Lan tỏa giá trị văn hóa từ cộng đồng

Sau nhiều hoạt động sôi nổi diễn ra trong khuôn khổ Lễ hội Văn hóa - Du lịch Làng cổ Đông Hòa Hiệp lần thứ VII năm 2026, Đồng Tháp tiếp tục bước vào giai đoạn cao điểm của chuỗi sự kiện hưởng ứng Ngày Văn hóa Việt Nam gắn với Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc năm 2026. Với chủ đề “Văn hóa soi đường - Đồng Tháp vươn xa”, chuỗi hoạt động không chỉ góp phần tôn vinh bản sắc văn hóa dân tộc mà còn tạo động lực thúc đẩy phát triển kinh tế, du lịch và xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân.

Điểm nhấn tiếp theo của chuỗi sự kiện sẽ diễn ra vào 19 giờ ngày 23/11 tại Quảng trường Hùng Vương, phường Đạo Thạnh, với Chương trình nghệ thuật hưởng ứng Tuần Văn hóa Đại đoàn kết dân tộc năm 2026. Đây là chương trình nghệ thuật quy mô lớn, quy tụ nhiều tiết mục ca múa nhạc đặc sắc, tái hiện hành trình gìn giữ và phát huy bản sắc văn hóa Việt Nam, đồng thời lan tỏa tinh thần đoàn kết, khát vọng phát triển của vùng đất Sen hồng.

Trước đó, nhiều hoạt động của Tuần Văn hóa đã diễn ra, tạo sức lan tỏa rộng khắp từ cơ sở đến cấp tỉnh. Các địa phương tổ chức nhiều chương trình văn hóa, văn nghệ, thể thao, giới thiệu sản phẩm OCOP, sản phẩm làng nghề, không gian văn hóa cộng đồng, góp phần đưa các giá trị truyền thống đến gần hơn với người dân và du khách. Những hoạt động này không chỉ làm phong phú đời sống tinh thần mà còn khuyến khích cộng đồng trực tiếp tham gia bảo tồn, phát huy di sản văn hóa gắn với phát triển kinh tế địa phương.

Một gian hàng tham gia Hội thi trái cây tỉnh Đồng Tháp năm 2026. (Ảnh: Trung Ngãi).

Ông Võ Chí Hữu, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Đồng Tháp, cho biết việc tổ chức Ngày Văn hóa Việt Nam gắn với Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc là dịp để phát huy truyền thống đoàn kết, khơi dậy tinh thần trách nhiệm của mỗi người dân trong xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư. Thông qua chuỗi hoạt động, Mặt trận các cấp tiếp tục vận động Nhân dân giữ gìn bản sắc văn hóa, xây dựng gia đình văn hóa, khu dân cư văn hóa, góp phần củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc và tạo nền tảng cho phát triển bền vững.

Theo kế hoạch, nhiều hoạt động sẽ còn tiếp tục diễn ra trong những ngày tới như các không gian trưng bày di sản, giới thiệu sản phẩm OCOP, giao lưu văn hóa ẩm thực, hội thảo chuyên đề, chương trình nghệ thuật, các hoạt động thể thao và trải nghiệm dành cho người dân, du khách. Sự kết nối giữa văn hóa, du lịch, làng nghề và cộng đồng đang tạo nên diện mạo mới cho các sản phẩm du lịch đặc trưng của Đồng Tháp.

Văn hóa trở thành động lực phát triển bền vững

Không chỉ dừng lại ở việc tổ chức các hoạt động văn hóa mang tính hưởng ứng, Đồng Tháp còn hướng đến mục tiêu đưa văn hóa trở thành nguồn lực nội sinh phục vụ phát triển kinh tế - xã hội. Trong chuỗi sự kiện năm nay, tỉnh triển khai Chương trình “Đánh thức nguồn lực di sản Đồng Tháp”, đồng thời tổ chức các hội thảo, tọa đàm về bảo tồn di sản, phát triển văn hóa và du lịch bền vững, tạo diễn đàn để các chuyên gia, nhà quản lý, doanh nghiệp và cộng đồng cùng trao đổi giải pháp khai thác hiệu quả giá trị văn hóa bản địa.

Các đội tham gia chế biến bày trí món ăn tại một sự kiện của tỉnh Đồng Tháp. (Ảnh: Trung Ngãi).

Song hành với đó là Hội thảo “Phát triển văn hóa, du lịch bền vững” cùng hoạt động Giao lưu văn hóa ẩm thực địa phương, diễn ra từ ngày 22 đến 24/11, góp phần quảng bá nét đặc sắc của văn hóa ẩm thực Đồng Tháp, kết nối các giá trị truyền thống với phát triển du lịch hiện đại. Thông qua các tham luận và hoạt động trải nghiệm, chuỗi sự kiện tiếp tục khẳng định định hướng lấy văn hóa làm nền tảng, cộng đồng làm chủ thể và du lịch là động lực lan tỏa các giá trị đặc sắc của địa phương.

Ông Huỳnh Minh Tuấn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp, nhấn mạnh chuỗi hoạt động năm 2026 hướng đến nâng cao nhận thức của cộng đồng về gìn giữ, bảo vệ di sản; khuyến khích các tổ chức, cá nhân cùng tham gia bảo tồn, tôn tạo và phát huy giá trị văn hóa truyền thống. Đây cũng là cơ hội để người dân tham gia làm du lịch, phát huy vai trò chủ thể của cộng đồng trong phát triển du lịch di sản, từng bước biến tài nguyên văn hóa thành nguồn lực phát triển kinh tế địa phương.

Du khách trải nghiệm khám phá Cồn Thới Sơn bằng xuồng. (Ảnh: Trung Ngãi).

Theo lãnh đạo tỉnh, việc kết hợp giữa các hoạt động văn hóa, nghệ thuật, thể thao, du lịch và trải nghiệm cộng đồng sẽ góp phần xây dựng hình ảnh Đồng Tháp là điểm đến thân thiện, giàu bản sắc, nơi mỗi giá trị văn hóa đều được gìn giữ, phát huy và trở thành cầu nối gắn kết con người. Chính từ nền tảng ấy, tỉnh kỳ vọng tiếp tục lan tỏa thông điệp “Văn hóa soi đường - Đồng Tháp vươn xa”, đưa văn hóa trở thành sức mạnh nội sinh, thúc đẩy đổi mới sáng tạo, phát triển bền vững và nâng cao chất lượng đời sống Nhân dân.

Chuỗi hoạt động hưởng ứng Ngày Văn hóa Việt Nam gắn với Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc năm 2026 vì thế không chỉ là dịp tôn vinh những giá trị truyền thống, mà còn mở ra không gian kết nối giữa di sản, cộng đồng và phát triển. Khi người dân cùng tham gia sáng tạo, gìn giữ và lan tỏa bản sắc văn hóa, Đồng Tháp đang từng bước khẳng định hướng đi lấy văn hóa làm nền tảng, đoàn kết làm sức mạnh và phát triển bền vững làm mục tiêu lâu dài.