Đồng Tháp: Khơi thông nguồn lực, tạo đà cho doanh nghiệp phát triển

NHIỀU KẾT QUẢ TÍCH CỰC

Những năm qua, Đồng Tháp không ngừng nỗ lực cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, đồng hành cùng DN trong quá trình hoạt động và phát triển. Từ việc thu hút các dự án đầu tư mới đến tháo gỡ những vướng mắc phát sinh trong thực tiễn, các giải pháp hỗ trợ của tỉnh từng bước phát huy hiệu quả, góp phần tạo động lực cho sản xuất, kinh doanh.

Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp Nguyễn Thanh Nhàn tìm hiểu hoạt động sản xuất, kinh doanh của DN trong KCN Long Giang.

Khu công nghiệp (KCN) Long Giang, xã Tân Phước 3 là một trong những điểm sáng trong thu hút đầu tư, đóng góp lớn vào giá trị sản xuất công nghiệp và xuất khẩu của tỉnh. Theo ông Weng Ming Zhao, Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty TNHH Phát triển KCN Long Giang, KCN có diện tích 540 ha, đã cho thuê 346,73 ha, tỷ lệ lấp đầy đạt 87,9%, với 64 dự án đầu tư, tổng vốn đăng ký hơn 59.518 tỷ đồng.

Trong đó, có 61 dự án đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) và 3 dự án đầu tư trong nước (DDI). Hiện KCN có 63 DN hoạt động trong các lĩnh vực chủ yếu như: Sản xuất kim loại, sản phẩm từ cao su và plastic, sản phẩm điện tử, chế biến thực phẩm, tạo việc làm cho khoảng 35.800 lao động.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Đồng Tháp Trần Văn Dũng trao đổi với các DN.

Trong 9 tháng đầu năm 2026, hoạt động sản xuất, kinh doanh của các DN tại KCN Long Giang tiếp tục duy trì ổn định, tăng trưởng tích cực. Giá trị sản xuất công nghiệp đạt khoảng 3,3 tỷ USD, tăng khoảng 16% so với cùng kỳ; giá trị xuất khẩu đạt khoảng 2,979 tỷ USD, tăng 14,94%.

DOANH NGHIỆP CẦN GÌ?

Ông Võ Phú Đức, Giám đốc Công ty TNHH MTV Vĩnh Hoàn Collagen (phường Mỹ Ngãi) cho rằng, muốn DN phát triển thì cần có sự đồng hành, gắn kết giữa các DN và giữa DN với chính quyền địa phương. Có như vậy, DN mới có thể phát triển xa hơn và bền vững hơn.

Cộng đồng DN không nhất thiết cần thêm nhiều cơ chế, chính sách hay các hình thức hỗ trợ, mà điều quan trọng là cần có định hướng, lộ trình rõ ràng hơn và các quyết định của chính quyền địa phương được ban hành, triển khai nhanh chóng hơn. Điều này sẽ giúp DN chủ động trong hoạt động sản xuất, kinh doanh, nắm bắt cơ hội và phát triển tốt hơn trong tương lai.

Bên cạnh thu hút các dự án quy mô lớn, việc kịp thời tháo gỡ khó khăn cho DN đang hoạt động cũng là yếu tố quan trọng để củng cố niềm tin của nhà đầu tư, tạo điều kiện mở rộng sản xuất, kinh doanh.

Công ty Cổ phần NINATHAI, xã Tân Phước 1 là một trong những DN vừa đầu tư, đưa vào sử dụng nhà máy sản xuất phân bón hữu cơ từ tháng 2-2026, với tổng vốn đầu tư khoảng 60 tỷ đồng.

Bà Bùi Thị Hằng Ni, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần NINATHAI cho biết, thời gian qua, lãnh đạo tỉnh quan tâm, tạo điều kiện để DN tháo gỡ khó khăn trong quá trình hoạt động. Đáng chú ý, đối với vướng mắc liên quan đến hình thức trả tiền thuê đất, tỉnh đã hỗ trợ DN tìm hướng giải quyết theo quy định pháp luật sửa đổi, qua đó tháo gỡ một trong những điểm nghẽn lớn trong quá trình đầu tư, sản xuất, kinh doanh của công ty.

Từ thực tiễn hoạt động, bà Bùi Thị Hằng Ni cũng kiến nghị tỉnh nghiên cứu phân cấp giải quyết thủ tục đăng ký tài sản gắn liền với đất phù hợp với quy mô DN. Theo đó, đối với DN vừa và nhỏ, có nhà xưởng quy mô nhỏ, có thể xem xét giao cấp xã, phường hoặc Văn phòng Đăng ký đất đai khu vực giải quyết. Việc phân cấp hợp lý sẽ góp phần giảm thời gian, chi phí thực hiện thủ tục hành chính, tạo thuận lợi cho DN, nhất là các DN vừa và nhỏ, trong quá trình hoàn thiện hồ sơ pháp lý liên quan đến tài sản.

Công ty Cổ phần NINATHAI được tỉnh tạo điều kiện thuận lợi, tháo gỡ khó khăn trong đầu tư mở rộng sản xuất, kinh doanh.

Theo Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Đồng Tháp Trần Văn Dũng, trong 9 tháng đầu năm 2026, kinh tế - xã hội của tỉnh tiếp tục duy trì đà phát triển tích cực. Chỉ số sản xuất công nghiệp tăng hơn 13%; kim ngạch xuất khẩu đạt gần 7,6 tỷ USD; tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng tăng gần 15%.

Đáng chú ý, toàn tỉnh có khoảng 2.410 DN thành lập mới, tăng hơn 18% so với cùng kỳ; thu hút 17 dự án đầu tư mới, với tổng vốn đăng ký gần 8.700 tỷ đồng. Những kết quả này cho thấy sự chuyển biến tích cực của kinh tế tỉnh, đồng thời khẳng định vai trò, đóng góp ngày càng quan trọng của cộng đồng DN và khu vực kinh tế tư nhân đối với sự phát triển chung.

TIẾP TỤC ĐỒNG HÀNH

Theo đồng chí Trần Văn Dũng, trong bối cảnh Đồng Tháp đặt mục tiêu tăng trưởng nhanh, bền vững, hướng tới tăng trưởng 2 con số trong giai đoạn 2026 - 2030, việc phát huy vai trò của cộng đồng DN có ý nghĩa đặc biệt quan trọng.

DOANH NHÂN TRẺ CẦN ĐỔI MỚI TƯ DUY

Ông Đặng Hồng Anh, Chủ tịch Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam cho rằng, Đồng Tháp đang có cơ hội rất lớn để cộng đồng DN, nhất là doanh nhân trẻ, phát triển trong giai đoạn tới.

Để tận dụng tốt những cơ hội này, cộng đồng doanh nhân trẻ Đồng Tháp cần tiếp tục đổi mới tư duy, mở rộng tầm nhìn, không chỉ tập trung vào thị trường địa phương, mà còn hướng đến thị trường khu vực và quốc tế. DN cần chủ động tham gia các hiệp hội, tăng cường kết nối, tìm kiếm thông tin từ các tổ chức hội và chính quyền để nắm bắt nhu cầu thị trường, tìm kiếm giải pháp kinh doanh mới. Đồng thời, đẩy mạnh liên kết chuỗi giá trị, đáp ứng yêu cầu của các đối tác lớn.

Bên cạnh đó, mỗi DN cần nâng cao năng lực cạnh tranh thông qua cải thiện năng lực quản trị, minh bạch thông tin, đẩy mạnh chuyển đổi số và chuyển đổi xanh. DN cũng cần tích cực tham gia các chương trình đào tạo, hội thảo, hội nghị, xúc tiến đầu tư và xúc tiến thương mại để mở rộng mạng lưới kết nối, tìm kiếm đối tác, phát triển thị trường, từng bước đưa sản phẩm, dịch vụ tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị trong nước và quốc tế.

Để đạt mục tiêu đề ra, tỉnh không chỉ tập trung mở rộng quy mô nền kinh tế, mà còn phải nâng cao chất lượng tăng trưởng, thúc đẩy chế biến sâu, gia tăng giá trị sản phẩm, lấy khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số làm động lực phát triển. Trong đó, tạo môi trường thuận lợi để cộng đồng DN và khu vực kinh tế tư nhân phát triển cả về số lượng, chất lượng, quy mô và hiệu quả hoạt động có ý nghĩa đặc biệt quan trọng.

Theo đồng chí Trần Văn Dũng, đến năm 2030, Đồng Tháp phấn đấu có 35.000 DN đang hoạt động, khu vực kinh tế tư nhân đóng góp 55% - 58% tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP). Để hiện thực hóa mục tiêu này, Đồng Tháp sẽ tập trung cải thiện thực chất môi trường đầu tư, kinh doanh và chất lượng phục vụ DN. Mọi khó khăn, vướng mắc được tiếp nhận phải được phân loại cụ thể; xác định rõ cơ quan chủ trì, cơ quan phối hợp và thời hạn xử lý.

Tỉnh luôn quan tâm cải thiện các chỉ số về môi trường kinh doanh, cải cách hành chính và năng lực cạnh tranh. Song quan trọng hơn, thước đo cuối cùng phải là mức độ thuận lợi thực tế mà DN cảm nhận được khi thực hiện thủ tục và triển khai hoạt động đầu tư, sản xuất, kinh doanh.

Song song đó, tỉnh sẽ công khai, minh bạch thông tin và tạo điều kiện để DN chủ động tiếp cận cơ hội, nguồn lực phát triển. Một trong những giải pháp quan trọng là tập trung tháo gỡ khó khăn cho các dự án đầu tư và hoạt động sản xuất, kinh doanh.

Ngoài ra, tỉnh sẽ huy động và sử dụng hiệu quả các nguồn lực hỗ trợ DN phát triển. Bên cạnh nguồn lực ngân sách nhà nước, tỉnh tăng cường huy động, kết nối các nguồn lực từ Trung ương và xã hội. Đồng thời, phối hợp với các tổ chức tín dụng thông qua chương trình kết nối ngân hàng - DN, cùng các hiệp hội DN, cơ sở đào tạo, tổ chức tư vấn để hỗ trợ DN tiếp cận vốn, đổi mới công nghệ, chuyển đổi số, đào tạo nhân lực, xúc tiến thương mại và mở rộng thị trường…

Cũng theo đồng chí Trần Văn Dũng, trong thời gian tới, tỉnh sẽ quy hoạch thật tốt để định hình không gian phát triển mới. Sự đồng hành giữa tỉnh và DN là cơ sở huy động và phát huy nguồn lực góp phần vào tăng trưởng và phát triển của tỉnh.

Đồng Tháp cần chuyển lợi thế sản xuất sang lợi thế chuỗi giá trị dựa trên sự hợp tác giữa nguồn lực công và tư. Tỉnh sẽ tập trung nguồn lực đầu tư công để phát triển đồng bộ hạ tầng, phát triển kinh tế kỹ thuật, nhất là hạ tầng công nghệ thông tin.

Ngoài ra, DN tại tỉnh cần tăng cường hợp tác để hình thành chuỗi giá trị, kết nối sản xuất nông nghiệp, công nghiệp, thương mại, dịch vụ nhằm tạo giá trị gia tăng cho hàng hóa, dịch vụ của tỉnh…