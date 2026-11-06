Đồng Tháp khẩn trương xử lý dứt điểm cơ sở nhà, đất dôi dư

Quang cảnh hội nghị.

Theo UBND tỉnh, toàn tỉnh hiện có 354 cơ sở nhà, đất dôi dư khi thực hiện sắp xếp, tinh gọn và sắp xếp đơn vị hành chính cần xử lý. Trong đó, có 105 cơ sở nhà, đất do cơ quan của Trung ương quyết định chuyển giao; 249 cơ sở nhà, đất do cơ quan của tỉnh và cấp xã quyết định chuyển giao.

Đến nay, có 138 cơ sở nhà, đất dôi dư đã hoàn thành xử lý triệt để, đạt 38,33%; 216 cơ sở nhà, đất dôi dư chưa hoàn thành xử lý triệt để.

Tại hội nghị, các địa phương báo cáo tình hình và phương án xử lý, khai thác nhà, đất dôi dư sau khi sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị, sắp xếp đơn vị hành chính trong thời gian tới.

Đồng chí Nguyễn Thành Diệu phát biểu tại hội nghị.

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Nguyễn Thành Diệu giao Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với các sở, ngành và UBND các xã, phường khẩn trương rà soát toàn bộ tài sản công đã được giao quản lý, sử dụng. Việc rà soát phải xác định cụ thể tài sản hiện có hay không, tình trạng thực tế, đơn vị đang quản lý.

Công việc trọng tâm là quản lý chặt chẽ tài sản công đã được giao cho các sở, ngành, địa phương quản lý theo quy định. Việc xử lý tài sản dôi dư phải làm khẩn trương, thực hiện đúng theo quy định và theo tiến độ đã chỉ đạo; đồng thời, quản lý chặt chẽ đất công…