Đồng Tháp kiến tạo hệ sinh thái khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo

Chủ trương của tỉnh Đồng Tháp không chỉ dừng lại ở các chính sách chung mà đã cụ thể hóa thành hệ sinh thái toàn diện, lấy doanh nghiệp, hợp tác xã và người dân làm trung tâm.

Nhờ đó, nhiều ý tưởng đổi mới sáng tạo đã được “biến” thành sản phẩm, áp dụng vào thực tế để mang lại giá trị gia tăng; phát triển thành doanh nghiệp.

Chị Đoàn Thị Tuyết Nhung, Phó Giám đốc Công ty TNHH Cacao Mekong, đã biến ý tưởng thành các sản phẩm cụ thể, dần được thị trường chấp nhận. Ảnh: Nhựt An - TTXVN

Từ ý tưởng đổi mới sáng tạo đã biến thành những sản phẩm cụ thể và thương mại hóa. Ảnh: Nhựt An - TTXVN

Sản phẩm khởi nghiệp đổi mới sáng tạo với thương hiệu Akiko (phường Cao Lãnh) được thương mại hóa. Ảnh: Nhựt An - TTXVN

Từ Dự án “Kết nối con người với tự nhiên” của Đỗ Đăng Khoa (trái) cùng các thành viên đạt giải Nhất cuộc thi Khởi nghiệp xanh năm 2023 đã phát triển lên thành doanh nghiệp. Ảnh: Nhựt An - TTXVN

Ngành chức năng tỉnh Đồng Tháp tạo điều kiện cho các sản phẩm khởi nghiệp đổi mới sáng tạo trưng bày, giới thiệu tại các hội nghị, hội chợ… để tìm kiếm cơ hội hợp tác kinh doanh. Ảnh: Nhựt An - TTXVN

Các sản phẩm từ xơ mướp của dự án “Kết nối con người với tự nhiên” đã xuất khẩu, thu về ngoại tệ. Ảnh: Nhựt An - TTXVN

Với sự hỗ trợ của ngành chức năng tỉnh Đồng Tháp, nhiều sản phẩm khởi nghiệp đổi mới sáng tạo đã được đưa ra thị trường. Ảnh: Nhựt An - TTXVN

Dự án “Phát triển sản phẩm lạp xưởng cá lóc” của chị Dương Thị Hồng Chuyên (xã Tân Hộ Cơ) từng đạt giải Nhất tại Cuộc thi Khởi nghiệp và đổi mới sáng tạo tỉnh Đồng Tháp năm 2022 đã ứng dụng vào thực tiễn, thương mại hóa sản phẩm. Ảnh: Nhựt An - TTXVN

Không gian khởi nghiệp và đổi mới sáng tạo tỉnh Đồng Tháp là “bệ phóng” chung cho hệ sinh thái đổi mới sáng tạo của tỉnh. Ảnh: Nhựt An - TTXVN

Nhiều ý tưởng, mô hình kinh doanh hay của các bạn trẻ được phát hiện, hỗ trợ thông qua Cuộc thi Khởi nghiệp và đổi mới sáng tạo. Ảnh: Nhựt An - TTXVN

Công ty TNHH Một thành viên cơ khí nông nghiệp Phan Tấn (xã Mỹ Quí) không ngừng nghiên cứu, đổi mới sáng tạo, cung cấp cho thị trường nhiều loại máy nông nghiệp hiện đại. Ảnh: Nhựt An - TTXVN