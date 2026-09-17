Đồng Tháp: Kết nối ngân hàng - doanh nghiệp, khơi thông nguồn vốn thúc đẩy tăng trưởng

Quang cảnh hội nghị.

Đồng chủ trì hội nghị có các đồng chí: Trần Văn Dũng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Đồng Tháp; Phạm Minh Tú, Giám đốc Ngân hàng Nhà nước chi nhánh Khu vực 13; Trần Thanh Đức, Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh Đồng Tháp. Cùng tham dự hội nghị có đại diện lãnh đạo các sở, ngành, chi nhánh ngân hàng và gần 100 doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh.

Đồng chí Trần Văn Dũng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Đồng Tháp phát biểu tại hội nghị.

Tại hội nghị, các đại biểu được thông tin về hoạt động tín dụng ngân hàng gắn với phát triển kinh tế trên địa bàn tỉnh trong 8 tháng đầu năm 2026 và phương hướng thời gian tới. Trong đó, ngành Ngân hàng đã tập trung triển khai các giải pháp về lãi suất, tín dụng và hỗ trợ doanh nghiệp, góp phần khơi thông nguồn vốn phục vụ sản xuất, kinh doanh và các động lực tăng trưởng của tỉnh.

Đồng chí Phạm Minh Tú, Giám đốc Ngân hàng Nhà nước chi nhánh Khu vực 13 phát biểu tại hội nghị.

Bên cạnh đó, đại diện các ngân hàng tập trung trao đổi những giải pháp tín dụng gắn với các lĩnh vực, nhóm doanh nghiệp và động lực tăng trưởng của tỉnh. Nội dung được đề cập gồm: Triển khai chương trình tín dụng hướng đến các động lực tăng trưởng kinh tế và doanh nghiệp nhỏ và vừa; tín dụng tài trợ xuất nhập khẩu, đồng hành cùng doanh nghiệp FDI và các dự án trọng điểm; giải pháp tín dụng linh hoạt cho doanh nghiệp nhỏ và vừa, doanh nghiệp OCOP; chuyển đổi số trong hoạt động tín dụng và các giải pháp tài chính số giúp doanh nghiệp tiếp cận vốn; tín dụng phục vụ phát triển nông nghiệp, nông thôn và kinh tế tập thể.

Đồng thời, các đại biểu đã cùng nhau trao đổi, thảo luận, giải đáp những khó khăn, vướng mắc trong hoạt động sản xuất, kinh doanh và tiếp cận vốn tín dụng ngân hàng.

Đồng chí Trần Thanh Đức, Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh Đồng Tháp phát biểu tại hội nghị.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Trần Văn Dũng ghi nhận sự chủ động của Ngân hàng Nhà nước chi nhánh Khu vực 13 và các tổ chức tín dụng trong hỗ trợ doanh nghiệp, kết nối, tháo gỡ khó khăn về vốn. Đồng chí đề nghị Ngân hàng Nhà nước chi nhánh Khu vực 13, các sở, ngành và tổ chức tín dụng tiếp tục rà soát nhu cầu vốn, tăng cường kết nối với doanh nghiệp, công khai, minh bạch điều kiện tín dụng, rút ngắn thời gian xử lý hồ sơ; đồng thời, chủ động tháo gỡ các khó khăn về đầu tư, đất đai, xây dựng, thủ tục pháp lý để nâng cao khả năng hấp thụ vốn. Các doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh chủ động nâng cao năng lực quản trị, minh bạch tài chính, xây dựng phương án kinh doanh khả thi và sử dụng vốn đúng mục đích.

Các đại biểu tham quan khu vực giới thiệu các giải pháp tín dụng của ngân hàng.

Đồng chí Trần Văn Dũng nhấn mạnh, thời gian còn lại của năm 2026 không nhiều, trong khi yêu cầu tăng trưởng của tỉnh cao, vì vậy các nội dung trao đổi tại hội nghị cần sớm được cụ thể hóa thành hành động, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

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Dịp này, Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam chi nhánh Tiền Giang và Công ty TNHH Lốp Advance Việt Nam ký kết Bản ghi nhớ hợp tác toàn diện. Nội dung hợp tác gồm cung cấp và sử dụng các sản phẩm, dịch vụ ngân hàng phù hợp với nhu cầu của doanh nghiệp và đúng quy định pháp luật; trong đó, có tín dụng, thanh toán, tài trợ thương mại và các giải pháp tài chính - ngân hàng.