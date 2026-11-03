Đồng Tháp: Khởi nghiệp từ sản phẩm quê hương, vươn ra thị trường lớn

Nâng tầm sản phẩm quê hương

Từ lợi thế nông nghiệp địa phương, người trẻ Đồng Tháp đang tìm hướng đi mới thông qua chế biến, xây dựng thương hiệu, kiểm soát chất lượng và mở rộng thị trường. Các mô hình không chỉ tạo dựng doanh nghiệp mà còn góp phần kết nối nông dân với thị trường, hình thành chuỗi giá trị nông nghiệp.

Anh Nguyễn Phú Tân, Giám đốc Công ty cổ phần Sản xuất XNK Senvia Food (xã Mỹ Lợi), khởi nghiệp với thương hiệu trái cây sấy dẻo Tropifru. Hơn một năm qua, doanh nghiệp tập trung phát triển dòng trái cây sấy “mộc”, không bổ sung đường, giữ hương vị tự nhiên của nguyên liệu.

Công ty chú trọng nguồn nguyên liệu sạch, sản xuất theo hướng hữu cơ; đồng thời liên kết thu mua xoài cát tại vùng trồng của Tổ hợp tác sản xuất dịch vụ xoài Bà Két (xã Mỹ Thọ), nơi có sản phẩm đạt chứng nhận OCOP 3 sao.

Anh Nguyễn Phú Tân khởi nghiệp với mô hình xoài sấy “mộc”.

Bên cạnh xoài sấy, Tropifru còn phát triển các sản phẩm ổi hồng sấy ớt hiểm, chuối già sấy. Hiện cơ sở có 2 máy sấy, công suất mỗi mẻ khoảng 150 kg nguyên liệu tươi, bình quân sử dụng khoảng 1,2 tấn trái cây mỗi tuần.

“Sau khi sản phẩm nhận được phản hồi tích cực từ thị trường, chúng tôi đẩy mạnh sản xuất, sản lượng cũng tăng dần”, anh Tân chia sẻ.

Sản phẩm Tropifru bước đầu tiếp cận khách du lịch quốc tế thông qua các cửa hàng đặc sản tại Đà Nẵng. Thời gian tới, doanh nghiệp dự kiến kết hợp thương mại điện tử với hệ thống nhà phân phối để mở rộng thị trường.

Cũng chọn nông nghiệp làm hướng khởi nghiệp, anh Nguyễn Myxso VinaSEC, Phó Giám đốc Công ty TNHH Thương mại và Chăn nuôi Hoàng Gia Huy (xã Lương Hòa Lạc), phát triển mô hình sản xuất trứng gà ác, sản phẩm có thế mạnh tại địa phương.

Năm 2019, anh bắt đầu khởi nghiệp với 10.000 con gà ác đẻ trứng thương phẩm. Để phát triển bền vững, doanh nghiệp xây dựng chuỗi sản xuất khép kín, chủ động con giống và liên kết với các đơn vị cung cấp thức ăn, vắc xin, thuốc thú y uy tín. Gà được nuôi theo quy trình an toàn sinh học, chuồng trại bảo đảm vệ sinh; thức ăn không chứa kháng sinh và chất cấm, đồng thời tăng cường sử dụng chế phẩm sinh học để hạn chế kháng sinh.

Công ty TNHH Thương mại và Chăn nuôi Hoàng Gia Huy cam kết bao tiêu 100% sản phẩm của các hộ liên kết.

Đến nay, trang trại chính đã phát triển khoảng 70.000 con gà ác đẻ. Doanh nghiệp còn liên kết với 50 trang trại chăn nuôi, tổng quy mô khoảng 300.000 con. Công ty cam kết bao tiêu 100% sản phẩm theo giá thị trường, kể cả khi cung vượt cầu; đồng thời hỗ trợ vốn, kỹ thuật và tư vấn thú y cho các hộ liên kết.

Năm 2023, trứng gà ác Hoàng Gia Huy được chứng nhận OCOP 3 sao. Doanh nghiệp cũng xây dựng hệ thống quản lý an toàn thực phẩm theo tiêu chuẩn ISO 22000:2018, kiểm soát chất lượng từ trang trại đến bàn ăn. Hiện sản phẩm được cung cấp cho các chuỗi siêu thị tại TP. Hồ Chí Minh, Hà Nội và phân phối qua hệ thống đại lý ở nhiều tỉnh, thành.

Từ nguyên liệu bản địa đến sản phẩm vươn xa

Anh Đỗ Đăng Khoa, Giám đốc Công ty TNHH Green Is Gold, CEO thương hiệu Làng Mướp (phường Mỹ Trà), chọn xơ mướp làm nguyên liệu khởi nghiệp. Năm 2017, dự án của anh đạt giải Nhì Cuộc thi Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo lần thứ nhất của tỉnh Đồng Tháp, đánh dấu bước đầu hiện thực hóa ý tưởng biến nguyên liệu dân dã thành những sản phẩm hữu ích.

Từ xơ mướp, Làng Mướp phát triển nhiều dòng sản phẩm phục vụ nhà tắm, nhà bếp, đồ gia dụng, trang trí và quà tặng. Để chủ động nguồn nguyên liệu, doanh nghiệp liên kết với nông dân thông qua hợp đồng hợp tác đầu tư, bao tiêu sản phẩm; đồng thời hướng dẫn kỹ thuật canh tác, thu hoạch, sơ chế và kiểm soát chất lượng, đặc biệt duy trì độ ẩm nguyên liệu dưới 12%.

Bên cạnh đa dạng mẫu mã, nâng cao chất lượng, doanh nghiệp còn ứng dụng công nghệ trong quản lý kho, theo dõi nguyên liệu, lô hàng và khai thác các kênh trực tuyến để mở rộng thị trường. Mô hình hướng đến kinh tế tuần hoàn, tận dụng nguyên liệu tự nhiên, hạn chế hao hụt và phát triển sản phẩm thân thiện với môi trường, góp phần thay thế một số vật dụng bằng nhựa.

Anh Đỗ Đăng Khoa bên các sản phẩm của Làng Mướp.

Làng Mướp hiện tạo việc làm cho 10 lao động thường xuyên và khoảng 20 lao động thời vụ, liên kết. Năm 2025, doanh thu doanh nghiệp đạt 3,3 tỷ đồng. Thương hiệu còn ghi dấu tại nhiều sân chơi khởi nghiệp, trong đó có giải Quán quân Cuộc thi Dự án Khởi nghiệp Xanh toàn quốc lần thứ 9 và giải Ba chung kết Khởi nghiệp Quốc gia năm 2025 do VCCI tổ chức.

Cũng chọn nguyên liệu bản địa để khởi nghiệp, chị Nguyễn Thị Kim Loan, Giám đốc Công ty TNHH Mỹ nghệ Minh Khoa (xã Mỹ Thọ), xây dựng doanh nghiệp sản xuất hàng thủ công mỹ nghệ từ cây lục bình. Xuất phát từ những lớp dạy nghề ngắn hạn tại địa phương, chị từng bước phát triển cơ sở sản xuất nhỏ lẻ thành doanh nghiệp có thị trường xuất khẩu.

Doanh nghiệp không ngừng cải tiến kỹ thuật, đa dạng mẫu mã và tìm kiếm đối tác. Đến nay, đã phát triển khoảng 50 dòng sản phẩm từ lục bình với nhiều kiểu dáng, công năng khác nhau. Trung bình mỗi tháng, doanh nghiệp cung cấp hơn 20 container hàng cho các đối tác nước ngoài.

Chị Nguyễn Thị Kim Loan, Giám đốc Công ty TNHH Mỹ nghệ Minh Khoa (thứ hai từ trái sang), hướng dẫn lao động đan sản phẩm lục bình.

Doanh nghiệp hiện giải quyết việc làm cho hàng nghìn lao động nhàn rỗi tại địa phương. Trong đó, xưởng sản xuất tập trung duy trì khoảng 30 lao động với thu nhập bình quân 6 triệu đồng/người/tháng; mô hình gia công tại nhà tạo việc làm cho hơn 1.000 lao động nữ ở xã Mỹ Thọ và các khu vực lân cận.

“Điều ý nghĩa nhất đối với tôi là giúp được nhiều chị em có việc làm ổn định, có thêm thu nhập để chăm lo cho gia đình. Đó cũng là động lực để tôi tiếp tục nỗ lực và gắn bó với nghề này”, chị Loan chia sẻ.