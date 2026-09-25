Đồng Tháp: Lan tỏa yêu thương đến thiếu nhi dịp Tết Trung thu

Lãnh đạo Tỉnh đoàn và Công an tỉnh Đồng Tháp trao xe đạp tặng thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn xã Gia Thuận. (Ảnh: HỮU NGHĨA)

Theo Tỉnh đoàn Đồng Tháp, với phương châm hướng về trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, thiếu nhi vùng biên giới, các chương trình không chỉ tạo nên sân chơi an toàn, bổ ích mà còn trao gửi những phần quà thiết thực, góp phần để mỗi em nhỏ đều có một “mùa trăng” trọn vẹn, ấm áp tình người.

Ở cấp tỉnh, nhiều chương trình được tổ chức tại các địa bàn còn khó khăn và khu vực biên giới. Nổi bật là chương trình “Lồng đèn thắp sáng ước mơ” tại xã Tân Phước 3; chương trình “Biên cương - Đêm hội trăng rằm” tại xã Tân Hộ Cơ và xã Gia Thuận.

Qua các chương trình, Ban tổ chức đã trao 1.000 phần quà tặng thiếu nhi và các gia đình có hoàn cảnh khó khăn, cùng 5 chiếc xe đạp, với tổng kinh phí 495 triệu đồng.

Đại diện lãnh đạo Tỉnh đoàn Đồng Tháp và xã Tân Phước 3 chụp ảnh lưu niệm cùng thiếu nhi xã Tân Phước 3 trong hoạt động Trung thu. (Ảnh: HỮU NGHĨA)

Mỗi phần quà đều chất chứa tình thương yêu, sự quan tâm của các doanh nghiệp, nhà hảo tâm, các cấp, các ngành đối với trẻ em, nhất là những em đang còn nhiều thiệt thòi.

Cùng với hoạt động cấp tỉnh, từ ngày 12/9-25/9, các cấp bộ Đoàn-Đội trong toàn tỉnh Đồng Tháp đã đồng loạt tổ chức nhiều hoạt động Trung thu. Các hoạt động phù hợp với điều kiện từng địa phương, đơn vị, như tổ chức đêm hội văn nghệ, giao lưu “Chú Cuội-Chị Hằng”, múa lân, ảo thuật, xiếc…

Bên cạnh đó là các hội thi làm lồng đèn, trò chơi dân gian, rước đèn, phá cỗ. Xen lẫn các hoạt động là những phần quà, bánh Trung thu, lồng đèn, học bổng được trao tận tay các em.

Thiếu nhi xã Tân Hộ Cơ tham gia hoạt náo đầu giờ tại chương trình Biên cương - Đêm hội trăng rằm. (Ảnh: HỮU NGHĨA)

Các hoạt động thăm hỏi, hỗ trợ trẻ em khuyết tật, trẻ mồ côi càng làm cho không khí Trung thu thêm lan tỏa, thêm ý nghĩa trên nhiều địa bàn, mang niềm vui đến với đông đảo trẻ em Đồng Tháp.

Kết quả, đến chiều 25/9, đã có hơn 44.100 lượt thiếu nhi trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp được hỗ trợ quà, học bổng, với tổng giá trị nguồn lực huy động hơn 4,16 tỷ đồng.

Từ những chiếc lồng đèn được thắp sáng trong đêm hội đến những phần quà được trao tận tay, Trung thu 2026 tại Đồng Tháp đã trở thành hành trình lan tỏa yêu thương và trách nhiệm cộng đồng.

Thiếu nhi xã Lai Vung tham gia chương trình Đêm hội trăng rằm do Xã đoàn Lai Vung tổ chức. (Ảnh: HỮU NGHĨA)

Theo Tỉnh đoàn Đồng Tháp, chương trình gửi gắm thông điệp rằng: chăm lo cho thiếu nhi không chỉ là trao tặng một món quà trong ngày Tết Trung thu, mà còn là sự đồng hành lâu dài để mỗi em nhỏ được sống trong môi trường an toàn, được học tập, vui chơi và có cơ hội vươn lên.

Khi tình yêu thương được kết nối từ cộng đồng, những ánh đèn Trung thu không chỉ soi sáng đêm trăng mà còn góp phần thắp sáng niềm tin, hy vọng và những ước mơ đẹp của thế hệ măng non Đồng Tháp.