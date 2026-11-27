Quang cảnh buổi tọa đàm.

Tham dự buổi tọa đàm có đại diện Cục Đổi mới sáng tạo, lãnh đạo Sở KH&CN tỉnh, cùng các nhà khoa học, chuyên gia, doanh nghiệp và các chủ thể có sáng kiến, sáng chế trên địa bàn tỉnh.

Đồng chí Nguyễn Đoàn Thanh Tuyết, Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Đồng Tháp, phát biểu khai mạc.

Phát biểu khai mạc, đồng chí Nguyễn Đoàn Thanh Tuyết, Phó Giám đốc Sở KH&CN tỉnh nhấn mạnh, phát huy tiềm năng sáng tạo trong các tầng lớp Nhân dân, nhất là người lao động trực tiếp sản xuất, nông dân, thợ lành nghề và các cá nhân không chuyên có ý nghĩa quan trọng trong thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội.

Tiến sĩ Nguyễn Khánh Tùng, Cục Đổi mới sáng tạo trình bày tham luận.

Thời gian qua, tỉnh quan tâm triển khai nhiều cơ chế, chính sách khuyến khích đổi mới sáng tạo. Trong đó, HĐND tỉnh ban hành Nghị quyết số 34/2025/NQ-HĐND về chính sách khuyến khích hoạt động đổi mới sáng tạo, ứng dụng, chuyển giao công nghệ và Nghị quyết số 17/2026/NQ-HĐND về chính sách hỗ trợ hoạt động sáng tạo của đối tượng không chuyên.

Giai đoạn 2025 - 2026, toàn tỉnh có hơn 5.806 sáng kiến được các cơ sở công nhận; tổ chức 8 lớp tập huấn với hơn 1.200 lượt tham dự tại 300 điểm cầu trực tuyến. Một số giải pháp có tính ứng dụng thực tiễn được hỗ trợ phát triển như: “Hệ thống điều khiển tưới thông minh” và “Máy cho cá ăn tự động”.

Đại diện Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Đồng Tháp, trình bày tham luận.

Tại buổi tọa đàm, các đại biểu nghe tham luận về cơ chế, chính sách hỗ trợ sáng kiến, sáng chế không chuyên; những thuận lợi, khó khăn trong đăng ký bảo hộ sáng chế; quá trình đưa sáng chế ra thị trường và khai thác tài nguyên du lịch tự nhiên phục vụ phát triển du lịch bền vững.