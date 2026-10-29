Đồng Tháp: Lan tỏa giá trị văn hóa, gắn kết cộng đồng qua chuỗi hoạt động tháng 11

Bên cạnh, đồng chí Nguyễn Bình Minh, Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, đã thông tin đến các cơ quan báo chí Lễ hội Văn hóa - Du lịch Làng cổ Đông Hòa Hiệp lần thứ VII năm 2026.

Đồng chí Phạm Minh Châu, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Đồng Tháp, thông tin về kế hoạch tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Văn hóa Việt Nam 2026.

Với chủ đề “Văn hóa soi đường - Đồng Tháp vươn xa”, chuỗi hoạt động gồm hơn 30 nhóm nội dung trọng tâm, được triển khai đồng bộ từ cấp tỉnh đến cơ sở tại 102 xã, phường và khu dân cư. Tuần Văn hóa - Đại đoàn kết diễn ra từ ngày 18 đến 24-11-2026.

Điểm nhấn là Lễ phát động hưởng ứng Ngày Văn hóa Việt Nam, Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc kết hợp khai mạc Lễ hội Văn hóa - Du lịch Làng cổ Đông Hòa Hiệp lần thứ VII năm 2026, dự kiến diễn ra lúc 19 giờ 30 phút ngày 19-11 tại xã Cái Bè. Chương trình nghệ thuật đặc biệt hưởng ứng Ngày Văn hóa Việt Nam năm 2026 dự kiến tổ chức lúc 19 giờ ngày 23-11 tại Quảng trường Hùng Vương, phường Đạo Thạnh.

Đồng chí Nguyễn Bình Minh, Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, đã thông tin đến các cơ quan báo chí Lễ hội Văn hóa - Du lịch Làng cổ Đông Hòa Hiệp lần thứ VII năm 2026.

Tại cơ sở, các khu dân cư tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc gắn với hoạt động hưởng ứng Ngày Văn hóa Việt Nam từ ngày 1 đến 18-11. Các ấp, khu phố tổ chức biểu diễn nghệ thuật, giới thiệu sản vật địa phương, góp phần phát huy tinh thần đoàn kết, gìn giữ và quảng bá các giá trị văn hóa truyền thống.

Ngày 24-11, các xã, phường tổ chức liên hoan văn hóa, ẩm thực, trò chơi dân gian và thể thao dân tộc; đồng thời lựa chọn ít nhất một sản phẩm, không gian văn hóa hoặc sản phẩm OCOP tiêu biểu để quảng bá du lịch và duy trì, xây dựng ít nhất một mô hình cộng đồng “sáng - xanh - sạch - đẹp”.

Trong lĩnh vực giáo dục, từ ngày 18 đến 24-11, các cơ sở giáo dục tổ chức hoạt động ngoại khóa, tham quan bảo tàng, tìm hiểu lịch sử thông qua di sản; đưa trò chơi dân gian và nghệ thuật truyền thống vào hoạt động giáo dục phù hợp với từng cấp học.

Chương trình khai mạc Lễ hội Văn hóa - Du lịch Làng cổ Đông Hòa Hiệp lần thứ VII năm 2026, dự kiến bắt đầu lúc 19 giờ 30 phút ngày 19-11 tại xã Cái Bè.

Dịp này, tỉnh tổ chức nhiều cuộc thi, hội thi và hoạt động thể thao, tiêu biểu như: Cuộc thi “Tiếng hát đại đoàn kết” tỉnh Đồng Tháp năm 2026 với chủ đề “Hòa giai điệu mới, sáng mãi tình đoàn kết”; cuộc thi nói chuyện chuyên đề và cuộc thi giới thiệu sách bằng video clip với chủ đề “Gia đình đọc sách - Gắn kết yêu thương”; cùng 7 cuộc thi trong khuôn khổ Lễ hội Văn hóa - Du lịch Làng cổ Đông Hòa Hiệp lần thứ VII năm 2026.

Các hoạt động thể thao gồm: Giải Pickleball tỉnh Đồng Tháp năm 2026 với chủ đề “Lan tỏa giá trị văn hóa - Kết nối sức mạnh toàn dân”; đăng cai tổ chức bảng B Giải bóng đá hạng Ba quốc gia năm 2026 và môn Pencak Silat trong khuôn khổ Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X năm 2026.

Bên cạnh đó, tỉnh còn tổ chức 15 hoạt động hội thảo, trưng bày và không gian trải nghiệm, góp phần quảng bá bản sắc văn hóa địa phương, tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, tạo sức lan tỏa trong cộng đồng và thúc đẩy phát triển du lịch Đồng Tháp.