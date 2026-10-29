Đồng Tháp: Khai giảng, bế giảng các lớp đào tạo nghề cho người lao động

Đại biểu, giảng viên và học viên tham dự buổi lễ.

Tham dự buổi lễ có đại diện lãnh đạo các sở, ngành tỉnh, Trung tâm Dịch vụ việc làm tỉnh Đồng Tháp, Trường Trung cấp Công nghệ và Du lịch, cùng các giảng viên, học viên.

Tại buổi lễ, Ban Tổ chức trao chứng chỉ hoàn thành khóa học cho 106 học viên, gồm 22 học viên lớp Thuế - Khai báo thuế khóa 5, 35 học viên khóa 6 và 49 học viên lớp Pha chế đồ uống khóa 16. Dịp này, các học viên có thành tích học tập xuất sắc được tuyên dương, khen thưởng.

Giám đốc Trung tâm Dịch vụ việc làm tỉnh Đồng Tháp Nguyễn Phú Hiếu, trao chứng chỉ cho các học viên hoàn thành khóa học.

Hiệu trưởng Trường Trung cấp Công nghệ và Du lịch Lâm Hoàng Thành, trao chứng chỉ cho các học viên hoàn thành khóa học.

Đối với các lớp khai giảng mới, lớp Thuế - Khai báo thuế khóa 8 có 35 học viên và lớp Pha chế đồ uống khóa 19 có 50 học viên. Thông qua chương trình đào tạo, học viên được trang bị kiến thức chuyên môn, kỹ năng nghề nghiệp, góp phần nâng cao cơ hội tìm kiếm việc làm và ổn định cuộc sống.

Phát biểu tại buổi lễ, Giám đốc Trung tâm Dịch vụ việc làm tỉnh Đồng Tháp Nguyễn Phú Hiếu nhấn mạnh vai trò của công tác tư vấn, định hướng nghề nghiệp, đào tạo nghề và kết nối việc làm đối với người lao động. Trung tâm tiếp tục phát huy trách nhiệm, tăng cường phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo, cơ quan Bảo hiểm xã hội và các cơ sở giáo dục nghề nghiệp nhằm nâng cao hiệu quả hỗ trợ người lao động học nghề, nâng cao kỹ năng và tìm kiếm việc làm phù hợp.