Đồng Tháp hưởng ứng phong trào Toàn dân luyện tập thể thao

Tham dự chương trình tại điểm cầu tỉnh Đồng Tháp có các đồng chí: Nguyễn Hùng Tráng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Cao Lãnh; Huỳnh Minh Tuấn, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; cùng lãnh đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể và 5.000 cán bộ, công chức, viên chức, Lực lượng vũ trang, học sinh, sinh viên và Nhân dân trên địa bàn.

Quang cảnh buổi hưởng ứng tại đầu cầu tỉnh Đồng Tháp.

Lễ phát động nhằm nâng cao nhận thức của các cấp, các ngành và Nhân dân về tầm quan trọng của thể dục, thể thao đối với sức khỏe thể chất, tinh thần và chất lượng cuộc sống.

Đông đảo cán bộ, công chức, viên chức, Lực lượng vũ trang, học sinh, sinh viên và Nhân dân trên địa bàn tham gia.

Ngay sau Lễ phát động, các đại biểu cùng đông đảo Nhân dân hào hứng tham gia chạy bộ, đi bộ đồng hành theo lộ trình xuất phát tại đường Võ Trường Toản - đi thẳng - rẽ phải vào đường 30-4 - đi thẳng - rẽ phải vào đường Tôn Đức Thắng - đi thẳng - rẽ phải vào đường Ngô Thì Nhậm - đi thẳng - rẽ vào đường Võ Trường Toản - đi thẳng về đích tại điểm xuất phát.

Các đại biểu xuất phát, hưởng ứng chương trình.

Chương trình đã lan tỏa mạnh mẽ thông điệp: "Sức khỏe của Nhân dân là nền tảng của chất lượng cuộc sống và sức mạnh quốc gia"; phát động phong trào tập luyện thể dục, thể thao trong Nhân dân, vận động mỗi người dân lựa chọn ít nhất một môn thể thao phù hợp để tập luyện thường xuyên, góp phần nâng cao sức khỏe, thể lực, tầm vóc và chất lượng cuộc sống.

Cùng với đó, tạo khí thế thi đua sôi nổi, hình thành thói quen tập luyện thể dục, thể thao, phát huy vai trò của các cơ quan, đơn vị, địa phương, liên đoàn, hiệp hội, câu lạc bộ và các lực lượng xã hội trong phát triển thể dục, thể thao cho mọi người…