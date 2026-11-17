Khu xử lý rác thuộc ấp Phú Long (xã Tân Dương, tỉnh Đồng Tháp) vừa xảy ra sự cố sạt lở đê bao hồ chứa nước, ảnh hưởng hàng chục hộ dân.

Ngay sau khi sự cố xảy ra, chính quyền địa phương cùng đơn vị quản lý, vận hành khu xử lý rác đã huy động lực lượng, phương tiện tổ chức gia cố đê bao, bơm rút nước chống ngập và thống kê thiệt hại để có phương án xử lý, hỗ trợ người dân.

Nước bẩn tràn vào nhà lúc rạng sáng

Ghi nhận của phóng viên Thông tấn xã Việt Nam tại khu vực ảnh hưởng do sự cố sạt lở đê bao hồ chứa nước khu xử lý rác, nhiều máy bơm đang hoạt động để bơm rút nước ra ngoài. Nhà của người dân không còn chìm trong nước bẩn nhưng vật dụng gia đình vẫn còn ngổn ngang và mùi hôi thối của nước bẩn. Những ao nuôi cá bị nước tràn vào, màu nước đen kịt, đàn cá nổi đầu trên mặt nước và một số con đã chết.

Theo người dân địa phương, rạng sáng ngày 15/11, một đoạn đê bao hồ chứa nước tại khu xử lý rác thuộc ấp Phú Long bất ngờ bị sạt lở. Sự cố khiến lượng lớn nước thải đen kịt, bốc mùi hôi thối nồng nặc tràn vào khu dân cư và ao nuôi thủy sản lân cận, làm đảo lộn sinh hoạt và gây thiệt hại về tài sản, vật nuôi của hàng chục hộ dân. Thời điểm này không có mưa lớn nhưng nước từ khu xử lý rác bất ngờ chảy ào ạt sang khu dân cư khiến nhiều gia đình đang ngủ không kịp trở tay.

Khu xử lý rác thuộc ấp Phú Long (xã Tân Dương, tỉnh Đồng Tháp) vừa xảy ra sự cố sạt lở đê bao hồ chứa nước, ảnh hưởng hàng chục hộ dân.

Bà Phạm Thị Bạch Tuyết ở ấp Phú Long, xã Tân Dương cho biết, chỉ khoảng 15 phút sau khi phát hiện nước chảy bên ngoài, dòng nước đen ngòm nhanh chóng tràn vào nhà và dâng cao quá đầu gối. Nước thải có mùi hôi thối nồng nặc như nước cống bị ứ đọng lâu ngày, khiến các thiết bị điện tử như ti vi, máy giặt bị hư hỏng; nhiều quần áo, nệm ngủ bị ngâm nước bẩn không thể giặt sạch, buộc phải vứt bỏ. Gia đình bà phải dọn dẹp, lau chùi liên tục nhưng mùi hôi vẫn bám dai dẳng.

Cùng chung cảnh ngộ, gia đình ông Phạm Ngọc Điệp (ấp Phú Long, xã Tân Dương) bị nước tràn vào ngập sâu toàn bộ nhà ở lúc nửa đêm, làm hư hỏng nhiều vật dụng sinh hoạt và đồ điện gia dụng. Ông Điệp chia sẻ, sự cố xảy ra lúc rạng sáng, gia đình đang ngủ và nước lên quá nhanh nên không kịp thời di dời tài sản đến nơi cao ráo. May mắn cầu dao tự động (CB) của tủ lạnh kịp thời ngắt điện nên không xảy ra sự cố giật điện nguy hiểm.

Khu xử lý rác thuộc ấp Phú Long (xã Tân Dương, tỉnh Đồng Tháp) vừa xảy ra sự cố sạt lở đê bao hồ chứa nước, ảnh hưởng hàng chục hộ dân. Ả

Không chỉ gây ngập nhà ở, dòng nước thải còn tràn thẳng vào các ao nuôi thủy sản của người dân. Bà Nguyễn Thị Liên (ấp Phú Long, xã Tân Dương) cho hay, khi nghe tiếng nước chảy ào ào lúc rạng sáng, gia đình vội vàng thức dậy di dời đồ đạc, vật dụng nhưng nhiều tài sản vẫn bị ngập, hư hỏng. Nghiêm trọng hơn, toàn bộ ao nuôi cá (cá tra, cá rô phi) của gia đình bà bị nước bẩn tràn vào làm cá chết, bà phải vớt bỏ hoặc cho người quen.

Theo Trung tâm Cung ứng dịch vụ công xã Tân Dương, ngay sau khi tiếp nhận thông tin sự cố sạt lở đê bao hồ chứa nước khu xử lý rác, thực hiện chỉ đạo của UBND xã, lãnh đạo và viên chức Trung tâm đã phối hợp với Phòng Kinh tế, Ban nhân dân ấp Phú Long cùng Công ty cổ phần Cấp nước và Môi trường đô thị Đồng Tháp trực tiếp đến hiện trường kiểm tra, triển khai biện pháp ứng phó.

Qua kiểm tra thực tế, cơ quan chức năng xác định có một đoạn đê bao hồ chứa nước của khu xử lý rác bị sạt lở, làm nước chảy tràn vào nhà ở, sân vườn và ao nuôi cá của các hộ dân lân cận. Tại hiện trường, Công ty Cổ phần Cấp nước và Môi trường đô thị Đồng Tháp đã tiến hành gia cố đoạn đê bao bị sạt lở và tổ chức bơm rút nước. Do quy trình bơm phải thực hiện qua hai công đoạn: bơm nước từ khu xử lý rác vào hồ chứa và bơm nước từ khu dân cư trở lại khu xử lý rác nên thời gian xử lý kéo dài.

Người dân mong bồi thường thỏa đáng

Vì sạt lở đê bao hồ chứa nước khu xử lý rác nên nước tràn ra, gây ngập nhiều nơi.

Ông Nguyễn Văn Luận, Chủ tịch UBND xã Tân Dương cho biết, đến hiện tại, đoạn đê bao hồ chứa nước khu xử lý rác bị sạt lở đã được gia cố, khắc phục xong, nước không tràn ra ngoài. Lượng nước ngập cơ bản được bơm rút ra, giúp người dân từng bước ổn định sinh hoạt. Địa phương đã mời các đơn vị liên quan họp để xử lý vụ việc.

Về tình hình thiệt hại, kết quả rà soát bước đầu của Phòng Kinh tế phối hợp với Ban nhân dân ấp Phú Long ghi nhận có 18 hộ dân bị ảnh hưởng trực tiếp, chủ yếu là ngập nhà ở, hư hỏng thiết bị, vật dụng sinh hoạt và ô nhiễm ao nuôi thủy sản gây chết cá. Hiện trạng và mức độ thiệt hại cụ thể của từng hộ đang tiếp tục được ghi nhận, tổng hợp để làm căn cứ giải quyết quyền lợi theo quy định.

Đơn vị quản lý, vận hành khu xử lý rác đã nâng cấp đê bao, tránh việc nước tràn vào khu dân cư.

Trước những tổn thất về kinh tế và nỗi lo ô nhiễm môi trường, các hộ dân bị ảnh hưởng kiến nghị chính quyền địa phương và đơn vị quản lý bãi rác khẩn trương tiêu độc, khử trùng, phun xịt diệt ruồi muỗi, thay nguồn nước sạch cho ao nuôi và có phương án bồi thường thỏa đáng đối với tài sản, thủy sản bị thiệt hại. Về lâu dài, người dân mong muốn các cấp có thẩm quyền chỉ đạo gia cố, nâng cấp tuyến đê bao thật kiên cố, chắc chắn để không tái diễn tình trạng sạt lở, đồng thời sớm thực hiện lộ trình di dời bãi rác.

Để xử lý dứt điểm vụ việc và bảo đảm quyền lợi chính đáng của người dân, Trung tâm Cung ứng dịch vụ công xã Tân Dương đã kiến nghị UBND xã yêu cầu Công ty cổ phần Cấp nước và Môi trường đô thị Đồng Tháp khẩn trương kiểm tra toàn bộ tuyến đê bao hồ chứa, đánh giá mức độ an toàn, gia cố kiên cố đoạn sạt lở cùng các vị trí xung yếu và có giải pháp thoát nước phòng ngừa sự cố.

Đơn vị vận hành cũng được đề nghị tiếp tục bơm rút hết nước đọng tại các khu vực trũng, ao cá; phối hợp vệ sinh, xử lý nguồn nước ô nhiễm nhằm hạn chế mùi hôi, nguy cơ phát sinh dịch bệnh; đồng thời chủ động phối hợp kiểm tra, xác minh thiệt hại để có phương án hỗ trợ trước mắt và bồi thường theo đúng quy định pháp luật.

Đơn vị quản lý, vận hành khu xử lý rác đặt máy bơm rút nước ra ngoài.

Bên cạnh đó, Phòng Kinh tế và các cơ quan chuyên môn tham mưu UBND xã làm việc với doanh nghiệp để làm rõ nguyên nhân sự cố, trách nhiệm quản lý vận hành và thời hạn hoàn thành khắc phục; phối hợp lấy mẫu nước kiểm tra mức độ ô nhiễm, hướng dẫn khử khuẩn khu dân cư và hoàn thiện hồ sơ ghi nhận thiệt hại của 18 hộ dân làm cơ sở giải quyết hỗ trợ, bồi thường. Trung tâm Cung ứng dịch vụ công xã tiếp tục cử viên chức bám sát hiện trường, ghi nhận các thiệt hại phát sinh (nếu có) và theo dõi chặt chẽ kết quả khắc phục vụ việc.

Thông tấn xã Việt Nam sẽ tiếp tục cập nhật thông tin về sự việc này.