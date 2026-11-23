Đến dự có các đồng chí: Nguyễn Hồng Minh, Phó Cục trưởng Cục Thể dục thể thao Việt Nam, thành viên Ban Tổ chức Đại hội; Lê Hà Luân, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp; Nguyễn Thị Uyên Trang, Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Đồng Tháp, Thành viên Ban Tổ chức Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X năm 2026 - Trưởng Ban Tổ chức Môn Pencak Silat Đại hội; Phạm Thế Vinh, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Đồng Tháp; đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành tỉnh cùng các đoàn thể thao, huấn luyện viên, trọng tài và vận động viên tham dự.

Quang cảnh Lễ khai mạc môn Pencak Silat Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X năm 2026.

Môn Pencak Silat tại Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X năm 2026 thu hút sự tham gia của các đoàn thể thao thuộc 21 tỉnh, thành phố, ngành trong cả nước; giải đấu được diễn ra từ 20 đến ngày 30-11. Đây là dịp để các vận động viên giao lưu, học hỏi, thể hiện năng lực chuyên môn và tranh tài, góp phần nâng cao chất lượng thể thao thành tích cao của môn Pencak Silat Việt Nam.

Đồng chí Nguyễn Hồng Minh, Phó Cục trưởng Cục Thể dục thể thao Việt Nam, thành viên Ban Tổ chức Đại hội trao Cờ lưu niệm cho các đơn vị tham dự.

Phát biểu tại lễ khai mạc, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Đồng Tháp Nguyễn Thị Uyên Trang nhấn mạnh: Việc được Ban Tổ chức Đại hội tin tưởng lựa chọn đăng cai môn Pencak Silat là niềm vinh dự, đồng thời cũng là trách nhiệm của địa phương trong việc góp phần vào thành công chung của Đại hội. Đây còn là dịp để Đồng Tháp giới thiệu đến bạn bè cả nước hình ảnh quê hương nghĩa tình, năng động, thân thiện và mến khách.

Đồng chí Lê Hà Luân, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp trao Cờ lưu niệm cho các đơn vị tham dự.

Để tổ chức tốt các nội dung thi đấu, tỉnh đã tập trung chuẩn bị các điều kiện về cơ sở vật chất, chuyên môn, an ninh trật tự, y tế và hậu cần, hướng đến tổ chức các hoạt động thi đấu an toàn, chu đáo, đúng quy định. Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh ghi nhận, cảm ơn sự phối hợp, hỗ trợ của các sở, ban, ngành, đoàn thể, cơ quan, đơn vị, địa phương và các lực lượng phục vụ đã chung sức bảo đảm những điều kiện cần thiết cho giải đấu.

Ban Tổ chức trao Cờ lưu niệm cho các đoàn tham dự.

Đánh giá về ý nghĩa của môn thi đấu, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh cho rằng, Pencak Silat là môn võ đòi hỏi sức mạnh, kỹ thuật và bản lĩnh, đồng thời đề cao tính kỷ luật, sự tôn trọng và tinh thần thượng võ. Mỗi vận động viên đến với Đại hội không chỉ mang theo niềm tự hào của địa phương, đơn vị mà còn thể hiện khát vọng khẳng định bản thân sau quá trình tập luyện bền bỉ. Đồng thời, bày tỏ tin tưởng các vận động viên sẽ thi đấu hết mình, phát huy tài năng, bản lĩnh, tạo nên những trận đấu hấp dẫn, góp phần lan tỏa tinh thần thể thao Việt Nam.

Các vận động viên tranh tài môn Pencak Silat tại Đại hội.

Bên cạnh thành tích chuyên môn, lãnh đạo Sở mong muốn những ngày tranh tài tại Đồng Tháp sẽ là dịp để các đoàn giao lưu, chia sẻ kinh nghiệm, thắt chặt tình đoàn kết. Qua đó, các vận động viên, huấn luyện viên và thành viên các đoàn có thêm những trải nghiệm tốt đẹp, kỷ niệm đáng nhớ về vùng đất và con người Đồng Tháp.

Tại lễ khai mạc, Ban Tổ chức đã trao Cờ lưu niệm cho các đoàn tham dự và Tổ trọng tài. Ngay sau lễ khai mạc, các vận động viên tiếp tục bước vào tranh tài theo chương trình thi đấu của Ban Tổ chức.