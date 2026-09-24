Đồng Tháp: Kịp thời cứu nạn 3 thuyền viên bị chìm tàu trên biển

Chăm sóc sức khỏe thuyền viên gặp nạn. (Ảnh: SĨ ĐAN)

Trên tàu khi đó có 3 thuyền viên, đang trên hành trình từ cửa biển theo sông Cửa Tiểu vào nội địa. Khi tới khu vực phao luồng hàng hải số 18 (cách bờ biển ấp Pháo Đài, xã Tân Phú Đông khoảng 0,5 hải lý về phía nam), tàu bất ngờ bị sóng to, gió lớn đánh chìm khiến 3 thuyền viên trôi dạt trên biển.

Ngay sau khi nhận tin báo, Tổ tìm kiếm cứu nạn của Đồn Biên phòng Tân Thành đã khẩn trương phối hợp lực lượng Đồn Biên phòng Phú Tân triển khai tìm kiếm và cứu vớt thành công cả 3 thuyền viên.

Các thuyền viên sau đó được đưa vào Trạm Kiểm soát Biên phòng Cửa Tiểu để Quân y chăm sóc sức khỏe. Hiện, tình trạng sức khỏe của cả 3 người đã ổn định. Cơ quan chức năng đang tiếp tục thông báo vị trí tàu chìm cho các đơn vị liên quan để xử lý theo quy định.