Đồng Tháp: Lan tỏa những mô hình chăm lo lao động nữ tại doanh nghiệp

Từ đổi mới phương thức tập hợp đoàn viên đến chăm sóc sức khỏe sinh sản, hỗ trợ phụ nữ mang thai và nuôi con nhỏ, các mô hình tại doanh nghiệp góp phần giúp chị em an tâm làm việc, xây dựng gia đình hạnh phúc.

CHĂM LO TỪ NHU CẦU THỰC TẾ

Toàn tỉnh hiện có 796 Công đoàn cơ sở, nghiệp đoàn cơ sở với 217.381 đoàn viên/230.513 công nhân, viên chức, lao động, đạt 94,3%. Trong đó, có 142.115 nữ đoàn viên/144.753 nữ công nhân, viên chức, lao động, đạt 98,2%. Với lực lượng nữ chiếm tỷ lệ cao, công tác nữ công giữ vai trò quan trọng trong hoạt động Công đoàn, góp phần chăm lo đời sống, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của nữ đoàn viên, người lao động.

Trong đó, Ban Nữ công quần chúng tại các Công đoàn cơ sở là lực lượng trực tiếp tham mưu, tổ chức và triển khai hoạt động nữ công tại doanh nghiệp. Việc củng cố tổ chức, nâng cao hiệu quả hoạt động của Ban Nữ công được chú trọng nhằm đưa chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước và tổ chức Công đoàn đến gần hơn với nữ đoàn viên, người lao động.

Công đoàn các Khu công nghiệp, Khu kinh tế Đồng Tháp định hướng các Công đoàn cơ sở tại doanh nghiệp có đông lao động nữ rà soát, kiện toàn đội ngũ cán bộ nữ công, lựa chọn mô hình hoạt động phù hợp với đặc thù ngành nghề và điều kiện sản xuất, nhất là những doanh nghiệp tổ chức làm việc theo ca, theo dây chuyền.

Cùng với đó, việc hướng dẫn nghiệp vụ, hỗ trợ tháo gỡ khó khăn, giao lưu chia sẻ kinh nghiệm và nhân rộng các mô hình chăm lo hiệu quả cần được quan tâm thực hiện.

Đồng chí Nguyễn Thanh Nhàn, Chủ tịch Công đoàn các Khu công nghiệp, Khu kinh tế Đồng Tháp, cho biết, một trong những yêu cầu quan trọng là hoạt động nữ công phải xuất phát từ nhu cầu thực tế của người lao động.

Công đoàn cơ sở cần thường xuyên nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của nữ đoàn viên, đặc biệt là lao động nữ mang thai, nuôi con nhỏ và những trường hợp có hoàn cảnh khó khăn; đồng thời, phối hợp với người sử dụng lao động giám sát việc thực hiện các chế độ, chính sách liên quan đến tiền lương, thời giờ làm việc, nghỉ ngơi, thai sản và điều kiện làm việc.

Sinh hoạt Câu lạc bộ Bà bầu và Nuôi con nhỏ tại Công ty TNHH Freeview Việt Nam.

Tại Công ty Cổ phần May Tiền Tiến, Công đoàn cơ sở chủ động bám sát định hướng của Công đoàn cấp trên, đồng thời đổi mới phương thức tổ chức hoạt động phù hợp với đặc thù sản xuất. Từ việc xây dựng kế hoạch năm, kế hoạch quý đến triển khai các phong trào, Ban Chấp hành Công đoàn chú trọng lựa chọn nội dung thiết thực, phát huy tính chủ động của cán bộ Công đoàn và sự tham gia của đoàn viên.

Chị Nguyễn Lệ Minh Thu, Chủ tịch Công đoàn cơ sở Công ty Cổ phần May Tiền Tiến, cho biết, để các hoạt động chăm lo đáp ứng đúng nguyện vọng của người lao động, Công đoàn cơ sở sử dụng mạng xã hội Zalo khảo sát ý kiến về hình thức quà tặng trong các dịp lễ, tết, như: Tiền mặt, hiện vật hoặc các gói quà lựa chọn. Cách làm này tạo điều kiện để người lao động trực tiếp bày tỏ nhu cầu, góp phần nâng cao tính dân chủ và sự đồng thuận trong tổ chức hoạt động.

Đối với các phong trào chào mừng Ngày Quốc tế Phụ nữ 8-3, Ngày Phụ nữ Việt Nam 20-10, Công đoàn cũng linh hoạt thay đổi hình thức tổ chức hội thi nấu ăn, cắm hoa. Thay vì tập trung đông người trong thời gian dài, đoàn viên có thể thực hiện tại nhà vào thời gian phù hợp, gửi hình ảnh và bài thuyết trình để Ban Tổ chức đăng tải trên kênh thông tin nội bộ, tổ chức bình chọn. Qua đó, chị em có thêm điều kiện tham gia phong trào mà vẫn hạn chế ảnh hưởng đến tiến độ sản xuất.

ĐA DẠNG MÔ HÌNH CHĂM LO

Bên cạnh việc đổi mới phương thức tập hợp đoàn viên, các Công đoàn cơ sở còn chú trọng chăm sóc sức khỏe, hỗ trợ lao động nữ mang thai, nuôi con nhỏ và nâng cao nhận thức về quyền lợi của bản thân.

Tại Công ty TNHH Giày Apache Việt Nam, doanh nghiệp hiện có 8.206 người lao động, trong đó lao động nữ chiếm khoảng 64%.

Theo đó, Công đoàn cơ sở phối hợp với doanh nghiệp triển khai các chính sách chăm lo phù hợp với nhu cầu của lao động nữ. Nhà máy xem xét bố trí công việc phù hợp cho lao động nữ mang thai, tạo điều kiện thuận lợi hơn trong thời gian ăn trưa...

Đặc biệt, doanh nghiệp đã lắp đặt 3 phòng vắt và trữ sữa mẹ, giúp lao động nữ đang nuôi con bằng sữa mẹ có không gian phù hợp để vắt, bảo quản sữa.

Đồng chí Lê Thị Ngọc Hân, Chủ tịch Công đoàn cơ sở Công ty TNHH Giày Apache Việt Nam, cho biết, cùng với các chính sách tại nơi làm việc, Công đoàn cơ sở duy trì Câu lạc bộ Bà bầu và Nuôi con nhỏ với 127 người lao động tham gia. Câu lạc bộ tổ chức chia sẻ vật dụng dành cho mẹ và bé, kết nối tư vấn về sức khỏe thai kỳ, chăm sóc trẻ nhỏ, nuôi con khoa học và sức khỏe sinh sản.

Tại Công ty TNHH Freeview Việt Nam, với gần 16.000 nữ đoàn viên trong tổng số 19.306 lao động, công tác chăm lo được chú trọng gắn với đặc thù sản xuất và điều kiện làm việc theo ca, tăng ca. Công đoàn cơ sở quan tâm đổi mới phương thức tập hợp nữ đoàn viên, sử dụng các nhóm thông tin nội bộ và khảo sát trực tuyến để nắm bắt nhu cầu, tuyên truyền chính sách, tiếp nhận kiến nghị.

Anh Lê Võ Hữu Hạnh, Chủ tịch Công đoàn cơ sở Công ty TNHH Freeview Việt Nam, cho biết, đơn vị cũng chú trọng các hoạt động chăm sóc sức khỏe sinh sản, duy trì mô hình Câu lạc bộ Bà bầu và Nuôi con nhỏ, đồng thời phát huy phong trào thi đua “Giỏi việc nước, đảm việc nhà”.

Thông qua phong trào, nữ đoàn viên được khuyến khích nâng cao tay nghề, phát huy sáng kiến, tinh thần trách nhiệm trong lao động sản xuất; đồng thời, xây dựng gia đình ấm no, bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc trên cơ sở chia sẻ trách nhiệm giữa các thành viên.

Từ thực tiễn tại các doanh nghiệp, việc chăm lo lao động nữ không chỉ dừng ở quà tặng trong các dịp lễ, tết, mà cần được thực hiện thường xuyên thông qua cải thiện điều kiện làm việc, bảo đảm chế độ, chính sách, chăm sóc sức khỏe thể chất và tinh thần. Ban Nữ công quần chúng cần tiếp tục phát huy vai trò cầu nối, tổng hợp ý kiến của nữ đoàn viên để tham mưu Công đoàn cơ sở đưa vào nội dung đối thoại với người sử dụng lao động, đề xuất các chính sách phúc lợi phù hợp với điều kiện thực tế.