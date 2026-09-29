Đồng Tháp khắc phục tình trạng sạt lở đường giao thông nông thôn

Một đoạn đường giao thông nông thôn ở xã Hội Cư (tỉnh Đồng Tháp) sạt lở nghiêm trọng. (Ảnh: NGUYỄN SỰ)

Sạt lở thường xuyên

Từ đầu năm đến nay, tỉnh Đồng Tháp có 32 vụ sạt lở bờ sông, kênh, rạch với tổng chiều dài khoảng 1,2km; gây ảnh hưởng đến nhà cửa, tài sản của người dân và một số công trình, hạ tầng giao thông. Đáng chú ý, trên tuyến sông Tiền dù số vụ sạt lở giảm nhưng mức độ uy hiếp dân cư lại tăng cao, đe dọa trực tiếp đến 8 hộ dân, buộc địa phương phải di dời khẩn cấp 1 hộ dân bị ảnh hưởng trực tiếp đến nơi an toàn.

Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường Nguyễn Đức Thịnh cho biết, điểm nóng sạt lở hiện nay nằm ở hệ thống sông, kênh, rạch nội đồng, với 28 vụ sạt lở (tăng 16 vụ so với cùng kỳ năm 2025); tổng chiều dài sạt lở khoảng 1,1km. Hậu quả: sập 2 căn nhà, ảnh hưởng đến 7 căn nhà và gây thiệt hại nhiều vườn hoa kiểng, một số tuyến đường giao thông nông thôn.

Gần đây, sạt lở tiếp tục diễn ra 3 đoạn liên tiếp tại tuyến đường giao thông của kênh 28 thuộc xã Hội Cư (tỉnh Đồng Tháp). Mỗi đoạn sạt lở có chiều dài trên 20m, toàn bộ mặt đường nhựa đổ sụp xuống sông. Sạt lở còn đe dọa đến phần đất của nhà dân, các đoạn tiếp giáp cũng xuất hiện vết nứt. Vụ sạt lở gây chia cắt hoàn toàn giao thông qua khu vực, ảnh hưởng trực tiếp đến nhiều hộ dân.

Ông Nguyễn Văn Trung, ngụ ấp Hậu Vinh, xã Hội Cư cho biết: “Tuyến đường này, Nhà nước đầu tư xây dựng quá gần bờ kênh. Xe tải chở vật liệu xây dựng nặng thường xuyên qua lại; dưới kênh, tàu thuyền có tải trọng lớn lưu thông liên tục. Vì vậy, nền đường bị xói lở, một số đoạn từ từ đổ sụp xuống”.

Phó Giám đốc Sở Xây dựng Phan Vĩnh Thanh cho rằng: “Vấn đề sạt lở các tuyến giao thông nông thôn tại khu vực Đồng bằng sông Cửu Long nói chung và Đồng Tháp nói riêng do nhiều yếu tố, trong đó, đặc thù của khu vực là kênh, rạch chằng chịt. Một số đoạn tuyến xây dựng gần bờ kênh, rạch nền đất yếu và dễ bị tác động bởi triều cường, dòng chảy gây sạt lở. Ngoài ra, các tuyến đường giao thông nông thôn thường thiết kế cho xe tải trọng nhỏ hoặc xe 2-3 bánh. Xe tải chở nông sản, vật liệu xây dựng vượt tải trọng lưu thông thường xuyên làm sụp lún nền đường. Một nguyên nhân khác là sự chênh lệch mực nước ròng-nước lớn, biến đổi khí hậu và sóng do phương tiện thủy tạo ra đã làm rỗng chân đê, nền đường”.

Bảo vệ các tuyến đường nông thôn

Tỉnh Đồng Tháp đã tập trung triển khai nhiều công trình, dự án xử lý sạt lở cấp bách. Từ nay đến cuối năm, tỉnh sẽ hoàn thành 4 dự án khắc phục khẩn cấp sạt lở, xói lở tại các khu vực trọng điểm, đông dân cư, đô thị dọc sông Tiền; tổng chiều dài gần 5,2km, tổng kinh phí khoảng 850 tỷ đồng.

Đồng thời, địa phương triển khai 34 công trình khắc phục sạt lở từ nguồn vốn dự phòng ngân sách tỉnh Đồng Tháp năm 2025 do Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng 1, 2, 3 thực hiện, với tổng chiều dài gần 8,5km, kinh phí khoảng 212 tỷ đồng.

Đồng chí Nguyễn Đức Thịnh cho rằng: “Từ nguồn vốn dự phòng ngân sách tỉnh năm 2025, Ủy ban nhân dân các xã, phường trong tỉnh Đồng Tháp đang triển khai 109 công trình khắc phục sạt lở, với tổng chiều dài khoảng 19,7km, kinh phí hơn 128,7 tỷ đồng. Đối với các điểm sạt lở năm 2026, Sở Nông nghiệp và Môi trường đã đi khảo sát và trình Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, phê duyệt chủ trương ưu tiên hỗ trợ kinh phí khắc phục 64 điểm sạt lở tại 25 xã, phường; với tổng chiều dài khoảng 5,9km, kinh phí khoảng 194,3 tỷ đồng”.

Để hạn chế sạt lở và bảo vệ các tuyến đường giao thông nông thôn, đồng chí Phan Vĩnh Thanh cho biết, Sở đã phối hợp các địa phương cho cắm biển cảnh báo, rào chắn và phân luồng giao thông ngay tại các điểm sạt lở hoặc có nguy cơ cao; tăng cường kiểm soát bằng hình thức đặt biển cấm tải trọng xe vượt quy định, chính quyền địa phương tổ chức vận động và tuyên truyền đến các chủ phương tiện được biết, có biện pháp xử lý theo quy định pháp luật khi đã được nhắc nhở nhưng còn vi phạm; gia cố tạm thời bằng cọc tràm, bao cát, rọ đá tại các vị trí xói lở chân bờ đường để ngăn sạt lở lan rộng; kiểm tra toàn bộ hệ thống đường giao thông nông thôn ven kênh, rạch; phân loại các đoạn nguy cơ cao, đưa vào danh mục đầu tư công trung hạn; tính toán, kiểm tra chặt chẽ, bảo đảm an toàn công trình từ bước thiết kế. Ngoài ra, ngành chức năng của tỉnh Đồng Tháp và các địa phương tiếp tục vận động Nhân dân hiến đất để mở rộng hành lang an toàn giao thông, lùi tuyến đường vào sâu bên trong đất liền đối với các đoạn xây mới hoặc sửa chữa lớn.

Tỉnh Đồng Tháp xác định công tác phòng chống sạt lở phải chuyển từ ứng phó bị động sang chủ động thích ứng, xử lý nguyên nhân từ gốc, kết hợp hài hòa giữa giải pháp công trình và phi công trình; lấy an toàn tính mạng, tài sản và ổn định đời sống của người dân làm mục tiêu cao nhất.