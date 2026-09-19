Đồng Tháp: Khẩn trương sửa chữa các tuyến quốc lộ, tỉnh lộ

Dự án Xử lý trồi lún, đắp đất lề, cán đá láng nhựa mặt đường tuyến đường tỉnh 850 (đoạn qua xã Mỹ Hiệp) vừa hoàn thành đưa vào sử dụng.

Theo Sở Xây dựng tỉnh Đồng Tháp, từ nay đến cuối năm, bên cạnh việc triển khai tất cả các công trình duy tu, sửa chữa theo danh mục đã được phê duyệt, Đồng Tháp sẽ ưu tiên khẩn trương thi công sửa chữa hư hỏng trên các tuyến quốc lộ, tỉnh lộ.

Theo kế hoạch, trong tháng 10-2026, tỉnh sẽ triển khai thi công duy tu, sửa chữa Quốc lộ 30 gồm: Đoạn tránh Hồng Ngự, đường dẫn xuống đường tỉnh 842 và đoạn Km106+080 - Km 107+640.

Các đoạn còn lại trên Quốc lộ 30, 50, 54 và 80 sẽ tiếp tục được triển khai theo kế hoạch. Đối với hệ thống đường tỉnh, dự kiến trong tháng 9-2026, Đồng Tháp sẽ khởi công sửa chữa các tuyến đường tỉnh 865 (đoạn từ Km0 - Km24); đường tỉnh 844 (đoạn từ xã Trường Xuân đến xã Tràm Chim) và đường tỉnh 848 (đoạn Vành đai Sa Đéc). Dự kiến trong quý IV-2026, tỉnh sẽ tiếp tục triển khai thi công các công trình trên các đường tỉnh 861, 867, 868, 871C, 877, 879 và 878B…

Các hạng mục thi công sửa chữa chủ yếu là láng nhựa mặt đường, lắp đặt bổ sung hệ thống thoát nước tại các khu vực thường xuyên đọng nước.

Cũng theo Sở Xây dựng, hiện công tác duy tu, sửa chữa gặp một số khó khăn. Cụ thể, nguồn vốn bảo trì còn hạn chế so với nhu cầu thực tế nên chưa thể xử lý hết các vị trí hư hỏng. Mặt khác, nhu cầu vật liệu xây dựng như: Đá, nhựa… chịu tác động rất lớn từ yếu tố giá cũng như nguồn tác động rất lớn đến tiến độ thi công và quy mô sửa chữa. Trong khi đó, các yếu tố thời tiết cực đoan tác động mạnh đến tình trạng khai thác công trình giao thông.

Nhìn chung, hiện nhu cầu duy tu, sửa chữa rất lớn so với nhu cầu thực tế. Sở Xây dựng tiếp tục chỉ đạo các đơn vị kiểm tra, rà soát hiện trạng các tuyến đường thuộc phạm vi quản lý. Qua đó xác định mức độ cấp thiết để ưu tiên sửa chữa, bảo đảm an toàn cho việc đi lại của người dân cũng như lưu thông hàng hóa liên vùng được thông suốt.

Vào tháng 11-2025, UBND tỉnh Đồng Tháp ban hành quyết định về việc điều chỉnh danh mục, kế hoạch vốn các công trình duy tu, sửa chữa, đường bộ, đường thủy năm 2025. Tổng kinh phí thực hiện các hạng mục duy tu, sửa chữa trong năm 2025 hơn 242 tỷ đồng.

Trong tháng 2-2026, UBND tỉnh ban hành quyết định phê duyệt danh mục, kế hoạch vốn các công trình duy tu, sửa chữa đường bộ và đường thủy nội địa năm 2026. Tổng kinh phí thực hiện các hạng mục duy tu, sửa chữa trong năm 2026 hơn 71 tỷ đồng.