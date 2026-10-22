Đồng Tháp: Kết nối tiêu thụ nông sản với hệ thống bán lẻ hiện đại

Theo Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Đồng Tháp, trong 9 tháng năm 2026, giá trị tăng thêm của lĩnh vực nông nghiệp và môi trường ước đạt 62.859 tỷ đồng, tăng 4,6% so với cùng kỳ.

Toàn tỉnh xuống giống hơn 579.000 ha lúa, sản lượng trên 3,32 triệu tấn; diện tích cây ăn trái hơn 135.000 ha, sản lượng thu hoạch gần 1,88 triệu tấn, tăng khoảng 5% so với cùng kỳ.

Ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác (MOU).

Sản lượng nuôi trồng và khai thác thủy sản đạt hơn 815.000 tấn, tăng 9,21%. Bên cạnh nguồn nguyên liệu dồi dào, Đồng Tháp hiện có 417 hợp tác xã nông nghiệp và 889 sản phẩm OCOP, tạo tiềm năng phát triển chuỗi liên kết sản xuất, chế biến và tiêu thụ nông sản.

Tại hội nghị, các doanh nghiệp phân phối, thu mua, xuất khẩu trao đổi trực tiếp với doanh nghiệp sản xuất, hợp tác xã và cơ quan quản lý. Các bên cùng chia sẻ nhu cầu thị trường, yêu cầu về chất lượng, tiêu chuẩn hàng hóa và khả năng hợp tác trong sản xuất, tiêu thụ sản phẩm.

Các doanh nghiệp mang sản phẩm trưng bày, giới thiệu đến đại biểu, đối tác tại hội nghị.

Trong khuôn khổ hội nghị, các hệ thống bán lẻ, doanh nghiệp xuất khẩu và doanh nghiệp, hợp tác xã của tỉnh tiến hành ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác (MOU), tạo cơ sở thúc đẩy liên kết giữa các khâu sản xuất, phân phối và tiêu thụ.