Đồng Tháp: Khởi công xây dựng khu công nghiệp giải quyết việc làm cho 20.000 lao động

Lễ động thổ Khu công nghiệp Tân Phước 1. (Ảnh: NGUYỄN SỰ)

Tại buổi lễ, Giám đốc Công ty cổ phần IDICO Tiền Giang Nguyễn Hồng Hải cho biết, dự án có quy mô 470ha, với tổng vốn đầu tư gần 6.000 tỷ đồng. Khu công nghiệp này được định hướng sẽ trở thành một hệ sinh thái sản xuất-tiêu dùng tích hợp, nơi các nguồn lực địa phương và doanh nghiệp trong chuỗi giá trị.

Giám đốc Công ty cổ phần IDICO Tiền Giang Nguyễn Hồng Hải phát biểu tại buổi lễ.

Khu công nghiệp Tân Phước 1 dự kiến bắt đầu đón nhà đầu tư từ quý I/2027. Khi lấp đầy và đi vào vận hành ổn định, dự án được kỳ vọng thu hút khoảng 1,5 tỷ USD tổng vốn đầu tư và tạo việc làm cho khoảng 20.000 lao động.

Theo ông Nguyễn Hồng Hải, dự án không chỉ dừng lại ở hạ tầng sản xuất mà được quy hoạch thành hệ sinh thái công nghiệp đồng bộ từ điện, nước, xử lý nước thải đến nhà ở cho chuyên gia, người lao động và các dịch vụ phụ trợ.

Chủ đầu tư cam kết tập trung tối đa nguồn lực, triển khai dự án bảo đảm chất lượng, đúng tiến độ, an toàn lao động và tuân thủ nghiêm ngặt các quy định về môi trường.

Trang thiết bị đưa vào hoạt động tại lễ động thổ Khu công nghiệp Tân Phước 1.

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp Nguyễn Thành Diệu nhấn mạnh: Khu công nghiệp Tân Phước 1 nằm trong Vùng kinh tế động lực Đông Nam Tân Phước. Dự án được xem là sự nối tiếp chuỗi thành công của các khu công nghiệp lân cận đã cơ bản lấp đầy như: Khu công nghiệp Long Giang và Khu công nghiệp Tân Hương.

Hiện, hai khu công nghiệp nói trên đã cơ bản được lấp đầy, các doanh nghiệp tại đây đều sản xuất kinh doanh hiệu quả, nhiều đơn vị thậm chí đang có nhu cầu mở rộng diện tích để tăng quy mô đầu tư.

Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp Nguyễn Thành Diệu phát biểu tại lễ động thổ.

Để tạo điều kiện tốt nhất cho các nhà đầu tư, Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp khẳng định địa phương đang và sẽ tiếp tục đẩy mạnh đầu tư đồng bộ các công trình hạ tầng giao thông kết nối với các tuyến cao tốc, hệ thống điện nước và logistics. Tỉnh cũng dành quỹ đất thích đáng để phát triển các khu dân cư, nhà ở xã hội và nhà ở cho thuê, bảo đảm điều kiện sinh sống tốt nhất cho lực lượng lao động và chuyên gia.

Cùng ngày, Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp phối hợp cùng Công ty cổ phần IDICO Tiền Giang tổ chức hội nghị gặp gỡ, giới thiệu, thu hút các doanh nghiệp trong và ngoài nước đầu tư vào Khu công nghiệp Tân Phước 1.

Ký kết bản ghi nhớ đầu tư vào Khu công nghiệp Tân Phước 1.

Tại hội nghị, Công ty cổ phần IDICO Tiền Giang đã ký kết bản ghi nhớ và thỏa thuận hợp tác với Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh Đồng Tháp, Công ty cổ phần Ánh Dương Building (ADB), Công ty Zhongbo Construction and Manufacturing Group (Vietnam) Co., Ltd (thành viên của Tập đoàn Greenland - Trung Quốc), IDEC GROUP ASIA PTE. LTD (thành viên của IDEC GROUP - Pháp) và Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên IDICO-URBIZ. Tổng diện tích ký kết là 41ha.