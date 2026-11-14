Đồng Tháp: Khóa tu Tỉnh thức Đất Sen Hồng lần thứ nhất, chủ đề 'Tâm sen vô nhiễm' tại tổ đình Vĩnh Tràng

Thượng tọa Thích Thiện Thật phát biểu khai mạc khóa tu

Chứng minh, tham dự buổi lễ có Trưởng lão Hòa thượng Thích Huệ Minh, Ủy viên Thường trực Hội đồng Chứng minh, Chứng minh Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Đồng Tháp; Trưởng lão Hòa thượng Thích Huệ Tâm, Thành viên Hội đồng Chứng minh, Chứng minh Ban Trị sự tỉnh; Thượng tọa Thích Phước Nghiêm, Ủy viên Thường trực Hội đồng Trị sự, Phó Chánh Văn phòng II Trung ương; Thượng tọa Thích Quảng Lộc, Ủy viên Hội đồng Trị sự, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Trị sự tỉnh; Đại đức Thích Huệ Phát, Phó ban kiêm Chánh Thư ký Ban Trị sự Phật giáo tỉnh; Thượng tọa Thích Thiện Thật, Trưởng ban Hoằng Pháp và Hướng dẫn Phật tử tỉnh, Trưởng ban Tổ chức khóa tu; cùng chư tôn đức Ban Hoằng pháp và Hướng dẫn Phật tử tỉnh và hơn 500 Phật tử trong tỉnh.

Đại đức Thích Minh Lộc thông qua Nội quy khóa tu

Phát biểu khai mạc, Thượng tọa Thích Thiện Thật nhấn mạnh, khóa tu Tỉnh thức Đất Sen Hồng là hoạt động Phật sự đầu tiên trong nhiệm kỳ 2026–2031 do Ban Hoằng pháp và Ban Hướng dẫn Phật tử tỉnh tổ chức. Sự kiện nhằm tạo không gian an lạc để Phật tử các đạo tràng trở về tu học, thực tập chánh niệm, nương tựa Tam bảo và trở về suối nguồn Chánh pháp nhằm nuôi dưỡng sự bình an tự thân. Với chủ đề "Tâm sen vô nhiễm", khóa tu chuyển tải thông điệp về lối sống giữa chốn trần lao mà tâm không nhiễm ô, dấn thân vào cuộc đời nhưng vẫn giữ trọn hương sen thanh khiết.

Phật tử Huệ Trí dâng lời phát nguyện

Tiếp đó, Đại đức Thích Minh Lộc, Phó Thư ký ban Hoằng pháp và Hướng dẫn Phật tử GHPGVN tỉnh Đồng Tháp thông qua Nội quy khóa tu và thời khóa tu học tại tổ đình Vĩnh Tràng.

Đại diện hành giả tham gia khóa tu, Phật tử Huệ Trí đã dâng lời phát nguyện thực hành đúng Nội quy khóa tu, lắng nghe những lời giảng để làm hành trang trên bước đường tu học Phật pháp.

Thượng tọa Thích Quảng Lộc ban đạo từ

Đạo từ tại buổi lễ, Thượng tọa Thích Quảng Lộc tán thán tinh thần tiên phong của Ban Hoằng Pháp và Hướng dẫn Phật tử tỉnh. Thượng tọa nhấn mạnh mỗi người con Phật hãy luôn gìn giữ tâm mình như đóa sen hồng tinh khiết, bồi dưỡng các thiện pháp và rèn luyện nội tâm, nương tựa Tam bảo để phát triển trí tuệ. Khi có trí tuệ, con người mới có thể vượt qua những khổ đau trong cuộc sống.

Thượng tọa cũng khuyến tấn các tu sinh biết quay về chăm sóc nội tâm, bởi chỉ khi tâm an định mới có thể nuôi dưỡng tình yêu thương chân thật đối với gia đình và mọi người.

Lưu niệm tại lễ khai mạc khóa tu

Được biết khóa tu được diễn ra trong 2 ngày từ ngày 14 đến 15-11-2025 và tiếp tục tổ chức lần 2 tại chùa Hưng Thiền (xã Mỹ Thọ, tỉnh Đồng Tháp) vào ngày 26, 27-12.