Đồng Tháp: Kiểm tra hai cơ sở sản xuất sau phản ánh về môi trường

Cơ quan chức năng lấy mẫu nước thải tại khu vực xả thải của cơ sở để phân tích, phục vụ công tác kiểm tra việc chấp hành các quy định về bảo vệ môi trường. Ảnh Công an tỉnh Đồng Tháp.

Nước thải sản xuất chảy ra mương công cộng

Ngày 29/10/2026, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Đồng Tháp phối hợp với cơ quan chuyên môn và đại diện chính quyền địa phương tổ chức kiểm tra việc chấp hành pháp luật về bảo vệ môi trường tại hai cơ sở sản xuất, kinh doanh trên địa bàn xã Châu Thành.

Tại Hộ kinh doanh Đ.H.M.T, đoàn kiểm tra ghi nhận cơ sở có xây dựng hệ thống xử lý nước thải phát sinh trong quá trình sản xuất, kinh doanh. Tuy nhiên, việc bố trí mặt nền tại một phần khu vực sản xuất chưa phù hợp, có độ dốc hướng ra bên ngoài thay vì dẫn về hệ thống thu gom.

Do đó, nước phát sinh từ sản phẩm chưa hoàn thành không được thu gom vào hệ thống xử lý mà chảy trực tiếp ra mương công cộng. Trước tình trạng này, cơ quan chuyên môn đã lấy hai mẫu nước thải để phân tích, gồm một mẫu nước thải chưa qua xử lý tại vị trí xả ra mương công cộng và một mẫu sau hệ thống xử lý.

Doanh nghiệp thừa nhận chưa đầu tư hệ thống xử lý

Tại Công ty TNHH XNK và CBNS G.V, đại diện doanh nghiệp thừa nhận do khó khăn về kinh tế trong giai đoạn đầu hoạt động nên chưa đầu tư xây dựng hệ thống xử lý nước thải phát sinh từ hoạt động sản xuất, kinh doanh.

Đại diện công ty cho biết hiện đã ký hợp đồng với đơn vị chuyên môn để triển khai xây dựng hệ thống xử lý nước thải. Trong quá trình kiểm tra, cơ quan chuyên môn đã lấy một mẫu nước thải tại vị trí ống xả cuối cùng của công ty ra mương công cộng.

Theo Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Đồng Tháp, các mẫu nước thải được lấy tại hai cơ sở sẽ được tiến hành phân tích. Kết quả phân tích là căn cứ để cơ quan chức năng xem xét, xác định tình trạng chấp hành các quy định về bảo vệ môi trường và làm cơ sở xử lý các bước tiếp theo theo quy định./.