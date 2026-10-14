Đồng Tháp kiến tạo môi trường thuận lợi cho doanh nghiệp hướng tới tăng trưởng hai con số

Ông Nguyễn Thành Diệu, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp, trao tặng bằng khen cho 36 cá nhân là doanh nhân tiêu biểu. Ảnh: Hồng Nhung – TTXVN

Nhân Ngày Doanh nhân Việt Nam (13/10), UBND tỉnh Đồng Tháp tổ chức Họp mặt Ngày Doanh nhân Việt Nam và khen thưởng doanh nghiệp, doanh nhân có thành tích đóng góp vào sự phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Đồng Tháp năm 2026. Các sự kiện này nhằm tôn vinh doanh nghiệp có nhiều đóng góp cho địa phương; cũng như tìm giải pháp tháo gỡ khó khăn hỗ trợ doanh nghiệp phát triển.

Tại buổi họp mặt với các cấp chính quyền tỉnh Đồng Tháp, các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp đã bày tỏ lòng tri ân đối với sự hỗ trợ tận tâm của UBND tỉnh Đồng Tháp để các doanh nghiệp thuận lợi trong quá trình sản xuất, kinh doanh trên địa bàn tỉnh.

Ông Fu Hong Jiang (Phó Hồng Giang), Phó Tổng Giám đốc Công ty TNHH Lốp Advance Việt Nam, đại diện các doanh nghiệp FDI khu công nghiệp Long Giang chia sẻ, 9 tháng năm 2026, doanh thu công ty đạt hơn 6.800 tỷ đồng, tăng 17% so với cùng kỳ. Kim ngạch xuất khẩu đạt 258 triệu USD, tăng 15% so với cùng kỳ. Những kết quả này là động lực để công ty tiếp tục duy trì sản xuất, mở rộng thị trường và nâng cao năng lực cạnh tranh trong thời gian tới. Trong quá trình hoạt động, doanh nghiệp cũng có những thuận lợi và không ít khó khăn. Hoạt động sản xuất lốp có tính cạnh tranh cao, thị trường xuất khẩu luôn có những biến động, trong khi doanh nghiệp phải liên tục nâng cao chất lượng sản phẩm, kiểm soát chi phí, đáp ứng các yêu cầu ngày càng cao của thị trường và duy trì nguồn nhân lực phù hợp với hoạt động sản xuất. Tuy nhiên, một trong những yếu tố rất quan trọng giúp doanh nghiệp yên tâm đầu tư và phát triển tại Đồng Tháp chính là sự đồng hành, hỗ trợ của chính quyền địa phương và các cơ quan quản lý nhà nước.

Ông Trần Thanh Đức, Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh Đồng Tháp, phát biểu tại buổi họp mặt. Ảnh: Hồng Nhung – TTXVN

Công ty TNHH Lốp Advance Việt Nam đánh giá cao tinh thần lắng nghe, đồng hành và hỗ trợ doanh nghiệp của tỉnh trong thời gian qua. Đây cũng là điều kiện mà doanh nghiệp rất mong muốn tiếp tục được duy trì trong thời gian tới. Với những kết quả đã đạt được và định hướng phát triển lâu dài tại Đồng Tháp, Công ty TNHH Lốp Advance Việt Nam cam kết, tiếp tục nỗ lực duy trì sản xuất ổn định, từng bước hoàn thiện và phát huy hiệu quả các hạng mục đầu tư, nghiên cứu các cơ hội mở rộng sản xuất phù hợp với định hướng của doanh nghiệp và quy hoạch phát triển của tỉnh.

Ông Trần Thanh Đức, Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh Đồng Tháp cũng chia sẻ, bước vào giai đoạn phát triển mới, kỷ nguyên của chuyển đổi số, kinh tế xanh và hội nhập kinh tế toàn cầu ngày càng sâu rộng, áp lực và thách thức đối với doanh nghiệp ngày càng trực tiếp. Để vững bước trên con thuyền của doanh nhân, cộng đồng doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp phải nhạy bén trước những biến đổi của thời cuộc, thường xuyên kịp thời tái cấu trúc và đổi mới mô hình quản trị của doanh nghiệp, chủ động ứng dụng công nghệ hiện đại, chuyển đổi số mạnh mẽ trong sản xuất, nâng cao chất lượng sản phẩm nhằm gia tăng sức cạnh tranh của thương hiệu Đồng Tháp trên thương trường quốc tế. Doanh nhân không chỉ làm giàu cho bản thân, mà còn phải thấm nhuần tính nhân văn và sự chia sẻ cộng đồng, tham gia tích cực vào các chương trình an sinh xã hội, bảo vệ môi trường, hướng tới một nền kinh tế tuần hoàn và phát triển bền vững.

Ông Ngô Chí Cường, Bí thư Tỉnh ủy Đồng Tháp, phát biểu tại buổi họp mặt. Ảnh: Hồng Nhung – TTXVN

Tại buổi họp mặt, ông Ngô Chí Cường, Bí thư Tỉnh uỷ Đồng Tháp nhấn mạnh vai trò của cộng đồng doanh nghiệp tại tỉnh Đồng Tháp. Từ thế mạnh nông nghiệp, thủy sản, trái cây, hoa kiểng đến công nghiệp chế biến, thương mại, dịch vụ, logistics và du lịch, cộng đồng doanh nghiệp đang góp phần chuyển hóa tiềm năng, lợi thế của địa phương thành giá trị kinh tế cụ thể. Nhiều sản phẩm mang đậm bản sắc Đồng Tháp đã từng bước khẳng định chỗ đứng trên thị trường trong nước và quốc tế, đưa hình ảnh đất và người Đồng Tháp đến gần hơn với bạn bè, đối tác. Mỗi nhà máy đi vào hoạt động, mỗi đơn hàng được ký kết, mỗi sản phẩm được nâng tầm giá trị, mỗi người lao động có việc làm ổn định đều góp phần làm cho quê hương phát triển và cuộc sống của Nhân dân Đồng Tháp ngày càng tốt đẹp hơn. Trước sự cạnh tranh gay gắt, yêu cầu của thị trường ngày càng cao; chuyển đổi số, chuyển đổi xanh, đổi mới sáng tạo và phát triển bền vững đang trở thành những đòi hỏi tất yếu, cộng đồng doanh nghiệp tỉnh Đồng Tháp tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, nỗ lực tăng gia sản xuất, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ, tối ưu hóa quản trị để bứt phá mạnh mẽ hơn nữa.

Ông Ngô Chí Cường hi vọng cộng đồng doanh nghiệp tỉnh Đồng Tháp dám biến khó khăn thành động lực, biến thách thức thành cơ hội, biến khát vọng thành những kết quả cụ thể và mỗi doanh nghiệp, bằng thế mạnh, kinh nghiệm, khát vọng của mình, sẽ góp phần tạo thêm động lực tăng trưởng, nâng cao giá trị sản phẩm, mở rộng thị trường, tạo việc làm và đóng góp ngày càng thiết thực vào sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Đại biểu tìm hiểu các sản phẩm tiêu biểu của các doanh nghiệp tỉnh Đồng Tháp. Ảnh: Hồng Nhung – TTXVN

Trong 9 tháng năm 2026, Đồng Tháp thu hút 17 dự án đầu tư, tổng vốn đăng ký hơn 8.680 tỷ đồng; thành lập mới 2.433 doanh nghiệp, với tổng vốn đăng ký 11.488 tỷ đồng; có 363 doanh nghiệp quay trở lại hoạt động, nâng tổng số doanh nghiệp đang hoạt động lên 14.557 doanh nghiệp. Đặc biệt, khu vực doanh nghiệp đóng góp hơn 13.200 tỷ đồng vào ngân sách nhà nước, tăng gần 19%, chiếm 73,6% tổng thu ngân sách trên địa bàn tỉnh. Hoạt động của các doanh nghiệp góp phần tạo việc làm, thu nhập cho hàng trăm nghìn lao động, ổn định đời sống Nhân dân và bảo đảm an sinh xã hội.

Ghi nhận những đóng góp quan trọng của cộng đồng doanh nhân, doanh nghiệp đối với sự phát triển của Đồng Tháp, ông Nguyễn Thanh Nhàn, Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp nhấn mạnh, giai đoạn 2026–2030, Đồng Tháp đặt mục tiêu phấn đấu tăng trưởng kinh tế hai con số, phát triển nhanh nhưng phải bền vững, nâng cao chất lượng tăng trưởng và đời sống nhân dân. Do đó, UBND tỉnh Đồng Tháp xác định doanh nghiệp là lực lượng trực tiếp tạo ra của cải, việc làm và động lực tăng trưởng; chính quyền có trách nhiệm kiến tạo môi trường thuận lợi, đồng hành và phục vụ doanh nghiệp phát triển.

Ông Nguyễn Thanh Nhàn, Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp, phát biểu tại buổi họp mặt. Ảnh: Hồng Nhung – TTXVN

UBND tỉnh Đồng Tháp sẽ tiếp tục cải cách mạnh mẽ thủ tục hành chính; công khai, minh bạch quy trình giải quyết công việc; giảm thời gian và chi phí tuân thủ cho doanh nghiệp; kiên quyết xử lý tình trạng né tránh, đùn đẩy trách nhiệm, gây phiền hà cho doanh nghiệp. Đồng thời, tỉnh tập trung tháo gỡ khó khăn về đất đai, hạ tầng, vốn, lao động và các thủ tục đầu tư; chủ động chuẩn bị các điều kiện cần thiết để doanh nghiệp triển khai dự án thuận lợi, đúng pháp luật, duy trì đối thoại thường xuyên, thực chất với doanh nghiệp.

Mọi kiến nghị phải được tiếp nhận, phân công rõ người, rõ trách nhiệm, rõ thời hạn giải quyết và thông báo kết quả; những vấn đề vượt thẩm quyền phải được tổng hợp, kịp thời kiến nghị cơ quan có thẩm quyền xem xét, để tạo điều kiện tốt nhất cho cộng đồng doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp hoạt động hiệu quả.

Cũng trong dịp này, UBND tỉnh Đồng Tháp đã khen thưởng cho 53 tập thể doanh nghiệp và 36 cá nhân là doanh nhân có thành tích đóng góp vào sự phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Đồng Tháp năm 2026.