Đồng Tháp: Khai mạc Giải VPBank Đất Sen Hồng Music Marathon 2026

Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp Huỳnh Minh Tuấn phát biểu tại đêm khai mạc. (Ảnh: HỮU NGHĨA)

Qua 5 mùa giải, VPBank Đất Sen Hồng Music Marathon có hơn 52.000 lượt vận động viên tham gia. Riêng năm nay, giải thu hút hơn 15.500 vận động viên, trong đó có 2.000 trẻ em. Đây là mùa có số lượng vận động viên đông nhất từ trước đến nay.

Phát biểu tại đêm khai mạc, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp Huỳnh Minh Tuấn cho biết: “Với chủ đề "Tiên phong-Bứt phá”, sự kiện năm nay tiếp tục khuyến khích mỗi người vượt qua giới hạn, chủ động thử sức và tiến về phía trước. Đó cũng là tinh thần Đồng Tháp đang hướng đến trên hành trình phát triển mới.

Bên cạnh đường chạy, Ban tổ chức tiếp tục giới thiệu những sản phẩm và nét văn hóa đặc trưng của địa phương qua không gian trưng bày sản phẩm OCOP, không gian ẩm thực “Vị quê hội tụ” và hoạt động “Check-in QR-Khám phá Đồng Tháp”. Đây cũng là dịp để du khách và bạn bè gần xa hiểu thêm về một Đồng Tháp đang đổi mới, phát triển nhưng luôn trân trọng những giá trị vốn có của quê hương”.

Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp Huỳnh Minh Tuấn trao hoa, biểu trưng tặng đơn vị đồng hành. (Ảnh: HỮU NGHĨA)

Năm nay, VPBank tiếp tục đồng hành cùng Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Đồng Tháp và Công ty cổ phần truyền thông Nexus tổ chức giải VPBank Đất Sen Hồng Music Marathon.

Bà Vũ Thị Thu Trang, Giám đốc Cao cấp Thương hiệu-Khối Truyền thông và Tiếp thị, Ngân hàng Thương mại Cổ phần Việt Nam Thịnh Vượng-VPBank cho biết, không chỉ theo đuổi quy mô và chất lượng chuyên môn, VPBank Đất Sen Hồng Music Marathon còn được xây dựng với định hướng tạo nên một trải nghiệm khác biệt, nơi thể thao kết nối với âm nhạc, văn hóa và du lịch.

Thông qua chuỗi hoạt động trải nghiệm đặc sắc, VPBank kỳ vọng giải chạy sẽ tiếp tục mở rộng giá trị vượt ngoài đường đua, đưa hình ảnh Đồng Tháp đến gần hơn với du khách, tăng cường kết nối với hệ sinh thái dịch vụ và góp phần tạo thêm động lực tăng trưởng cho du lịch, tiêu dùng và kinh tế địa phương.

Ban tổ chức trao biểu trưng đóng góp vào Quỹ Bảo tồn và Phát triển sếu đầu đỏ tại Vườn quốc gia Tràm Chim. (Ảnh: HỮU NGHĨA)

Dịp này, Ban tổ chức quyết định trích 100 triệu đồng từ doanh thu bán vé đóng góp vào Quỹ Bảo tồn và Phát triển sếu đầu đỏ tại Vườn quốc gia Tràm Chim.

Sáng 11/10, các vận động viên sẽ chính thức bước vào tranh tài ở 4 cự ly: 5km, 10km, Half Marathon (21km) và Marathon (42km). Cả 4 cự ly đều đạt chuẩn của Hiệp hội Marathon Quốc tế (AIMS), đáp ứng tiêu chuẩn cho cả vận động viên chuyên nghiệp, người chạy phong trào lẫn các gia đình.