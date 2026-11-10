Đồng Tháp lần đầu tiên tổ chức Lễ hội cá tra, kết nối và mở rộng thị trường

Cá tra là sản phẩm thuỷ sản xuất khẩu chủ lực. Ảnh: VASEP.

Sự kiện hướng đến quảng bá sản phẩm cá tra, tăng cường liên kết giữa các chủ thể trong chuỗi giá trị, đồng thời mở rộng cơ hội tiếp cận thị trường trong nước và quốc tế cho ngành hàng thủy sản chủ lực của vùng Đồng bằng sông Cửu Long.

ĐỒNG THÁP LẦN ĐẦU TỔ CHỨC LỄ HỘI CÁ TRA CẤP TỈNH

UBND tỉnh Đồng Tháp vừa ban hành kế hoạch tổ chức Lễ hội cá tra Đồng Tháp lần thứ nhất năm 2026 với quy mô cấp tỉnh. Theo kế hoạch, sự kiện diễn ra trong 4 ngày, từ ngày 3-6/12/2026, tại phường Hồng Ngự và phường An Bình. Địa điểm tổ chức chính là Quảng trường Võ Nguyên Giáp, phường Hồng Ngự, tỉnh Đồng Tháp.

Lễ hội dự kiến có sự tham dự của Bộ Nông nghiệp và Môi trường, UBND các tỉnh có hoạt động sản xuất cá tra như An Giang, Cần Thơ, Vĩnh Long, cùng các hiệp hội, doanh nghiệp, cơ sở sản xuất, hội quán, hợp tác xã và người nuôi thủy sản.

Bên cạnh các chủ thể trực tiếp tham gia sản xuất, chế biến, chương trình còn hướng đến sự góp mặt của các nhà cung ứng vật tư đầu vào, đơn vị phân phối và tiêu thụ sản phẩm trong nước, khu vực và quốc tế. Qua đó, tạo không gian gặp gỡ, trao đổi, kết nối giữa các thành phần trong chuỗi giá trị ngành hàng cá tra.

Với chủ đề “Từ dòng Mê Kông đến Bàn ăn thế giới” (From the Mekong River to Tables Around the World), lễ hội nhấn mạnh định hướng đưa sản phẩm cá tra từ vùng nguyên liệu Đồng bằng sông Cửu Long tiếp cận rộng hơn với thị trường trong nước và quốc tế. Đây cũng là thông điệp gắn kết hoạt động sản xuất với chế biến, tiêu thụ, từng bước nâng cao giá trị sản phẩm.

Thông qua sự kiện, Đồng Tháp hướng đến quảng bá hình ảnh, tiềm năng và thế mạnh của ngành hàng cá tra, đồng thời thể hiện cam kết phát triển sản xuất theo hướng nâng cao chất lượng, hiệu quả kinh tế và bảo vệ môi trường.

Đây cũng là dịp để doanh nghiệp, hợp tác xã và người nuôi trao đổi về yêu cầu thị trường, tiêu chuẩn sản xuất, xu hướng tiêu dùng đối với sản phẩm thủy sản; qua đó thúc đẩy liên kết giữa các khâu trong chuỗi sản xuất, chế biến và tiêu thụ cá tra.

BỐN DƯ ĐỊA PHÁT TRIỂN NGÀNH HÀNG CÁ TRA CỦA ĐỒNG THÁP

Theo ông Nguyễn Phước Thiện, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp, cá tra là một trong những ngành hàng có lợi thế nổi bật của địa phương, có nhiều tiềm năng thúc đẩy chuyển đổi theo hướng ứng dụng khoa học công nghệ, nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững.

“Thời gian qua, tỉnh đã phối hợp với các viện nghiên cứu, trường đại học và doanh nghiệp để ứng dụng công nghệ trong sản xuất giống, nuôi cá thương phẩm và chế biến. Nhiều cơ sở đã sử dụng giống chọn lọc, hệ thống cho ăn tự động, thiết bị quan trắc môi trường và các nền tảng quản lý dữ liệu số”, ông Thiện chia sẻ.

Từ thực tiễn sản xuất, lãnh đạo UBND tỉnh Đồng Tháp nhận diện bốn dư địa lớn để phát triển ngành hàng cá tra.

Thứ nhất, nâng cao chất lượng con giống, tăng tỷ lệ sống và giảm chi phí nuôi.

Thứ hai, tăng cường liên kết giữa các cơ sở sản xuất giống, người nuôi, doanh nghiệp thức ăn và nhà máy chế biến.

Thứ ba, phát triển chế biến sâu, tận dụng phụ phẩm để tạo ra những sản phẩm có giá trị cao hơn.

Thứ tư, ứng dụng công nghệ số trong quản lý sản xuất, truy xuất nguồn gốc và đáp ứng các yêu cầu của thị trường.

Trên cơ sở những dư địa này, đồng thời nhìn nhận các điểm nghẽn về chất lượng con giống, dữ liệu sản xuất chưa đồng đều, chi phí đầu vào và yêu cầu ngày càng cao về tiêu chuẩn môi trường, Đồng Tháp xác định một số hướng đột phá để phát triển ngành hàng cá tra.

Các hướng trọng tâm gồm phát triển giống cá tra chất lượng cao; ứng dụng công nghệ nuôi cá tra thông minh; đẩy mạnh chuyển đổi số; phát triển chế biến sâu, kinh tế tuần hoàn và đổi mới cơ chế tổ chức thực hiện".

Ông Nguyễn Phước Thiện Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp

Để hiện thực hóa những định hướng trên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp kiến nghị Bộ Nông nghiệp và Môi trường cùng các bộ, ngành Trung ương quan tâm xây dựng chương trình khoa học, công nghệ trọng điểm cho chuỗi ngành hàng cá tra. Trong đó, ưu tiên nghiên cứu giống chất lượng cao, kiểm soát dịch bệnh và giảm chi phí nuôi.

Với quy mô cấp tỉnh và sự tham gia của nhiều địa phương, doanh nghiệp, hợp tác xã cùng người nuôi, Lễ hội cá tra Đồng Tháp lần thứ I năm 2026 được kỳ vọng tạo thêm cơ hội quảng bá hình ảnh, sản phẩm cá tra, tăng cường liên kết chuỗi và mở rộng kết nối thị trường, góp phần thúc đẩy ngành hàng thủy sản chủ lực của Đồng bằng sông Cửu Long phát triển theo hướng chất lượng, hiệu quả và bền vững.