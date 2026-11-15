Đồng Tháp: Kết nối, mở rộng cơ hội việc làm cho học sinh, sinh viên

Sinh viên tham gia Ngày hội việc làm và kết nối nhà tuyển dụng năm 2026 tại Trường đại học Đồng Tháp. (Ảnh: HỮU NGHĨA)

Tại Trường đại học Đồng Tháp, Ngày hội việc làm và kết nối nhà tuyển dụng năm 2026 diễn ra hết sức nhộn nhịp. Sinh viên năm thứ 3 và năm cuối của trường có dịp gặp gỡ 40 doanh nghiệp, nhà tuyển dụng trong và ngoài nước, kết nối gần 3.000 chỉ tiêu việc làm.

Mở rộng cánh cửa việc làm

Trần Thị Tường Vy, sinh viên ngành Ngôn ngữ Trung Quốc, Trường đại học Đồng Tháp chia sẻ: “Em và các bạn đã chủ động đến với sự kiện Ngày hội việc làm từ sáng sớm. Khi đến với ngày hội, em đã được các doanh nghiệp tư vấn những vị trí việc làm liên quan ngành học. Qua đây em có nguyện vọng sau khi tốt nghiệp được vào làm việc ở doanh nghiệp nước ngoài để có cơ hội trau dồi, nâng cao năng lực chuyên môn.

Tham gia ngày hội việc làm, em được sự tư vấn nhiệt tình và được tiếp thu nhiều thông tin bổ ích để định hướng nghề nghiệp tương lai. Cũng qua ngày hội này, em nhận thấy rõ tầm quan trọng của việc cần phải tiếp tục cải thiện kỹ năng mềm”.

Tại Ngày hội việc làm và kết nối nhà tuyển dụng năm 2026 ở Trường đại học Đồng Tháp, đại diện các doanh nghiệp có nhu cầu tuyển dụng trực tiếp tư vấn cho các sinh viên của trường, đồng thời ghi lại thông tin các ứng viên quan tâm các vị trí việc làm được giới thiệu.

Ông Nguyễn Văn Hiệp, Giám đốc địa điểm kinh doanh Đồng Tháp, Công ty Trách nhiệm hữu hạn Thương mại dịch vụ Endless cho biết: Tham gia Ngày hội việc làm và kết nối nhà tuyển dụng năm 2026, doanh nghiệp chúng tôi đã chia sẻ và cung cấp nhiều thông tin về các chương trình học tập nâng cao và việc làm dành cho sinh viên mới tốt nghiệp tham gia các chương trình du học. Bên cạnh đó, trong ngày hội, đơn vị cũng tiến hành tiếp nhận hồ sơ ứng tuyển trực tiếp đối với sinh viên năm thứ 3 và năm cuối.

Sinh viên tìm hiểu thông tin về việc làm tại Ngày hội việc làm và kết nối nhà tuyển dụng năm 2026. (Ảnh: HỮU NGHĨA)

“Về chất lượng nhân sự trẻ, tôi nhận thấy sinh viên tham gia rất năng động, nhiệt tình trao đổi và định hướng nghề nghiệp. Tuy nhiên, điểm hạn chế của các bạn là đôi khi còn rụt rè, thiếu sự quyết đoán khi bước ra thị trường lao động. Phía công ty sẽ tiếp tục hỗ trợ đào tạo thêm các kỹ năng mềm và ngoại ngữ cần thiết để đáp ứng yêu cầu từ các đối tác quốc tế”, ông Nguyễn Văn Hiệp cho biết.

Ngày hội việc làm nhằm tạo điều kiện cho sinh viên sắp tốt nghiệp tiếp cận trực tiếp với các đơn vị sử dụng lao động; đây còn là cơ hội để doanh nghiệp sàng lọc, tuyển chọn những nhân sự chất lượng cao ngay từ ghế nhà trường.

Ngày 12/11 vừa qua, tại Trường cao đẳng Đồng Tháp, Sở Nội vụ tỉnh Đồng Tháp cũng đã phối hợp Trường cao đẳng Đồng Tháp tổ chức Ngày hội việc làm lần thứ 3 năm 2026 với chủ đề: “Đồng hành đào tạo-Kết nối việc làm”. Tham gia ngày hội có hơn 700 học sinh, sinh viên, cựu sinh viên Trường cao đẳng Đồng Tháp và hơn 24 doanh nghiệp tuyển dụng trực tiếp; hơn 30 doanh nghiệp tham gia tuyển dụng gián tiếp thông qua Trung tâm Dịch vụ việc làm tỉnh.

Phó Hiệu trưởng Trường đại học Đồng Tháp Cao Dao Thép cho biết: Sự kiện mở ra cơ hội thực tập và việc làm cho hàng nghìn sinh viên. Trong bối cảnh thị trường lao động ngày càng khắt khe, sinh viên cần chủ động trau dồi không chỉ kiến thức chuyên môn mà còn cả thái độ và ý chí cầu thị.

"Nhà trường sẽ tiếp tục duy trì và phát triển Ngày hội việc làm trở thành một thương hiệu uy tín, một diễn đàn kết nối hiệu quả, góp phần thiết thực vào việc phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, phục vụ sự phát triển bền vững của địa phương và đất nước", thầy Cao Dao Thép thông tin.

Ngày hội nhằm tăng cường kết nối giữa nhà trường với doanh nghiệp; tạo điều kiện để doanh nghiệp trực tiếp tuyển dụng học sinh, sinh viên chuẩn bị tốt nghiệp và giới thiệu sản phẩm, hoạt động của doanh nghiệp; tạo cơ hội cho học sinh, sinh viên tiếp cận thông tin thị trường lao động.

Gắn đào tạo với nhu cầu thị trường lao động

Trường cao đẳng Đồng Tháp có hơn 600 học sinh, sinh viên thuộc các ngành đào tạo chuẩn bị tốt nghiệp tham gia Ngày hội. Tiến sĩ Phạm Quang Huy, Hiệu trưởng Trường cao đẳng Đồng Tháp cho biết: “Đối với các cơ sở giáo dục nghề nghiệp, đào tạo không chỉ dừng lại ở việc trang bị kiến thức và kỹ năng nghề cho người học, mà còn phải gắn với nhu cầu sử dụng lao động của doanh nghiệp và yêu cầu phát triển kinh tế-xã hội của địa phương. Vì vậy, Ngày hội việc làm là một trong những hoạt động thiết thực nhằm tạo cầu nối giữa cơ sở đào tạo, doanh nghiệp và người lao động".

Tiến sĩ Phạm Quang Huy, Hiệu trưởng Trường cao đẳng Đồng Tháp phát biểu tại Ngày hội việc làm lần thứ 3. (Ảnh: HỮU NGHĨA)

Tiến sĩ Quang Huy cũng nhấn mạnh: "Điều nhà trường mong muốn là tại ngày hội, học sinh, sinh viên chủ động, mạnh dạn tiếp cận các gian hàng doanh nghiệp, tìm hiểu kỹ thông tin tuyển dụng, yêu cầu công việc, điều kiện làm việc, chế độ đãi ngộ và cơ hội phát triển nghề nghiệp, tích cực trao đổi, đặt câu hỏi với nhà tuyển dụng, chuẩn bị hồ sơ cần thiết và tự tin thể hiện năng lực của bản thân nhằm nắm bắt tốt những cơ hội nghề nghiệp, từng bước khẳng định bản thân và đóng góp tích cực cho gia đình, xã hội”.

Thông tin phương hướng đào tạo và kết nối việc làm thời gian tới, ông Nguyễn Phú Hiếu, Giám đốc Trung tâm Dịch vụ việc làm tỉnh Đồng Tháp cho biết, Trung tâm Dịch vụ việc làm sẽ tăng cường phối hợp các địa phương tổ chức tư vấn trực tiếp cho người lao động; phối hợp các trường phổ thông, các cơ sở giáo dục nghề nghiệp nhằm định hướng, tư vấn nghề nghiệp để học sinh hiểu về yêu cầu của thị trường lao động hiện nay.

Học sinh, sinh viên Trường cao đẳng Đồng Tháp tìm hiểu cơ hội việc làm tại Ngày hội việc làm lần thứ 3. (Ảnh: HỮU NGHĨA)

Đồng thời, Trung tâm cũng tìm hiểu nhu cầu, nguyện vọng của học sinh, tư vấn cho các em có sự chuẩn bị, khi ra trường có thể đáp ứng ngay được yêu cầu của doanh nghiệp. Về tuyên truyền trực tuyến, trung tâm đăng tải các thông tin nhu cầu trên các nền tảng mạng xã hội, phối hợp cùng với cơ sở đào tạo thực hiện livestream trên nền tảng số. Trung tâm cũng phối hợp các doanh nghiệp để nắm bắt nhu cầu nhằm dự báo sớm nâng cao hiệu quả tuyên truyền, tư vấn, kết nối việc làm giữa người lao động và doanh nghiệp.

Theo Cục Thống kê tỉnh Đồng Tháp, 10 tháng đầu năm 2026, tổng số lao động được giải quyết việc làm là hơn 46.130 lao động, đạt 92,3% so với kế hoạch. Tỉnh tổ chức 120 phiên giao dịch, ngày hội việc làm, thu hút 290 lượt doanh nghiệp và hơn 27.000 người tham gia; tổng số lao động đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài là gần 2.060 lao động, đạt 85,8% kế hoạch.