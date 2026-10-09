Đồng Tháp kiểm tra tiến độ khám sức khỏe định kỳ và tích hợp VNeID

Tổ kiểm tra số 14 triển khai công tác kiểm tra tại các phường: Thanh Hòa, Nhị Quý, Mỹ Phước Tây. ẢNH: MINH TẤN

Theo kế hoạch, 7 Tổ kiểm tra (từ số 8 đến số 14) phụ trách 35 xã, phường, gồm: Thường Lạc, Hồng Ngự, Thường Phước, Long Khánh, Long Phú Thuận, Mỹ Đức Tây, Mỹ Lợi, An Hữu, Thanh Hưng, Mỹ Thiện, Gò Công, Sơn Qui, Gia Thuận, Tân Đông, Tân Điền, An Bình, Tân Hồng, Tân Hộ Cơ, An Phước, Tân Thành, Bình Xuân, Long Thuận, Phú Thành, Vĩnh Bình, Vĩnh Hựu, An Hòa, An Long, Phú Thọ, Tân Thạnh, Tân Long, Thanh Hòa, Nhị Quý, Mỹ Phước Tây, Tân Phú và Tân Phước 2.

Nội dung kiểm tra tập trung đánh giá kết quả thực hiện, làm rõ nguyên nhân chậm tiến độ, những khó khăn, vướng mắc để đề xuất giải pháp tháo gỡ kịp thời. Sở Y tế yêu cầu các địa phương chuẩn bị báo cáo, hồ sơ liên quan và phối hợp để các Tổ kiểm tra khảo sát thực tế tại các ấp, khu phố, góp phần nâng cao hiệu quả chăm sóc sức khỏe Nhân dân và tích hợp thông tin an sinh trên nền tảng số.