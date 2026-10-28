Đồng Tháp: Khẩn trương xử lý ổ dịch cúm gia cầm A/H5N6 tại xã Tân Phú Đông

Theo báo cáo của Trạm Y tế xã Tân Phú Đông, kết quả xét nghiệm ngày 23-10-2026 của Trung tâm Chẩn đoán và Xét nghiệm thú y Trung ương II xác định, đàn gia cầm của hộ bà H. T. T. L. (ấp Bà Lắm, xã Tân Phú Đông) nhiễm vi rút cúm A/H5N6. Tổng đàn gia cầm được ghi nhận là 562 con, gồm 560 con vịt và 2 con gà.

Trong đó, có 167 con vịt mắc bệnh, gồm 90 con đang bệnh và 77 con đã chết do bệnh. Ngày mắc bệnh từ ngày 12 đến 17-10. Đến ngày 24-10, địa phương đã tổ chức tiêu hủy 518 con gia cầm, với tổng trọng lượng 844 kg; đồng thời, triển khai các biện pháp xử lý theo quy định.

Trước tình hình trên, UBND xã Tân Phú Đông đã chỉ đạo các bộ phận chuyên môn phối hợp triển khai tiêu độc, khử trùng chuồng trại và môi trường xung quanh; tăng cường tuyên truyền để người dân chủ động thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch.

Trạm Y tế xã tiến hành phun hóa chất khử trùng tại hộ xảy ra dịch, lập danh sách những người có liên quan để theo dõi sức khỏe trong 21 ngày kể từ ngày 24-10. Đồng thời, hướng dẫn người dân nhận biết các dấu hiệu bất thường và chủ động đến cơ sở y tế khi có triệu chứng nghi ngờ.