Đồng Tháp: Khởi công, khánh thành 4 cầu Hy Vọng gần 1,9 tỷ đồng

Nghi thức cắt băng khánh thành cầu Hy Vọng 456 (cầu Bà Giảo) tại ấp Tân Quới, xã Tân Phú Trung, tỉnh Đồng Tháp. (Ảnh: TRUNG THÀNH)

Theo đó, Ban Tổ chức đã tiến hành khánh thành, đưa vào sử dụng 3 cầu Hy Vọng, gồm: Cầu Hy Vọng 471 (cầu Kênh 10 Thước), tại ấp 1, xã Hòa Long; cầu Hy Vọng 472 (cầu Út Chu) tại ấp Long Thành A, xã Hòa Long; cầu Hy Vọng 456 (cầu Bà Giảo) tại ấp Tân Quới, xã Tân Phú Trung.

Ngoài ra, Ban Tổ chức cũng đã khởi công Cầu Hy Vọng 473 tại ấp Long Định, xã Hòa Long.

Các cầu có chiều dài từ 28-36m, rộng từ 3,5-4m, tải trọng 5 tấn. Tổng kinh phí xây dựng 4 công trình gần 1,9 tỷ đồng, trong đó, Quỹ Hy Vọng tài trợ 580 triệu đồng, phần kinh phí còn lại do địa phương và nhân dân đóng góp.

Nghi thức khánh thành cầu Hy Vọng 472 (cầu Út Chu) tại ấp Long Thành A, xã Hòa Long, tỉnh Đồng Tháp. (Ảnh: TRUNG THÀNH)

Theo Ban Tổ chức, việc khánh thành và đưa các cầu Hy Vọng vào sử dụng giúp người dân đi lại thuận tiện, an toàn hơn, nhất là trong vận chuyển nông sản, hàng hóa, phục vụ nhu cầu học tập, lao động và sản xuất hằng ngày, đồng thời từng bước hoàn thiện hệ thống giao thông nông thôn, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội và chung tay xây dựng nông thôn mới tại địa phương.