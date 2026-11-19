Hiện trường vụ tai nạn. (Ảnh: PHƯỚC THANH)

Trước đó, vào tháng 10/2026, Phúc điều khiển xe mô-tô biển số 66F2-003.97 chở thuốc lá điếu ngoại nhập lậu chạy tốc độ cao.

Khi đến Km69+900, Quốc lộ 30, thuộc ấp Ba, xã An Long, tỉnh Đồng Tháp thì va chạm với xe mô-tô biển số 62H7-9402 do bà B.T.P., sinh năm 1965, ngụ Thành phố Hồ Chí Minh, điều khiển đi chiều ngược lại.

Bà P. được đưa đi cấp cứu tại bệnh viện nhưng đã tử vong sau đó.

Bị can Nguyễn Hữu Phúc tại cơ quan Công an. (Ảnh: PHƯỚC THANH)

Tại hiện trường, lực lượng Công an thu giữ 1.470 gói thuốc lá điếu ngoại nhập lậu (gồm 470 gói thuốc lá điếu nhãn hiệu SCOT, 500 gói thuốc lá điếu nhãn hiệu JET, 500 gói thuốc lá điếu nhãn hiệu HERO).

Hiện, vụ việc đang được Cơ quan Cảnh sát điều tra tiếp tục làm rõ để xử lý bị can Phúc theo quy định.