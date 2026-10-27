Đồng Tháp: Khẩn trương bổ sung, điều chỉnh quy hoạch phát triển công nghiệp

Quang cảnh cuộc họp.

Tại cuộc họp, Sở Công thương đã báo cáo các CCN đang hoàn thiện hồ sơ trình UBND tỉnh gồm: CCN Tân Đông, mở rộng CCN Gia Thuận 1, CCN Gia Thuận 3; các CCN có nhà đầu tư quan tâm gồm: CCN Long Bình, CCN Phước Trung.

Theo đó, CCN Tân Đông có diện tích 47,62 ha, tại ấp Tân Phước 2 và ấp Tân Phước 3, xã Tân Đông, với tổng vốn đầu tư dự kiến hơn 1.013 tỷ đồng. Dự án mở rộng CCN Gia Thuận 1 có diện tích 25 ha, tại xã Gia Thuận, với tổng vốn đầu tư dự kiến hơn 341 tỷ đồng. CCN Gia Thuận 3 có diện tích 70 ha, tại xã Gia Thuận, với tổng vốn đầu tư dự kiến hơn 980 tỷ đồng.

Phát biểu tại cuộc họp, đồng chí Nguyễn Thành Diệu đánh giá cao sự chuẩn bị của các sở, ngành, địa phương trong thời gian qua đối với công tác phát triển khu, CCN trên địa bàn tỉnh. Đến nay, đã có một số nhà đầu tư quan tâm, mong muốn tham gia đầu tư phát triển CCN.

Đối với 5 dự án CCN và mở rộng CCN trong năm 2026, hiện có 3 nhà đầu tư cơ bản đang thực hiện các bước tiếp theo; 2 nhà đầu tư còn lại thể hiện quyết tâm và đang hoàn thiện hồ sơ để trình cơ quan có thẩm quyền xem xét. Sở Công thương phối hợp với các ngành hỗ trợ nhà đầu tư hoàn thiện hồ sơ, thủ tục để tỉnh xem xét, quyết định, bảo đảm chặt chẽ về pháp lý nhằm sớm triển khai, góp phần đóng góp vào tăng trưởng của tỉnh.

Đồng chí Nguyễn Thành Diệu giao Sở Công thương chủ trì rà soát, phối hợp với Ban Quản lý Khu kinh tế và các sở, ngành, địa phương đánh giá, bổ sung, điều chỉnh quy hoạch phát triển khu, CCN bảo đảm phù hợp với quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050 và những năm tiếp theo. Công tác rà soát, hoàn thiện phải được thực hiện trong tháng 10-2026 để kịp trình cấp có thẩm quyền xem xét, điều chỉnh theo đúng quy trình, tiến tới trình HĐND tỉnh thông qua tại kỳ họp dự kiến đầu tháng 12-2026.

Đồng chí Nguyễn Thành Diệu phát biểu tại cuộc họp.

Từ nay đến hết tháng 10-2026, Ban Quản lý Khu kinh tế phối hợp với Sở Công thương và các sở, ngành liên quan tiếp tục rà soát tổng thể tình hình phát triển khu, CCN trong năm 2026; đồng thời, đánh giá khả năng triển khai trong đầu năm 2027 và cả năm 2027.

Về xúc tiến đầu tư, đồng chí Nguyễn Thành Diệu yêu cầu khẩn trương xây dựng danh mục dự án kêu gọi đầu tư. Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với các địa phương bổ sung đầy đủ danh mục thu hút đầu tư đối với các khu công nghiệp, CCN và các dự án có tiềm năng triển khai từ nay đến năm 2030.

Bên cạnh đó, cần rà soát, lựa chọn ngành nghề thu hút đầu tư vào từng CCN theo hướng nâng cao giá trị gia tăng, hàm lượng công nghệ và giá trị sản xuất; ưu tiên các ngành nghề có khả năng khai thác hiệu quả nguồn nguyên liệu tại chỗ, tạo việc làm và đóng góp thiết thực cho phát triển kinh tế - xã hội địa phương.

Trong quá trình lựa chọn nhà đầu tư, cần yêu cầu cam kết cụ thể về năng lực tài chính, năng lực tổ chức triển khai và tiến độ thực hiện dự án, bảo đảm các CCN được đầu tư thực chất, phát huy hiệu quả…