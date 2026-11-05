Đồng Tháp: Khởi công 8 cầu Hy Vọng

Ban Tổ chức trao tặng kinh phí xây dựng cầu.

Tại chương trình, Ban Tổ chức khởi công 8 cầu tại các địa phương, gồm: Xã Tân Phú Trung: Cầu Hy Vọng 470 (cầu Phú Thạnh 2) tại ấp Phú Thạnh, cầu Hy Vọng 482 (cầu Vàm Cây Trâm) tại ấp Tân Quới - Tân Phú; xã Tân Nhuận Đông: Cầu Hy Vọng 479 (cầu Thủy Lợi) tại ấp Tân An, cầu Hy Vọng 480 (cầu Gốc Gừa) tại ấp Hòa Bình - ấp Hòa Hưng, cầu Hy Vọng 481 (cầu Ngang Ngọn Rạch Tre) tại ấp Tân Bình, cầu Hy Vọng 483 (cầu Ngang Rạch Ông) tại ấp Tân Nghĩa; phường Sa Đéc: Cầu Hy Vọng 484 (cầu 26-3) tại khu phố Khánh Nhơn, cầu Hy Vọng 485 (cầu Ngang) tại khu phố Khánh Nghĩa.

Các cầu khởi công xây dựng có chiều dài từ 20 - 40 m, rộng từ 3,5 - 4 m, tải trọng 5 tấn. Tổng kinh phí xây dựng 8 công trình khoảng 6,55 tỷ đồng; trong đó, Quỹ Hy Vọng tài trợ 980 triệu đồng, phần kinh phí còn lại do địa phương và Nhân dân đóng góp.

Đại biểu thực hiện nghi thức khởi công cầu Hy Vọng 484 (cầu 26-3).

Theo đồng chí Lê Hoàng Quyết, Bí thư Tỉnh đoàn, mỗi cây cầu không chỉ nối liền những tuyến đường, rút ngắn khoảng cách đi lại, mà còn là nhịp cầu kết nối những tấm lòng sẻ chia, thể hiện tinh thần tình nguyện và trách nhiệm của tuổi trẻ đối với cộng đồng.