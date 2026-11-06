Đồng Tháp lắng nghe, tháo gỡ khó khăn cho hội viên phụ nữ

Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Đồng Tháp triển khai hoạt động "Phụ nữ nói – Hội lắng nghe" nhằm kịp thời tháo gỡ vướng mắc về sinh kế, chuyển đổi số, bảo vệ phụ nữ và hướng tới giải quyết 100% kiến nghị của hội viên phụ nữ. Từ đó, Hội cũng có thêm nhiều cách làm mới để đi sâu và thấu hiểu hơn nguyện vọng của phụ nữ tại cơ sở, xác định nội dung hỗ trợ từ việc tiếp nhận ý kiến đến phân loại và xác định nội dung cần hỗ trợ để kết nối với cơ quan có thẩm quyền.

Tại Đồng Tháp, mục tiêu bước đầu là 100% kiến nghị của phụ nữ được cơ quan có thẩm quyền xem xét và giải quyết, có kết quả rõ ràng theo đúng thời gian quy định. Bà Nguyễn Thị Kiều Tiên, Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Đồng Tháp chia sẻ, Hội xác định hiệu quả của chương trình "Phụ nữ nói – Hội lắng nghe" không nằm ở số lượng ý kiến tiếp nhận, mà quan trọng nhất các ý kiến kiến nghị chính đáng phải được phản hồi và giải quyết thấu đáo, đúng cách. Để mô hình được duy trì hiệu quả thực chất, Hội tập trung 3 giải pháp trọng tâm, đó là ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số để đa dạng hóa các kênh tiếp nhận, nắm bắt tâm tư phụ nữ ngay từ cơ sở, chuẩn hóa quy trình phân loại và đôn đốc, phản hồi kết quả kịp thời cho hội viên phụ nữ, tăng cường giám sát để tháo gỡ các vấn đề liên quan đến quyền và lợi ích hợp pháp của phụ nữ và trẻ em.

Qua những hành động, chương trình hỗ trợ cụ thể, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Đồng Tháp khẳng định vị trí luôn là cầu nối tin cậy, đồng hành bền bỉ cùng hội viên phụ nữ vùng đất sen hồng. Hội điều phối các Hội cơ sở hỗ trợ giải pháp kết nối nguồn vốn, đào tạo nghề tại chỗ, tạo việc làm đa dạng, đa hình thức, linh động thời gian để chị em có thể hoàn thành công việc tốt nhất bên cạnh chăm sóc gia đình, ruộng vườn. Chị em được gặp gỡ các cấp Hội và hướng dẫn các thao tác thực hiện để dễ dàng tiếp cận với công nghệ số trong tích hợp thông tin cá nhân và sử dụng sàn thương mại điện tử trong phát triển kinh tế. Nhiều vấn đề khác cũng được các cấp Hội hỗ trợ khi chị em phụ nữ cần đến.

Hưởng ứng hoạt động này, Hội Liên hiệp Phụ nữ phường Đạo Thạnh thực hiện các cuộc họp mặt tại khu phố, tạo diễn đàn để chị em nói lên vướng mắc về chuyển đổi số, triển khai sổ sức khỏe điện tử, cập nhật thông tin cá nhân lên VNeID, vay vốn phát triển kinh tế. Bà Nguyễn Thị Thêm ngụ tại phường Đạo Thạnh chia sẻ, xã hội hiện nay có nhiều chuyển biến mạnh mẽ mà những phụ nữ lớn tuổi rất khó theo kịp. Các hoạt động liên quan chuyển đổi số là việc rất mới mẻ, trước đây chỉ cần đến UBND phường, cán bộ đều thực hiện, còn hiện nay mỗi người tự thực hiện tích hợp thông tin cá nhân, giao dịch trực tuyến hay cập nhật thông tin Bảo hiểm Y tế, Bảo hiểm xã hội… đã vô tình làm khó phụ nữ lớn tuổi.

Hoạt động "Phụ nữ nói – Hội lắng nghe" đã dần mở ra hướng giải quyết cho chị em phụ nữ phường Đạo Thạnh. Chị Nguyễn Thị Thu Thủy, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ phường Đạo Thạnh thông tin, thông qua hoạt động, các chị em nắm rõ hơn công tác Hội, được giải đáp nhiều thắc mắc về hoạt động của Hội sau sáp nhập. Những thông tin về phát triển kinh tế, tham gia sàn thương mại điện tử hay muốn tìm việc làm thêm, tăng thu nhập cho gia đình… đều được Hội Liên hiệp Phụ nữ phường Đạo Thạnh giải đáp cụ thể. Với những vấn đề ngoài phạm vi hoạt động, Hội sẽ kết nối để hỗ trợ cho các chị em.

Hoạt động "Phụ nữ nói – Hội lắng nghe" cũng đã mở ra không gian để chị em đến gần nhau hơn, hỗ trợ nhau nhiều hơn, giúp nhau gỡ rối về phát triển sinh kế hay cập nhật những kiến thức mới. Đây là động lực để mỗi tuần, chị em phụ nữ xã Lương Hòa Lạc ngồi lại với nhau, chia sẻ cách tăng thêm thu nhập, làm cho cuộc sống ngày một tốt hơn. Chị Ngô Thị Thanh Nhanh, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Lương Hòa Lạc luôn sát cánh cùng chị em trong xã. Hội đã nhiều lần gặp gỡ, lắng nghe phụ nữ chia sẻ tâm tư, nguyện vọng, kịp thời có tháo gỡ cho hội viên, nhất là về giải pháp phát triển sinh kế.

Bà Nguyễn Thị Hồng Sen, Tổ trưởng Tổ gia công thủ công mỹ nghệ Kim Ngân, xã Lương Hòa Lạc chia sẻ, bà được Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Lương Hòa Lạc kết nối nguồn vốn hỗ trợ từ Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh Đồng Tháp và quỹ MOM của tỉnh Đồng Tháp. Bà đã thành lập tổ gia công hàng mỹ nghệ được 5 năm, góp phần hỗ trợ việc làm cho hơn 50 phụ nữ ở xã kiếm thêm thu nhập từ 3-6 triệu đồng/tháng. Việc này không khó, chỉ cần sự tỉ mỉ và cẩn thận, mỗi chị em đều có nguồn thu ổn định vì nguồn hàng khá ổn định.