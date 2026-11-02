Đồng Tháp lấy khoa học, công nghệ tạo động lực tăng trưởng hai con số

Ngày 2/11, Bộ Khoa học và Công nghệ làm việc với UBND tỉnh Đồng Tháp về phát triển KHCN, ĐMST và CĐS. Cùng dự có các đồng chí Vũ Hải Quân, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ; Ngô Chí Cường, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Đồng Tháp.

Triển khai Nghị quyết số 57 của Bộ Chính trị, tỉnh Đồng Tháp được giao 274 nhiệm vụ, đã hoàn thành 173 nhiệm vụ. Từ đầu năm 2026 đến nay, tỉnh kiểm tra, đánh giá 18 nhiệm vụ cấp tỉnh, 2 nhiệm vụ cấp cơ sở; nghiệm thu 8 nhiệm vụ cấp tỉnh, 7 nhiệm vụ cấp cơ sở; chuyển giao kết quả nghiên cứu của 28 nhiệm vụ đã nghiệm thu vào thực tế.

Trong cải cách hành chính, toàn tỉnh có khoảng 1.900 thủ tục hành chính được cập nhật trên Cơ sở dữ liệu quốc gia về thủ tục hành chính. Tỷ lệ số hóa hồ sơ, kết quả giải quyết thủ tục hành chính đạt 99,13%; tỷ lệ cấp kết quả điện tử đạt 99,19%; tỷ lệ tái sử dụng dữ liệu đạt 98,16%.

Đồng chí Vũ Hải Quân, Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ cùng Đoàn công tác làm việc với UBND tỉnh Đồng Tháp.

Theo đồng chí Nguyễn Thanh Nhàn, Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp, địa phương đang bước vào giai đoạn phát triển mới với mục tiêu tăng trưởng nhanh, bền vững, phấn đấu đạt tốc độ tăng trưởng hai con số. Đồng Tháp có nhiều tiềm năng, lợi thế về nông nghiệp, công nghiệp chế biến, thương mại, xuất khẩu; có hệ thống sông Tiền và không gian phát triển trải dài từ biên giới đến biển Đông.

Tuy nhiên, để chuyển hóa tiềm năng thành năng suất, giá trị gia tăng và năng lực cạnh tranh, tỉnh cần tiếp tục đổi mới mạnh mẽ mô hình tăng trưởng. Trong đó, KHCN, ĐMST và CĐS giữ vai trò động lực quan trọng.

Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp nhấn mạnh, chương trình phối hợp giữa Bộ Khoa học và Công nghệ và UBND tỉnh giai đoạn 2026–2030 có ý nghĩa thiết thực, chiến lược, kỳ vọng góp phần giải quyết những bài toán phát triển đặt ra trong thực tiễn, hình thành năng lực sản xuất mới, nâng cao hiệu quả quản trị và thúc đẩy kinh tế số đóng góp ngày càng lớn vào tăng trưởng.

Đồng Tháp xác định các nhiệm vụ trọng tâm gồm phát triển mô hình quản trị dựa trên dữ liệu và trí tuệ nhân tạo; ứng dụng khoa học, công nghệ nâng cao giá trị các ngành hàng chủ lực; thúc đẩy đổi mới sáng tạo trong doanh nghiệp, phát triển kinh tế số và ưu tiên nguồn lực cho những nhiệm vụ, dự án có tác động lan tỏa.

Đồng chí Ngô Chí Cường, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Đồng Tháp chứng kiến việc ký kết chương trình phối hợp giữa Bộ Khoa học và Công nghệ và UBND tỉnh giai đoạn 2026–2030.

Trong lĩnh vực nông nghiệp, Đồng Tháp tập trung phát triển bốn ngành hàng có lợi thế gồm lúa gạo, cá tra, xoài và sầu riêng. Tỉnh ưu tiên ứng dụng công nghệ trong chọn tạo giống, sản xuất thông minh, quản trị vùng nguyên liệu, kiểm soát chất lượng, truy xuất nguồn gốc, bảo quản và chế biến sâu; đồng thời phát triển công nghệ chế biến phụ phẩm nông nghiệp thành sản phẩm có giá trị cao, thúc đẩy kinh tế tuần hoàn.

Bộ Khoa học và Công nghệ hỗ trợ kết nối với các viện nghiên cứu, trường đại học, doanh nghiệp công nghệ để đưa kết quả nghiên cứu vào sản xuất, nâng cao khả năng ứng dụng và thương mại hóa. Mục tiêu là tăng năng suất, giảm chi phí, nâng cao chất lượng sản phẩm, mở rộng thị trường, tăng thu nhập cho người dân; đồng thời ứng dụng công nghệ trong quản lý tài nguyên nước, thích ứng với biến đổi khí hậu và phát triển bền vững.

Đối với doanh nghiệp, tỉnh đề nghị hỗ trợ ứng dụng công nghệ số, trí tuệ nhân tạo, tự động hóa, quản trị thông minh và thương mại điện tử trong các lĩnh vực công nghiệp, chế biến nông sản, thương mại, dịch vụ. Đồng Tháp đặt mục tiêu đến năm 2030, kinh tế số đóng góp 30% GRDP của tỉnh.

Tỉnh cũng đặc biệt quan tâm việc đo lường đầy đủ, chính xác, thực chất đóng góp của kinh tế số vào GRDP theo phương pháp thống kê thống nhất. KHCN và ĐMST phải được thể hiện bằng những sản phẩm cụ thể, doanh nghiệp mới, năng suất cao hơn và giá trị gia tăng lớn hơn cho nền kinh tế.

Theo Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp, tỉnh đã đăng ký 9 dự án với tổng nhu cầu vốn 4.260 tỷ đồng từ nguồn ngân sách Trung ương giai đoạn 2026–2030, tập trung vào CĐS và đô thị thông minh. Đồng Tháp đề nghị Bộ Khoa học và Công nghệ hướng dẫn, hỗ trợ rà soát, lựa chọn những dự án thật sự cần thiết, hiệu quả, đủ điều kiện để tổng hợp, đề xuất cấp có thẩm quyền xem xét hỗ trợ nguồn lực theo quy định.

Địa phương cũng mong muốn được hỗ trợ nghiên cứu phát triển Khu công nghệ số tập trung Mekong, từng bước hình thành không gian thu hút doanh nghiệp công nghệ, thúc đẩy ĐMST và phát triển sản phẩm số phục vụ vùng ĐBSCL. Quan điểm xuyên suốt của tỉnh là không đầu tư dàn trải, không trùng lặp với các nền tảng hiện có, ưu tiên những nhiệm vụ có sản phẩm cụ thể, khả năng ứng dụng cao và hiệu quả kinh tế rõ ràng.

Đồng chí Vũ Hải Quân, Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ nhấn mạnh, ĐBSCL có thế mạnh về lúa gạo, hải sản nhưng giá trị gia tăng trên một đơn vị diện tích và sản phẩm nông nghiệp nhìn chung còn hạn chế. Với mục tiêu tăng trưởng hai con số, cần khẩn trương đưa KHCN, ĐMST và CĐS vào toàn bộ quy trình sản xuất, xuất phát từ nhu cầu doanh nghiệp – lực lượng đóng góp quan trọng vào tăng trưởng.

Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ đề nghị Đồng Tháp chủ động làm việc trực tiếp với các cục, vụ để tháo gỡ khó khăn, bảo đảm giải ngân đúng tiến độ, chi đúng, chi đủ và hiệu quả, không chạy theo thành tích.

Tại buổi làm việc, Bộ Khoa học và Công nghệ và UBND tỉnh Đồng Tháp đã ký kết chương trình phối hợp chiến lược giai đoạn 2026–2030. Nội dung phối hợp tập trung phát triển mô hình quản trị dựa trên dữ liệu, trí tuệ nhân tạo; nâng cao giá trị các ngành hàng chủ lực; thúc đẩy ĐMST trong doanh nghiệp, phát triển kinh tế số và ưu tiên nguồn lực cho những nhiệm vụ, dự án có tác động lan tỏa.