Thành lập vào cuối năm 2022, Câu lạc bộ Văn hóa Nghệ thuật Công an tỉnh Đồng Tháp (gọi tắt Câu lạc bộ) trở thành nơi kết nối những tâm hồn yêu nghệ thuật, thắp lên ngọn lửa đam mê và lan tỏa hình ảnh đẹp của người chiến sĩ Công an nhân dân.

Câu lạc bộ Văn hóa Nghệ thuật Công an tỉnh Đồng Tháp ra mắt vào tháng 12/2022.

Câu lạc bộ có 3 chuyên ngành: Âm nhạc, Nhiếp ảnh và Sân khấu, quy tụ khoảng 35 cán bộ, chiến sĩ Công an các đơn vị, địa phương và một số văn nghệ sĩ ngoài ngành có chung niềm đam mê nghệ thuật. Câu lạc bộ luôn tạo điều kiện, khuyến khích để hội viên sáng tác, giao lưu, quảng bá và biểu diễn nghệ thuật, gắn hoạt động chuyên môn với nhiệm vụ chính trị của lực lượng.

Thượng tá Trần Phong Vũ, Phó Trưởng phòng Công tác chính trị, Chủ nhiệm Câu lạc bộ Văn hóa Nghệ thuật Công an tỉnh Đồng Tháp cho biết, Ban Giám đốc quan tâm, trang bị các phương tiện phục vụ biểu diễn như đàn organ, guitar, trống jazz, trống cajon và dàn âm thanh lưu động. Các hội viên cũng chủ động trang bị thêm đồng phục, sáo, kèn, đạo cụ múa để phục vụ hoạt động.

Trung bình mỗi năm, Câu lạc bộ tổ chức khoảng 30 hoạt động lớn, nhỏ, từ sinh hoạt chuyên môn, giao lưu đến biểu diễn phục vụ hội nghị và các sự kiện của Công an tỉnh. Câu lạc bộ đã tham gia 2 kỳ Liên hoan Nghệ thuật quần chúng Công an nhân dân do Bộ Công an tổ chức và đạt nhiều giải thưởng cao.

Câu lạc bộ biểu diễn văn nghệ phục vụ các hội nghị, họp mặt do Công an tỉnh tổ chức.

Các chương trình biểu diễn được xây dựng gắn với nhiệm vụ chính trị, thường xuyên lồng ghép nội dung tuyên truyền, phổ biến pháp luật thông qua ca múa nhạc, kịch thông tin. Những tiết mục này góp mặt trong chương trình mừng Đảng, mừng Xuân, các ngày lễ lớn, dịp kỷ niệm truyền thống của lực lượng, hoạt động về nguồn, đền ơn đáp nghĩa và các chương trình hướng về cơ sở.

Thiếu tá Nguyễn Hoàng Trung Hiếu, cán bộ Công an phường Mỹ Trà, hội viên gắn bó với Câu lạc bộ từ những ngày đầu thành lập chia sẻ, đây không chỉ là môi trường để thỏa mãn niềm đam mê nghệ thuật mà còn là nơi các thành viên chia sẻ, học hỏi, vun đắp tình đồng đội sau những giờ làm việc căng thẳng.

“Câu lạc bộ là môi trường sinh hoạt ấm áp, có tinh thần đồng đội và niềm vui được phục vụ Nhân dân. Những ánh mắt, nụ cười và sự cổ vũ nồng nhiệt của đồng chí, đồng đội và nhân dân trong mỗi chuyến lưu diễn chính là động lực để chúng tôi giữ vững ngọn lửa nhiệt huyết”, Thiếu tá Nguyễn Hoàng Trung Hiếu bày tỏ.

Những bài hát về tình yêu quê hương đất nước, sự xông pha, dũng cảm khi đối mặt với tội phạm, luôn trong tư thế sẵn sàng khi nhân dân cần đến, tất cả được thể hiện qua những giai điệu hào hùng, mạnh mẽ cho đến giai điệu nhẹ nhàng, sâu lắng bằng những cảm xúc chân thật, giàu cảm xúc... đã điểm tô nét đẹp của Tổ quốc qua mọi miền đất nước, sự mộc mạc, dân dã, nghĩa tình của vùng đất Sen Hồng và sông nước miền Tây.

Thiếu tá Nguyễn Hoàng Trung Hiếu song ca cùng sinh viên trong hoạt động tuyên truyền phòng, chống mua bán người tại Trường Đại học Đồng Tháp.

Nhiều bài vọng cổ do chính cán bộ Công an sáng tác, phản ánh sinh động công việc và những câu chuyện đời thường trong quá trình thực hiện nhiệm vụ như: “Tôi đi Hội quán”, “Tôi đi làm Căn cước”, “Giã từ tín dụng đen”, “Đồng Tháp – Tiền Giang”. Bên cạnh đó, các tác phẩm “Khắc ghi lời Bác”, “Lá chắn nơi tuyến đầu”, “Tình người quản giáo”, “Hoa mồ côi”, “Chai nước nghĩa tình”, “Chiến công thầm lặng”... khắc họa hình ảnh người chiến sĩ Công an tận tụy, trách nhiệm, luôn đồng hành, sẻ chia với nhân dân.

Các hội viên thể hiện khả năng sáng tạo qua những tác phẩm kịch nói, ca kịch có nội dung gần gũi, phản ánh vai trò, nhiệm vụ của lực lượng Công an cơ sở.

Tiêu biểu, tiểu phẩm “Tôi xin chịu trách nhiệm” của Thượng tá, nghệ sĩ Trần Phong Vũ đạt giải C tại Hội thi Điều dưỡng viên CAND giỏi năm 2022 do Bộ Công an tổ chức tại TP Đà Nẵng; ca kịch “Lá đơn viết tay” đạt giải C tại Hội diễn Nghệ thuật quần chúng Công an nhân dân lần thứ XIII năm 2025 tại Kiên Giang. Năm 2026, tiểu phẩm “Giá của một chuyến hàng” góp phần giúp đội thi đạt giải Nhì tại Hội thi Báo cáo viên, tuyên truyền viên pháp luật giỏi trong lực lượng Công an cơ sở do Bộ Công an tổ chức tại TP Cần Thơ.

Câu lạc bộ biểu diễn phục vụ hoạt động tuyên truyền pháp luật cho người dân khu vực biên giới.

Bám sát chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 80 của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam, từ đầu năm 2026 đến nay, Câu lạc bộ tiếp tục duy trì nhiều hoạt động thiết thực. Các hội viên đã tham gia biểu diễn hơn 50 chương trình với khoảng 250 tiết mục tại các buổi họp mặt truyền thống, hội nghị và hoạt động do Công an tỉnh tổ chức.

Đặc biệt, các hội viên luôn sẵn sàng nêu cao tinh thần tình nguyện đến khu vực biên giới, xã đảo để biểu diễn, phục vụ các hoạt động tuyên truyền, phổ biến pháp luật về phòng, chống ma túy, mua bán người, lừa đảo trên không gian mạng và bảo đảm trật tự, an toàn giao thông. Lời ca, tiếng hát còn vang lên trong các chương trình an sinh xã hội, đền ơn đáp nghĩa, tặng quà, khám bệnh, cấp thuốc miễn phí và diễn đàn Công an xã lắng nghe ý kiến nhân dân.

Thông qua các chương trình, hoạt động, Câu lạc bộ góp phần đưa chủ trương, chính sách, pháp luật đến gần hơn với người dân bằng hình thức tuyên truyền sinh động, dễ tiếp nhận. Những chuyến biểu diễn ở địa bàn cơ sở cũng là dịp để cán bộ, chiến sĩ giao lưu, chia sẻ, góp phần củng cố mối quan hệ gắn bó giữa lực lượng Công an với nhân dân.

Sau sắp xếp địa giới hành chính cấp tỉnh, Câu lạc bộ tiếp tục duy trì hoạt động, phát huy truyền thống yêu nghệ thuật, tạo sân chơi lành mạnh cho cán bộ, chiến sĩ.

Thượng tá Trần Phong Vũ cho biết, thời gian tới, Ban Chủ nhiệm và Phòng Công tác chính trị sẽ tiếp tục tham mưu Đảng ủy, Ban Giám đốc Công an tỉnh tạo điều kiện về cơ chế, kiện toàn tổ chức và phát triển hoạt động của Câu lạc bộ gắn với thực hiện Nghị quyết số 80.

Qua 4 năm thành lập, Câu lạc bộ Văn hóa Nghệ thuật Công an tỉnh Đồng Tháp không chỉ kết nối niềm đam mê nghệ thuật mà hơn hết khẳng định sức mạnh của văn hóa trong đời sống người chiến sĩ, “lấy cái đẹp dẹp cái xấu”, đưa những giai điệu bình yên để lan tỏa giá trị yêu thương.