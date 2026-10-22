Đồng Tháp kiên quyết xử lý triệt để nuôi hàu trái phép trên biển

Tình trạng nuôi hàu trên vùng biển tỉnh Đồng Tháp lan rộng trong thời gian qua. (Ảnh: NGUYỄN SỰ)

Theo báo cáo, tổng diện tích nuôi hàu tại khu vực ven biển của tỉnh Đồng Tháp khoảng 798ha, với trên 12.700 dây hàu. Trong đó, diện tích đã được cấp phép, còn hiệu lực trên 276ha; diện tích còn lại khoảng 522ha chưa được cấp phép giao khu vực biển. Ngành chức năng kiểm tra thực tế hiện nay thì xã Gò Công Đông có 20 hộ nuôi hàu, với 99,12ha; xã Tân Điền có 69 hộ nuôi, với gần 492ha; xã Gia Thuận có 13 hộ nuôi, với diện tích hơn 103ha.

Qua quá trình rà soát, ngành chức năng và địa phương đã chỉ ra một số hành vi vi phạm như: nuôi trồng thủy sản khi chưa được giao khu vực biển, nuôi vượt hạn mức giao, không đăng ký nuôi trồng thủy sản lồng bè và không nộp tiền sử dụng khu vực biển theo quy định…

Đồng Tháp kiên quyết xử lý triệt để tình trạng nuôi hàu trái phép. (Ảnh: NGUYỄN SỰ)

Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp Nguyễn Phước Thiện cho biết, nuôi hàu trái phép trên vùng biển tỉnh Đồng Tháp diễn ra nhanh, tiềm ẩn nguy cơ mất kiểm soát an ninh trật tự, ô nhiễm môi trường nước ven biển. Vì vậy, các địa phương khu vực ven biển phối hợp ngành chức năng khẩn trương rà soát, thống kê chính xác từng tổ chức, cá nhân vi phạm. Đối với các trường hợp nuôi trái phép, địa phương tuyên truyền và đề nghị tự tháo dỡ dây hàu, hoàn trả lại hiện trạng ban đầu.

Đồng chí Nguyễn Phước Thiện yêu cầu Chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã ven biển trực tiếp chịu trách nhiệm chính trong công tác quản lý địa bàn, không để tiếp tục phát sinh mới hoặc mở rộng diện tích nuôi hàu trái phép; có biện pháp xử lý triệt để tình trạng nuôi hàu trái phép trên địa bàn nhằm lập lại trật tự kỷ cương trong quản lý nhà nước về thủy sản trên biển.