phù hợp với chính sách và khả năng hỗ trợ thống nhất.

Quang cảnh hội thảo.

Việc lựa chọn các nhãn hiệu cộng đồng tiềm năng được định hướng theo nguyên tắc khách quan, minh bạch, có tính đại diện và đa dạng về ngành hàng, loại hình sản phẩm, hình thức bảo hộ. Quá trình đánh giá không chỉ xem xét kết quả khai thác hiện tại mà còn chú trọng khả năng cải thiện, phục hồi và phát triển của từng nhãn hiệu khi được hỗ trợ phù hợp.

Trên cơ sở đó, dự kiến lựa chọn 10 nhãn hiệu cộng đồng ưu tiên và 5 nhãn hiệu dự phòng. Danh sách lựa chọn sẽ được tham vấn các tổ chức quản lý nhãn hiệu, cộng đồng người sản xuất, chính quyền cấp xã và cơ quan chuyên môn nhằm bảo đảm tính pháp lý, sự đồng thuận và khả năng phối hợp triển khai.

Tại hội thảo, các đại biểu tập trung thảo luận, đóng góp ý kiến đối với nội dung dự thảo Bộ tiêu chí và danh sách nhãn hiệu cộng đồng tiềm năng. Trong đó, chú trọng phân tích tính phù hợp, khả thi của các tiêu chí; phương pháp đánh giá, lựa chọn những nhãn hiệu có tiềm năng phát triển và khả năng khai thác hiệu quả trong thực tế. Các ý kiến đóng góp là cơ sở để đơn vị xây dựng tiếp thu, hoàn thiện dự thảo, bảo đảm việc lựa chọn có trọng tâm, sát với điều kiện thực tiễn của địa phương.