Đồng Tháp: Kiện toàn lãnh đạo các trường cao đẳng sau sắp xếp

Quang cảnh hội nghị.

Tham dự hội nghị có các đồng chí: Huỳnh Thị Hoài Thu, Tỉnh ủy viên, Phó Bí thư Đảng ủy UBND tỉnh; Huỳnh Minh Tuấn, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành tỉnh cùng đại diện Trường Cao đẳng Đồng Tháp và Trường Cao đẳng Tiền Giang.

Đồng chí Huỳnh Minh Tuấn và đồng chí Huỳnh Thị Hoài Thu trao các quyết định về việc sáp nhập trường cho đại diện Ban Giám hiệu Trường Cao đẳng Đồng Tháp và Trường Cao đẳng Tiền Giang.

Tại hội nghị, đại diện lãnh đạo Sở Nội vụ tỉnh công bố các quyết định của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc sáp nhập Trường Trung cấp Thanh Bình, Trường Trung cấp Hồng Ngự, Trường Trung cấp Tháp Mười vào Trường Cao đẳng Cộng đồng Đồng Tháp và đổi tên thành Trường Cao đẳng Đồng Tháp; sáp nhập Trường Trung cấp Kỹ thuật - Nghiệp vụ Cái Bè, Trường Trung cấp Cai Lậy, Trường Trung cấp Gò Công vào Trường Cao đẳng Tiền Giang.

Đồng thời, công bố các quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp về bổ nhiệm Hiệu trưởng, Phó Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Đồng Tháp và Trường Cao đẳng Tiền Giang.

Đồng chí Huỳnh Minh Tuấn và đồng chí Huỳnh Thị Hoài Thu trao Quyết định về việc bổ nhiệm Ban Giám hiệu Trường Cao đẳng Đồng Tháp.

Đồng chí Huỳnh Minh Tuấn và đồng chí Huỳnh Thị Hoài Thu trao Quyết định về việc bổ nhiệm Ban Giám hiệu Trường Cao đẳng Tiền Giang, tỉnh Đồng Tháp.

Tại hội nghị, đồng chí Huỳnh Minh Tuấn và đồng chí Huỳnh Thị Hoài Thu trao các quyết định về việc sáp nhập trường và kiện toàn Ban Giám hiệu hai trường.

Theo đó, thầy Phạm Quang Huy được bổ nhiệm Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Đồng Tháp; thầy Nguyễn Quang Khải được bổ nhiệm Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Tiền Giang, cùng các quyết định bổ nhiệm Phó Hiệu trưởng của hai trường. Thời hạn bổ nhiệm 5 năm, kể từ ngày 15-9-2026.

Đồng chí Huỳnh Minh Tuấn và đồng chí Huỳnh Thị Hoài Thu cùng lãnh đạo Sở Nội vụ, Sở Giáo dục và Đào tạo tặng hoa chúc mừng Ban Giám hiệu Trường Cao đẳng Đồng Tháp và Trường Cao đẳng Tiền Giang.

Phát biểu nhận nhiệm vụ, Ban Giám hiệu hai trường xác định, sau sắp xếp, quy mô và không gian phát triển được mở rộng, tạo thêm cơ hội nhưng cũng đặt ra yêu cầu cao hơn về quản trị và chất lượng đào tạo. Hai trường sẽ phát huy thế mạnh của từng đơn vị, đẩy mạnh chuyển đổi số, gắn đào tạo với doanh nghiệp và thị trường lao động.

Phát biểu tại hội nghị, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Huỳnh Minh Tuấn chúc mừng Ban Giám hiệu hai trường được kiện toàn; đồng thời đề nghị tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, sớm ổn định tổ chức và nâng cao chất lượng đào tạo.

Bám sát định hướng của tỉnh về nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, nhất là nguồn nhân lực chất lượng cao, các trường cần chủ động nắm bắt nhu cầu của doanh nghiệp để định hướng đào tạo phù hợp, góp phần cung ứng nguồn nhân lực phục vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.