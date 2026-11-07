Đồng Tháp kiên quyết xử lý dự án khu dân cư chậm tiến độ

Bà Hồ Kim Hoa ở phường Sa Đéc đã trả hơn 4 tỷ đồng để mua căn hộ trong Dự án Khu dân cư đô thị ấp Phú Long nhưng đến nay chưa được bàn giao nhà.

Thế nhưng, sau nhiều năm triển khai, dự án nghìn tỷ này lại thi công dở dang, chậm tiến độ, khiến hàng trăm khách hàng rơi vào cảnh "tiến thoái lưỡng nan". Trước những bức xúc trong nhân dân, chính quyền tỉnh Đồng Tháp khẩn trương vào cuộc kiểm tra, rà soát toàn diện và quyết liệt tháo gỡ vướng mắc, bảo vệ quyền lợi hợp pháp của người dân.

Mỏi mòn chờ "sổ đỏ"

Người dân đã phải bỏ ra số tiền tích cóp lên đến nhiều tỷ đồng với mong muốn sở hữu một căn nhà khang trang trong Khu dân cư đô thị ấp Phú Long. Tuy nhiên, dự án "lỡ hẹn" hoàn thành hơn 4 năm so với kế hoạch ban đầu (quý II/2022), làm nảy sinh tâm lý hoang mang, bức xúc cho những người trót dốc vốn mua nhà.

Bà Hồ Kim Hoa ở phường Sa Đéc (tỉnh Đồng Tháp) là một trong những khách hàng đầu tiên mua nhà trong Dự án Khu dân cư đô thị ấp Phú Long. Bà Hoa tâm sự, sau khi tìm hiểu và nghe thông tin tư vấn hấp dẫn, bà quyết định ký hợp đồng mua căn nhà của dự án và đã thanh toán tổng cộng hơn 4 tỷ đồng từ nhiều năm trước. Tuy nhiên, đến nay, căn nhà chưa hoàn thành, bà Hoa vẫn chưa thể dọn về ở trong ngôi nhà mới của mình.

Theo quy hoạch và thiết kế ban đầu, dự án được đánh giá là rất đẹp, tích hợp nhiều tiện ích hiện đại, được kỳ vọng là chốn an cư lý tưởng nên nhiều hộ chọn mua nhà tại Dự án Khu dân cư đô thị ấp Phú Long. Ông Huỳnh Văn Cho ở xã Tân Dương chia sẻ, việc trả tiền mua nhà theo tiến độ xây dựng. Với hy vọng nhà sớm hoàn thành, ông cố gắng đóng tiền đúng tiến độ nên chấp nhận lãi vay ngân hàng. Đến nay, căn nhà của ông vẫn chưa có Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở trong khi lãi suất tiền vay ông phải đóng suốt nhiều năm qua.

Dự án Khu dân cư đô thị ấp Phú Long, xã Tân Dương chậm tiến độ hơn 4 năm so với kế hoạch ban đầu.

Tương tự, ông Đỗ Trọng Trí ở phường Cao Lãnh cũng đã vay mượn thêm để mua một căn nhà trong Khu dân cư đô thị ấp Phú Long, diện tích đất 120 m2, trên đất có ngôi nhà 3 tầng xây dựng thô với giá 4,6 tỷ đồng. Ông Trí cho biết, ông rất bức xúc và mất lòng tin vào chủ đầu tư. Tuy ông đã nghiêm chỉnh hoàn thành nghĩa vụ tài chính theo đúng quy định của hợp đồng, nhưng dự án vẫn dậm chân tại chỗ. Ông mỏi mòn chờ đợi xây nhà, khi nhận nhà xong lại phải tiếp tục chờ đợi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

Ghi nhận thực tế tại Dự án Khu dân cư đô thị ấp Phú Long cho thấy, nhiều căn nhà xây dựng dở dang, dây leo đeo bám; nhiều khu vực trong dự án cỏ mọc um tùm… tạo nên khung cảnh nhếch nhác, mất vẻ mỹ quan. Ông Bùi Thanh Sơn, Phó Chủ tịch UBND xã Tân Dương cho biết, địa phương đã yêu cầu chủ đầu tư bảo đảm vệ sinh môi trường, quản lý an ninh trật tự. Xã nắm bắt thông tin người dân phản ánh để báo cáo UBND tỉnh; sẽ phối hợp các ngành trong việc tháo gỡ khó khăn nhằm sớm cấp "sổ đỏ" cho trường hợp đủ điều kiện.

Dự án Khu dân cư đô thị ấp Phú Long có vị trí khá đắc địa, nằm tiếp giáp đường Nguyễn Sinh Sắc rộng thênh thang. Dự án này có diện tích hơn 150.000 m2 với quy mô trên 350 căn nhà ở. Cùng với đó là các công trình hạ tầng kỹ thuật và công trình thiết yếu như: cống thoát nước; hệ thống điện, cấp nước, cáp viễn thông; cây xanh, vỉa hè; trung tâm thương mại; trường mầm non; trạm xử lý nước thải…. Tổng vốn đầu tư dự án dự kiến hơn 1.000 tỷ đồng do Công ty cổ phần Tập đoàn FLC làm chủ đầu tư. Dự án khởi công xây dựng năm 2019 và kế hoạch ban đầu, hoàn thành trong năm 2022.

Theo Sở Tài chính tỉnh Đồng Tháp, Sở đã có công văn báo cáo đề xuất điều chỉnh dự án, đề nghị UBND tỉnh cho gia hạn tiến độ hoàn thành xây dựng dự án do nguyên nhân khách quan bất khả kháng theo quy định pháp luật về dân sự là bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh COVID-19 và do điều chỉnh quy hoạch của cơ quan Nhà nước. Qua xem xét, UBND tỉnh Đồng Tháp đã chấp thuận gia hạn tiến độ hoàn thành xây dựng Dự án Khu dân cư đô thị ấp Phú Long đến hết quý I/2027.

Vào cuộc quyết liệt từ chính quyền

Trước tình hình dự án chậm tiến độ, gây bức xúc trong nhân dân, UBND tỉnh Đồng Tháp và Thanh tra tỉnh đã quyết liệt vào cuộc giải quyết vụ việc. Báo cáo số 3082/BC-TTT ngày 28/8/2026 của Thanh tra tỉnh Đồng Tháp về kết quả kiểm tra, rà soát đơn kiến nghị của người dân liên quan Dự án Khu dân cư đô thị ấp Phú Long chỉ rõ, tính đến nay, dự án này chậm hơn 4 năm so với tiến độ được chấp thuận lần đầu theo Công văn số 116a/UBND-KT ngày 6/3/2019 của UBND tỉnh về chấp thuận chủ trương đầu tư (thời gian hoàn thành dự án Quý II/2022).

Cỏ mọc um tùm trong Dự án Khu dân cư đô thị ấp Phú Long, xã Tân Dương do bị chậm tiến độ bàn giao.

Hiện, tổng số nhà ở đã hoàn thành 179/367 căn; trạm xử lý nước thải mới chỉ xong phần thô; hạng mục đài phun nước đạt 65%; hạng mục san lấp, cống thoát nước, điện, viễn thông, cấp nước và đường giao thông, vỉa hè đạt từ 70 - 75% khối lượng; trường mầm non chỉ mới xây xong phần móng… Đặc biệt, đến thời điểm thanh tra, chưa có bất kỳ căn nhà nào tại dự án được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho người mua.

Theo Thanh tra tỉnh Đồng Tháp, việc chậm trễ hoàn thành dự án có nhiều nguyên nhân. Về nguyên nhân khách quan, dự án phải điều chỉnh quy hoạch chi tiết và thực hiện lại nhiều thủ tục pháp lý để khắc phục kiến nghị của Kiểm toán Nhà nước; khó khăn về nguồn cung và giá vật liệu xây dựng tại địa phương… Về chủ quan, chủ đầu tư chưa tập trung nguồn lực để hoàn thành các hạng mục hạ tầng kỹ thuật và hạ tầng xã hội mặc dù đã thu khoảng 982 tỷ đồng của khách hàng và đã giải ngân 80,97% tổng vốn đầu tư; chưa thực hiện đầy đủ nghĩa vụ đối với người mua nhà.

Trước tình hình trên, UBND tỉnh Đồng Tháp đã có văn bản số 3363/UBND-TCDNC ngày 7/10/2026 về việc giao thực hiện dự án Khu dân cư đô thị ấp Phú Long gửi đến Công ty cổ phần Tập đoàn FLC. Theo đó, UBND tỉnh Đồng Tháp đã yêu cầu chủ đầu tư phải có văn bản cam kết tiến độ hoàn thành cụ thể đối với từng hạng mục còn lại (hạ tầng kỹ thuật, trạm xử lý nước thải, trung tâm thương mại, trường mầm non, các căn nhà chưa hoàn thành); đồng thời, Công ty FLC phải chốt mốc thời gian bàn giao nhà, hoàn tất thủ tục cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất cho từng nhóm khách hàng; báo cáo tiến độ thực hiện cam kết hằng tháng về UBND tỉnh.

Bên cạnh đó, UBND tỉnh yêu cầu chủ đầu tư phải tổ chức làm việc với tất cả khách hàng mua nhà về việc thực hiện hợp đồng đã ký kết; duy trì người đại diện thường trực tại dự án để tiếp nhận, giải quyết phản ánh, kiến nghị của khách hàng. Tổ chức phát quang, dọn dẹp cỏ dại tại các khu vực trong phạm vi dự án và duy trì thường xuyên, bảo đảm an toàn phòng cháy, chữa cháy; hoàn thành trạm xử lý nước thải trước khi bàn giao nhà cho người dân sử dụng. Đặc biệt, UBND tỉnh Đồng Tháp khẳng định, trường hợp đến hết quý I/2027 mà chủ đầu tư không hoàn thành dự án theo tiến độ đã được gia hạn, UBND tỉnh sẽ xem xét xử lý theo quy định của pháp luật.

Thanh tra tỉnh Đồng Tháp đã tiến hành kiểm tra, rà soát tình hình thực hiện Dự án Khu dân cư đô thị ấp Phú Long, xã Tân Dương theo đơn kiến nghị, phản ánh của người dân.

Sự can thiệp kịp thời, quyết liệt của chính quyền tỉnh Đồng Tháp không chỉ thể hiện vai trò quản lý Nhà nước minh bạch mà còn thắp lên tia hy vọng giải quyết dứt điểm rủi ro cho hàng trăm hộ dân đã trót "trao trọn niềm tin" vào dự án. Người dân hiện đang rất mong Công ty cổ phần Tập đoàn FLC nghiêm túc thực hiện cam kết, tập trung mọi nguồn lực hoàn thành toàn bộ khối lượng công việc còn lại, sớm bàn giao những căn nhà hoàn thiện cùng hồ sơ pháp lý minh bạch để người dân an tâm sinh sống; đồng thời, trả lại bộ mặt đô thị khang trang cho xã Tân Dương.