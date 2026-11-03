Đồng Tháp: Kỳ họp thứ 6 HĐND tỉnh khóa XI hoàn thành nội dung chương trình đề ra

Đồng chí Ngô Chí Cường phát biểu tại kỳ họp.

Tham dự kỳ họp có các đồng chí: Ngô Chí Cường, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Đồng Tháp; Phan Văn Thắng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh; Châu Thị Mỹ Phương, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội khóa XVI tỉnh Đồng Tháp; Nguyễn Thanh Nhàn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; các đồng chí là Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy; đại diện lãnh đạo Kiểm toán Nhà nước Khu vực 9; các Phó Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng ban và Phó Trưởng các Ban của HĐND tỉnh; các Phó Chủ tịch UBND tỉnh; cùng 80/85 đại biểu HĐND tỉnh khóa XI.

Thường trực Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh chúc mừng đồng chí Lê Hà Luân và ghi nhận những đóng góp của đồng chí Tô Hoàng Khương.

Các đồng chí: Ngô Chí Cường, Chủ tịch HĐND tỉnh Đồng Tháp; Phạm Văn Chuẩn, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh; Trần Thanh Nguyên, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh chủ tọa kỳ họp.

Đồng chí Nguyễn Thanh Nhàn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh trình Tờ trình về việc giới thiệu nhân sự ứng cử chức danh Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp, nhiệm kỳ 2026 - 2031.

Tại kỳ họp, HĐND tỉnh thực hiện quy trình về công tác cán bộ. Theo đó, Thường trực HĐND tỉnh trình Tờ trình về việc giới thiệu nhân sự ứng cử chức danh Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp, nhiệm kỳ 2026 - 2031 đối với đồng chí Lê Hà Luân, Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh.

Các đại biểu HĐND tỉnh phát huy tinh thần trách nhiệm, tiến hành bỏ phiếu kín theo đúng thể lệ bầu cử tại kỳ họp. Với số phiếu tán thành cao từ các đại biểu HĐND tỉnh, HĐND tỉnh chính thức thông qua Nghị quyết xác nhận kết quả bầu chức danh Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp, nhiệm kỳ 2026 - 2031 đối với đồng chí Lê Hà Luân.

Đồng thời, đại biểu HĐND tỉnh thống nhất cho thôi giữ chức vụ Trưởng Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh Đồng Tháp khóa XI, nhiệm kỳ 2026 - 2031 đối với đồng chí Tô Hoàng Khương, do đồng chí Tô Hoàng Khương được Ban Thường vụ Tỉnh ủy điều động, chỉ định giữ chức vụ Bí thư Đảng ủy xã Phong Mỹ, nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Đại biểu HĐND tỉnh bỏ phiếu bầu Phó Chủ tịch UBND tỉnh tại kỳ họp.

Tại kỳ họp, các đại biểu tập trung thảo luận, xem xét thông qua 2 nghị quyết gồm: Nghị quyết Quy định nội dung và mức chi bảo đảm hoạt động của đảng ủy xã, phường trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp và Nghị quyết thông qua Đề án thành lập Quỹ Phát triển đất tỉnh Đồng Tháp.

Phát biểu bế mạc kỳ họp, đồng chí Ngô Chí Cường nhấn mạnh: Kỳ họp thứ 6 (Kỳ họp chuyên đề) của HĐND tỉnh khóa XI nhiệm kỳ 2026 - 2031 hoàn thành nội dung chương trình đề ra.

Tại kỳ họp, về công tác nhân sự, HĐND tỉnh tiến hành bầu bổ sung chức danh Phó Chủ tịch UBND tỉnh nhiệm kỳ 2026 - 2031 đối với đồng chí Lê Hà Luân, Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường. Đồng thời, HĐND tỉnh thống nhất cho thôi giữ chức vụ Trưởng Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh Đồng Tháp khóa XI, nhiệm kỳ 2026 - 2031 đối với đồng chí Tô Hoàng Khương.

Đối với đồng chí Lê Hà Luân, sau khi được HĐND tỉnh tín nhiệm bầu giữ làm Phó Chủ tịch UBND tỉnh, đề nghị đồng chí tiếp tục phát huy năng lực, kinh nghiệm công tác, nêu cao tinh thần trách nhiệm, nhanh chóng tiếp cận công việc, cùng tập thể lãnh đạo UBND giữ gìn đoàn kết, thống nhất, tập trung lãnh đạo, điều hành để góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Đại biểu tham dự kỳ họp.

Thường trực HĐND tỉnh phối hợp với UBND tỉnh và các cơ quan có liên quan, khẩn trương hoàn thiện hồ sơ, thủ tục, trình Thủ tướng Chính phủ phê chuẩn kết quả bầu Phó Chủ tịch UBND tỉnh theo quy định.

Đối với đồng chí Tô Hoàng Khương, mong rằng với vị trí công tác mới tiếp tục phát huy vai trò trách nhiệm để hoàn thành tốt các nhiệm vụ được phân công.

Về các cơ chế chính sách, tại kỳ họp, HĐND tỉnh xem xét thảo luận và thông qua 2 nghị quyết thể hiện sự thống nhất trách nhiệm của HĐND tỉnh trong việc xem xét quyết định những vấn đề cấp thiết thuộc thẩm quyền, đáp ứng yêu cầu thực tiễn và công tác quản lý điều hành ở địa phương.

Đây là cơ sở quan trọng để các cơ quan, đơn vị có liên quan triển khai thực hiện, bảo đảm đúng quy định, phát huy hiệu quả và góp phần thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Đại biểu biểu quyết thông qua Nghị quyết.

Để các nghị quyết sớm được triển khai thực hiện có hiệu quả, đề nghị UBND tỉnh khẩn trương chỉ đạo các sở ngành, địa phương tổ chức thực hiện, cụ thể hóa thành các nhiệm vụ, giải pháp phù hợp với chức năng, nhiệm vụ và điều kiện thực tế, bảo đảm đúng quy định, đúng tiến độ.

Các Ban của HĐND, các tổ đại biểu và đại biểu HĐND tỉnh tăng cường giám sát việc thực hiện, kịp thời nắm bắt những khó khăn, vướng mắc, kiến nghị giải pháp xử lý theo thẩm quyền.

Đồng chí Ngô Chí Cường cho biết, nhằm kịp thời xem xét quyết định các vấn đề quan trọng, cấp thiết, tạo điều kiện để UBND tỉnh chủ động trong công tác lãnh đạo, điều hành, tổ chức thực hiện đạt nhiệm vụ, giải pháp phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu, chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2026. Thường trực HĐND tỉnh thống nhất từ nay đến cuối năm sẽ tổ chức thêm các kỳ họp chuyên đề và một kỳ họp thường lệ cuối năm 2026.

Đại biểu biểu quyết thông qua nghị quyết.

Đồng thời yêu cầu UBND tỉnh chỉ đạo các cơ quan chuyên môn rà soát kỹ và thống nhất các nội dung dự kiến trình tại các kỳ họp, chuẩn bị đầy đủ hồ sơ, thủ tục, bảo đảm đúng quy định và tiến độ, nhất là các nội dung có yêu cầu về thời gian phải báo cáo các bộ, ngành Trung ương.

Đặc biệt, cần tập trung rà soát, đánh giá sát tình hình thực hiện các mục tiêu, chỉ tiêu năm 2026, trên cơ sở đó dự báo tình hình, xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2027, bảo đảm sát thực tiễn, có tính khả thi, xác định rõ mục tiêu, chỉ tiêu và các nhiệm vụ giải pháp chủ yếu để trình HĐND tỉnh xem xét, quyết định tại các kỳ họp sắp tới.