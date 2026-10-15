Đồng Tháp làm việc với ADB về dự án tuyến đường bộ ven biển

Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm tại buổi làm việc.

Dự án đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt đề xuất tại Quyết định số 1294/QĐ-TTg ngày 24-6-2025 và được HĐND tỉnh Đồng Tháp phê duyệt chủ trương đầu tư tại Nghị quyết số 20/NQ-HĐND ngày 29-7-2025.

Theo quy hoạch, dự án có chiều dài khoảng 23,6 km, điểm đầu kết nối với ĐT.871B tại xã Gia Thuận (tỉnh Đồng Tháp), điểm cuối đấu nối với cầu bắc qua sông Tiền tại xã Tân Phú Đông (tỉnh Đồng Tháp). Công trình được đầu tư theo 2 giai đoạn, trong đó giai đoạn 1 xây dựng đường cấp III đồng bằng, quy mô 2 làn xe cơ giới; giai đoạn 2 mở rộng lên 4 làn xe cơ giới. Trên tuyến có 1 cầu lớn là cầu Bến Chùa dài khoảng 2,17 km và 4 cầu trung, nhỏ.

Tổng mức đầu tư dự án là 7.095,040 tỷ đồng, trong đó vốn vay ADB là 4.136,780 tỷ đồng, tương đương 170 triệu USD, trong đó tỉnh Đồng Tháp vay lại để thực hiện dự án theo tỷ lệ 10% là 413,678 tỷ đồng (tương đương 17 triệu USD); vốn đối ứng của địa phương là 2.958,260 tỷ đồng.

Dự án được chia thành 2 dự án thành phần, gồm giải phóng mặt bằng và xây dựng. Đối với dự án thành phần giải phóng mặt bằng, UBND tỉnh đã phê duyệt tại Quyết định số 2951/QĐ-UBND ngày 21-9-2026. Đối với dự án thành phần xây dựng, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông đã hoàn thiện hồ sơ theo ý kiến thẩm định của Bộ Xây dựng và Sở Xây dựng, trình Sở Xây dựng tổng hợp, tham mưu UBND tỉnh phê duyệt.

Theo kế hoạch dự kiến, dự án sẽ được phê duyệt báo cáo nghiên cứu khả thi trong tháng 10-2026, ký hiệp định vay vốn trong quý IV năm 2026, hoàn thành giải phóng mặt bằng trong quý IV năm 2026, khởi công xây dựng vào quý I năm 2027 và hoàn thành trong quý IV năm 2030.

Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Nguyễn Thành Diệu đề nghị các đơn vị liên quan phối hợp chặt chẽ, thống nhất phương án đấu thầu rộng rãi trong nước và quốc tế theo quy định của pháp luật Việt Nam, bảo đảm công khai, minh bạch, công bằng và rút ngắn thời gian thực hiện. Đồng thời, đề nghị nghiên cứu phương án tổ chức các gói thầu tư vấn phù hợp, bảo đảm tính đồng bộ giữa thiết kế và giám sát công trình.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh cũng đề nghị ADB hỗ trợ, tư vấn về thủ tục đấu thầu quốc tế, giới thiệu các đơn vị tư vấn thiết kế, thẩm định có kinh nghiệm quốc tế và cử chuyên gia hỗ trợ tỉnh trong quá trình triển khai, kiểm tra, giám sát dự án. Các đơn vị liên quan cần khẩn trương xây dựng kế hoạch tiến độ chi tiết, chủ động phối hợp tháo gỡ khó khăn, bảo đảm các công việc được triển khai đồng bộ, đáp ứng tiến độ khởi công dự kiến vào quý I năm 2027.