Đồng Tháp: Khởi động Chiến dịch 'Không một mình 2026 - Kết nối không tổn thương'

Quang cảnh tại Chương trình khởi động Chiến dịch “Không một mình 2026 - Kết nối không tổn thương” tại Trường THPT Lấp Vò 2.

Tại chương trình, đại diện lãnh đạo Phòng An ninh mạng - Công an tỉnh phát động chiến dịch, kêu gọi gia đình, nhà trường và cộng đồng cùng chung tay xây dựng môi trường mạng an toàn, lành mạnh, đặc biệt đối với trẻ em và thanh thiếu niên.

Thông điệp được nhấn mạnh là khi gặp vấn đề trên không gian mạng, các em không nên im lặng hay tự giải quyết một mình, mà cần chủ động chia sẻ với cha mẹ, thầy cô, người đáng tin cậy hoặc tìm đến lực lượng Công an để được hỗ trợ.

Trong chuyên đề “Kết nối không tổn thương”, học sinh được hướng dẫn nhận diện các dấu hiệu bất thường trong những mối quan hệ trực tuyến như: Người lạ cố tình tạo sự thân thiết quá nhanh, yêu cầu giữ bí mật với gia đình, dụ dỗ cung cấp thông tin, hình ảnh riêng tư hoặc dùng những dữ liệu này để đe dọa, khống chế.

Các em cũng được trao đổi về nguy cơ lừa đảo, bắt nạt trực tuyến và những hành vi có thể gây tổn thương cho bản thân, người khác.

Đáng chú ý, chuyên đề nhấn mạnh các kỹ năng ứng phó khi gặp sự cố trên mạng, gồm: Dừng tương tác khi nhận thấy nguy cơ; lưu giữ thông tin, bằng chứng một cách an toàn; bảo vệ tài khoản và dữ liệu cá nhân; tìm người đáng tin cậy hỗ trợ và thông báo cho cơ quan chức năng khi có dấu hiệu vi phạm pháp luật.

Học sinh tham gia trả lời câu hỏi xử lý tình huống tại chương trình.

Học sinh còn được tham gia các tình huống tương tác, trò chơi tìm hiểu nhằm củng cố kiến thức và thực hành cách xử lý.

Bên cạnh đó, chương trình tổ chức hoạt động cam kết “Không một mình” và ra mắt KOL đồng hành cùng chiến dịch.

Chiến dịch “Không một mình 2026 - Kết nối không tổn thương” được triển khai từ ngày 10-10 đến ngày 10-12-2026 trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp.

Trong giai đoạn đầu, Công an tỉnh lựa chọn Trường THPT Chợ Gạo và Trường THPT Lấp Vò 2 làm những trường tiên phong tổ chức các hoạt động hưởng ứng, trước khi mở rộng triển khai tại các trường học và địa bàn trong tỉnh.