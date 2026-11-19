Trong bốn ngày diễn ra lễ hội (18-21/11), làng cổ Đông Hòa Hiệp - vùng đất di sản bên dòng sông Tiền sẽ mang đến bức tranh văn hóa miệt vườn đặc sắc, kỳ vọng thu hút đông đảo người dân và du khách thập phương.

Ông Huỳnh Minh Tuấn, Phó chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp tại buổi lễ.

Phát biểu khai mạc tại buổi lễ ông Huỳnh Minh Tuấn, Phó chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp cho biết, Đồng Tháp là vùng đất giàu truyền thống lịch sử, văn hóa, được hình thành và bồi đắp qua nhiều thế hệ khai phá, dựng xây và bảo vệ quê hương.

Trong dòng chảy lịch sử ấy, vùng đất Cái Bè, bên dòng sông Tiền, đã sớm hình thành những cộng đồng cư dân trù phú, gắn với hoạt động sản xuất nông nghiệp, giao thương đường thủy và đời sống văn hóa miệt vườn Nam Bộ.

Làng cổ Đông Hòa Hiệp là một minh chứng tiêu biểu cho quá trình hình thành và phát triển đó. Trải qua hàng trăm năm, nơi đây vẫn lưu giữ những ngôi nhà cổ có giá trị kiến trúc, những khu vườn cây ăn trái, những phong tục, nếp sống và truyền thống gia đình đặc trưng của vùng đất Nam Bộ.

Giá trị của làng cổ Đông Hòa Hiệp không chỉ nằm ở những ngôi nhà hàng trăm năm tuổi, mà còn ở ký ức lịch sử, bản sắc văn hóa, tình làng nghĩa xóm và sự tiếp nối giữa các thế hệ. Đó là những giá trị quý báu cần được gìn giữ, phát huy và trao truyền cho mai sau.

Các đại biểu tham dự buổi lễ khai mạc tối 18/11.

Năm 2026, việc hưởng ứng Ngày Văn hóa Việt Nam 24/11 và tinh thần Nghị quyết số 80 của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam càng khẳng định vai trò của văn hóa và con người trong sự nghiệp phát triển đất nước.

Đối với Đồng Tháp, chúng tôi xác định văn hóa là nền tảng tinh thần, con người là trung tâm, đại đoàn kết là sức mạnh và di sản là nguồn lực quan trọng cho phát triển bền vững.

Trong định hướng phát triển mới, tỉnh xác định sông Tiền là trục kinh tế chiến lược, đồng thời hướng tới xây dựng trục kiến trúc cảnh quan - kinh tế sông Tiền, kết nối các không gian đô thị, văn hóa, sinh thái, du lịch và dịch vụ từ biên giới đến Biển Đông.

Trong tổng thể đó, làng cổ Đông Hòa Hiệp có vị trí và giá trị riêng, là một điểm nhấn văn hóa, kiến trúc và du lịch đặc sắc. Tỉnh mong muốn từng bước hình thành hệ sinh thái du lịch gắn với nhà cổ, làng nghề, vườn cây ăn trái, ẩm thực, cảnh quan sông nước và đời sống cộng đồng; kết nối với các điểm đến dọc sông Tiền, tạo thêm việc làm, nâng cao thu nhập cho người dân.

"Quan điểm xuyên suốt của tỉnh là bảo tồn để phát triển và phát triển để có thêm nguồn lực bảo tồn. Việc khai thác di sản phải giữ được kiến trúc nguyên gốc, cảnh quan, môi trường và nếp sống đặc trưng. Đồng thời bảo đảm người dân là chủ thể tham gia, gìn giữ và được hưởng lợi chính đáng từ giá trị di sản", ông Huỳnh Minh Tuấn, Phó chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp nhấn mạnh.

Một tiết mục văn nghệ trước giờ khai mạc lễ hội văn hóa.

Theo Ban tổ chức với chủ đề "Sắc màu di sản", lễ hội năm nay có nhiều điểm nhấn gắn với việc tôn vinh giá trị văn hóa truyền thống và làm mới trải nghiệm du lịch. Nổi bật là không gian "Dòng chảy di sản", giới thiệu hành trình hình thành, phát triển của vùng đất Đông Hòa Hiệp - Cái Bè.

Nằm trong chuỗi hoạt động của lễ hội, Ban tổ chức sẽ bố trí không gian chợ nổi - ẩm thực "Hương sắc phương Nam", tái hiện hoạt động mua bán trên sông, phiên chợ quê và trình diễn nghệ thuật sông nước.

Các hoạt động như trình diễn nghệ thuật trên sông và "Đêm nhà cổ lên đèn" hứa hẹn mang đến những trải nghiệm đậm nét văn hóa miền Tây Nam Bộ.

Đến tham quan du khách còn có dịp trải nghiệm không gian làng nghề, tham quan các ngôi nhà cổ trong chương trình "Đêm nhà cổ lên đèn", thưởng thức nghệ thuật và tìm hiểu những nét đặc trưng trong đời sống văn hóa địa phương.

Lễ hội còn kết hợp các hoạt động quảng bá, xúc tiến du lịch như cuộc thi ảnh, video clip "Khoảnh khắc Đông Hòa Hiệp", xây dựng sản phẩm "Quà tặng Đông Hòa Hiệp". Đồng thời trưng bày sản phẩm OCOP, quảng bá hình ảnh sản phẩm làng nghề và các chương trình giao lưu dành cho thanh niên. Qua đó, từng bước hình thành những sản phẩm du lịch có khả năng khai thác thường xuyên, kể cả du lịch cộng đồng và du lịch ban đêm.