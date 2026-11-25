Ngày 25/11, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đồng Tháp đang tạm giữ Phạm Văn An (SN 1988, ngụ xã Hiệp Đức) để điều tra liên quan đến vụ chết người trên địa bàn.

Theo kết quả xác minh ban đầu, chiều 22/11, Công an xã Hiệp Đức tiếp nhận tin báo về việc một người đàn ông tử vong trên đường được đưa đến bệnh viện cấp cứu. Qua xác minh, nạn nhân là anh D.M.T. (SN 1995, ngụ địa phương).

Cán bộ điều tra làm việc đối với Phạm Văn An.

Trước khi tử vong, anh T. xảy ra mâu thuẫn với An. Làm việc với cơ quan Công an, An khai khoảng 15h ngày 22/11, khi đang ở nhà, An nghe tiếng nói trong đầu của một người bạn và cho rằng người này nói xấu mình. An ngồi một mình, nói chuyện lớn tiếng và chờ người bạn đến.

Trong lúc An đang nói chuyện một mình, anh T. cũng nói lớn tiếng. Cho rằng anh T. can thiệp vào việc riêng tư, An dùng tay đánh vào mặt, đầu và dùng đầu gối thúc vào bụng nạn nhân. An khai không nhớ đã đánh bao nhiêu cái. Vợ anh T. xuất hiện can ngăn, sự việc mới dừng lại.

Anh T. được người nhà đưa đến bệnh viện cấp cứu nhưng đã tử vong trên đường đi. Cơ quan CSĐT đã phối hợp Viện KSND tiến hành khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi để điều tra, làm rõ vụ việc.