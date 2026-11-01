Đồng Tháp ký kết hợp tác phòng, chống ma túy và tội phạm qua biên giới

Phát biểu tại buổi lễ, Đại tá Nguyễn Văn Thay, Phó Giám đốc, Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra, Chánh Văn phòng BLO tỉnh Đồng Tháp đánh giá lễ ký kết là sự kiện có ý nghĩa quan trọng, thể hiện quyết tâm chính trị, tinh thần trách nhiệm và sự đồng thuận cao giữa hai tỉnh trong việc tăng cường phối hợp đấu tranh phòng, chống tội phạm nói chung, phòng, chống ma túy nói riêng, góp phần đảm bảo an ninh, trật tự tại mỗi địa phương. Đồng thời, đóng góp tích cực vào việc giữ gìn an ninh, hòa bình, ổn định và phát triển ở khu vực biên giới giữa Việt Nam và Campuchia.

Lãnh đạo Văn phòng tỉnh BLO Đồng Tháp và Văn phòng BLO Koh Roka, tỉnh Prey Veng ký kết Biên bản thỏa thuận hợp tác.

Ngài Pich Sotharoth, Phó Tỉnh trưởng - Chánh Văn phòng BLO Koh Roka, tỉnh Prey Veng nhấn mạnh việc ký kết hợp tác phòng, chống ma túy và tội phạm qua biên giới giữa hai bên sẽ trở thành cầu nối và là cơ chế cốt lõi, quan trọng cho việc thống nhất các lực lượng thực thi pháp luật trong công tác phòng, chống các loại tội phạm dọc tuyến biên giới trên cơ sở các nguyên tắc tôn trọng độc lập, chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ. Qua đó, nâng tầm hợp tác lên một mức độ cao hơn, thực chất, hiệu quả hơn.

Các đồng chí lãnh đạo, đại biểu chụp ảnh lưu niệm tại lễ ký kết.

Đồng Tháp và PreyVeng có chung đường biên giới dài hơn 50km, với cặp cửa khẩu Quốc tế Thường Phước - Koh Roka là cửa ngõ quan trọng cả đường bộ và đường sông. Trong những năm qua, thực hiện chủ trương hợp tác giữa Bộ Công an Việt Nam và Bộ Nội vụ Vương quốc Campuchia, quan hệ giữa hai tỉnh không ngừng được củng cố, phát triển toàn diện.

Việc thành lập Văn phòng BLO tỉnh Đồng Tháp, Việt Nam và Văn phòng BLO Koh Roka, tỉnh PreyVeng đã tạo nên cầu nối hiệu quả, kịp thời trong công tác trao đổi thông tin, phối hợp đấu tranh phòng, chống tội phạm xuyên biên giới, tội phạm ma túy, mua bán người, xuất nhập cảnh trái phép, góp phần quan trọng giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội khu vực biên giới.