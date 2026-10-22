Đồng Tháp: Khởi công dự án sửa chữa tuyến tránh Hồng Ngự, trên quốc lộ 30

Ngày 22/10, Sở Xây dựng tỉnh Đồng Tháp cho biết đã có thông báo về khởi công xây dựng hạng mục công trình xây dựng gói thầu số 3 sửa chữa nền, mặt đường, hệ thống an toàn giao thông trên quốc lộ 30 - đoạn tránh Hồng Ngự, đường dẫn xuống tuyến ĐT842 qua phường An Bình, Hồng Ngự.

Tuyến tránh Hồng Ngự, trên quốc lộ 30 xuất hiện dày đặc ổ gà, nguy cơ mất an toàn xe cộ qua lại.

Theo thông báo thời gian bắt đầu thi công từ ngày 22/10, hoàn thành trong tháng 1/2027 (dự kiến 90 ngày).

Trước tình trạng xuống cấp nghiêm trọng trong mùa mưa, qua khảo sát của Ban quản lý bảo trì xây dựng (thuộc Sở Xây dựng), tuyến tránh Hồng Ngự xuất hiện tình trạng rạn nứt, hằn lún vệt bánh xe, bong tróc mặt đường và nhiều ổ gà, tập trung chủ yếu từ Km 1+186 - Km 5+000.

Theo Sở Xây dựng tỉnh Đồng Tháp tuyến QL30 là một trong những tuyến giao thông huyết mạch theo trục Đông - Tây của tỉnh, nối từ QL1 đến cửa khẩu quốc tế Dinh Bà.

Để đảm bảo an toàn giao thông, nâng cao năng lực vận tải, Sở Xây dựng đã đề xuất danh mục sửa chữa trong năm 2026 và được UBND tỉnh phê duyệt dự án sửa chữa tuyến QL30 (đoạn tránh Hồng Ngự, đường dẫn xuống tuyến ĐT842). Tổng kinh phí đầu tư hơn 9,9 tỷ đồng.

Một biển cảnh báo trên tuyến tránh Hồng Ngự qua phường Hồng Ngự.

Tổng chiều dài các đoạn sửa chữa là 2,563km, chủ yếu thực hiện láng nhựa bảo dưỡng mặt đường và xử lý các vị trí hư hỏng nặng để đảm bảo an toàn giao thông cho người, phương tiện lưu thông.

Trước đó, cuối tháng 6/2026, dự án sửa chữa nền, mặt đường, hoàn thiện hệ thống an toàn giao thông trên QL30 qua xã Tân Hồng (tỉnh Đồng Tháp) đi cửa khẩu Dinh Bà dài 10,7km được khởi động lại.

Dự án do Khu Quản lý đường bộ IV (Cục Đường bộ Việt Nam) làm chủ đầu tư, giá trị hợp đồng thi công xây dựng hơn 19 tỷ đồng. Theo kế hoạch gói thầu sẽ hoàn thành cuối tháng 10/2026.

Được biết, do thời tiết không thuận lợi, gói thầu được gia hạn hoàn thành trong tháng 11/2026.